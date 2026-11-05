Neuss (ots) -Tierhaare auf dem Sofa, Futterkrümel neben dem Napf oder schmutzige Pfotenabdrücke im Flur: In Haushalten mit Vierbeinern gibt es immer etwas zu reinigen. Mit dem PURE ONE S50 Pro Pet bietet Tineco einen leistungsstarken Akkustaubsauger, der gründliche Reinigung mit hohem Bedienkomfort verbindet.Mehr Zeit für die Vierbeiner, weniger fürs PutzenWer mit Hund oder Katze zusammenlebt, weiß: Tierhaare auf dem Sofa, Schmutz nach dem Spaziergang und verstreute Krümel gehören zum Alltag. So schön das Zusammenleben mit Vierbeinern ist, so regelmäßig steht auch die Reinigung an. Mit intelligenten Reinigungstechnologien möchte das Unternehmen die tägliche Bodenpflege einfacher und komfortabler machen. Dazu gehören leistungsstarke Saug- und Bürstensysteme, Sensoren zur automatischen Anpassung der Reinigungsleistung sowie, je nach Modell, Selbstreinigungs- und Trocknungsfunktionen. So soll Reinigung weniger Zeit und Mühe kosten und sich unkompliziert in den Alltag integrieren. Die Zeit mit den Fellfreunden ist besser verbracht als mit dem Staubsauger.Starke Leistung gegen Staub und TierhaareMit einer Saugleistung von 200 AirWatt (AW) entfernt der PURE ONE S50 Pro Pet Staub, Krümel und Tierhaare gründlich von Hartböden und Teppichen. Besonders praktisch für Haustierbesitzer ist die integrierte ZeroTangle-Bürste: Sie nimmt Haare auf und reduziert gleichzeitig das Verheddern in der Bürstenrolle. Die PureCyclone-Technologie trennt Staub und Luft effektiv voneinander und unterstützt so eine dauerhaft starke Saugleistung. Ergänzend filtert das sechsstufige Filtersystem laut Tineco-Labortests 99,99 Prozent des Mikrostaubs aus der eingesaugten Luft.Flexibel bis in die letzte EckeAuch schwer zugängliche Stellen lassen sich bequem reinigen. Das um 180 Grad klappbare Saugrohr ermöglicht die Reinigung unter niedrigen Sofas, Betten oder Schränken, ohne sich dafür bücken zu müssen. Integrierte LED-Scheinwerfer an der Bodendüse machen selbst versteckten Staub sichtbar. Dank seines kabellosen Designs lässt sich der Staubsauger flexibel im gesamten Haushalt einsetzen. Für längere Reinigungsrunden bietet der PURE ONE S50 Pro Pet eine Akkulaufzeit von bis zu 90 Minuten im Eco-Modus mit der 2-in-1-Fugendüse. Mit der ZeroTangle-Bürste sind es bis zu 70 Minuten. Zum Lieferumfang gehören praktische Aufsätze wie eine Mini-Power-Bürste für die Reinigung von Polstermöbeln und anderen Oberflächen.Durchdachter Komfort im AlltagNeben der Reinigungsleistung überzeugt der PURE ONE S50 Pro Pet mit praktischen Details: Der 0,4 Liter fassende Staubbehälter lässt sich bequem per Knopfdruck entleeren. Der herausnehmbare Akku ermöglicht bei Bedarf einen einfachen Austausch. Eine Wandhalterung sorgt dafür, dass der Staubsauger platzsparend und griffbereit aufbewahrt werden kann.Der Tineco PURE ONE S50 Pro Pet ist für 299,00 EUR* (UVP) Euro bei Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0GKGGB4CD) oder im Tineco Shop (https://de-store.tineco.com/de-es/products/tineco-pure-one-s50-pro-pet-smarter-akkustaubsauger?variant=48716245794971) erhältlich.*Hinweis: Die finale Preisgestaltung erfolgt durch unseren Handelspartner. Daher kann der Preis variieren.Über TinecoTineco wurde 1998 gegründet und ging 2020 mit dem weltweit ersten smarten kabellosen Wischsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Retail-Absätze weltweit, 2022-2025) liegt der Hersteller weltweit seit vier Jahren in Folge auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.Weitere Informationen, Bildmaterial und Produktdetails finden Sie hier. (https://www.dropbox.com/scl/fo/xhb8rcbz327it4sokcavj/AIr8iuNsKnLrVMedbKob4Mk?rlkey=d3rb7ae4ztysyz5incnagedhl&st=1a1lrm50&dl=0)Pressekontakt:Jynnejjane.wang@tineco.comOriginal-Content von: ECOVACS GLOBAL PTE. LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158602/6385058