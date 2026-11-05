Der EuroFinance Deep Dive-Bericht untersucht die zunehmenden Auswirkungen von Cybervorfällen auf das Treasury-Geschäft und erläutert, warum der Aufbau operativer Resilienz für den Schutz der Cash-Transparenz, des Zahlungsverkehrs und der Liquidität unerlässlich ist.

BERLIN, DE / ACCESS Newswire / 5. November 2026 / Die neue Deep Dive-Studie mit dem Titel Cyber Risk Management: No Longer Just an IT Problem kommt zu dem Ergebnis, dass Cyberrisiken den Zahlungsverkehr, das Liquiditätsmanagement und die Geschäftskontinuität zunehmend beeinträchtigen. Der neue Bericht, der von TIS, einem weltweit führenden Anbieter von Technologien für den Zahlungsverkehr und das Cash-Management, gesponsert wurde, liefert Erkenntnisse von Treasury- und Cybersicherheitsexperten aus den Bereichen Wohnungswirtschaft, Rohstoffe, Fertigung, Konsumgüter und Telekommunikation, die sich einig sind, dass Cybersicherheit ein wachsendes Risiko für das Treasury und die Liquidität darstellt.

Warum das Treasury im Zentrum des Cyberrisikos steht

Die fortschreitende Digitalisierung des Treasury-Ökosystems durch APIs, Cloud-Plattformen und Automatisierung hat die Geschwindigkeit und Effizienz von Treasury-Abläufen erhöht. Während Treasury-Teams schneller arbeiten, hat sich ihre Anfälligkeit für ausgeklügelte Cyberbedrohungen - darunter Deepfake-Videos, betrügerische Rechnungen und die Manipulation von Genehmigungen über kompromittierte digitale Kanäle - proportional vergrößert. Diese Bedrohungen zielen am häufigsten auf den Cashflow, den Zahlungsverkehr und die Liquidität von Unternehmen ab und betreffen damit direkt den Treasury-Bereich. Die Untersuchung von Deep Dive verdeutlicht das Ausmaß des Problems und zeigt, wie tiefgreifend es sich auf die Treasury-Abläufe auswirkt.

Highlights der Studie: Drei Erkenntnisse für Führungskräfte im Treasury-Bereich

Die Studie hebt drei zentrale Erkenntnisse für Führungskräfte im Treasury- und Cybersicherheitsbereich hervor:

Prävention allein reicht nicht aus. Jedes digitale System weist eine ausnutzbare Schwachstelle auf. Anstatt sich auf fortschrittlichere Technologien zur Abwehr von Cyberrisiken zu verlassen, müssen Teams operative Resilienz aufbauen, um die Funktionsfähigkeit des Treasury-Bereichs auch nach einem Störfall aufrechtzuerhalten.

Cybervorfälle werden schnell zu Treasury-Vorfällen. Zahlungsbetrug ist eine der größten Cyberbedrohungen für das Treasury. Die Deep Dive-Studie veranschaulicht am Beispiel des Datenlecks bei Jaguar Land Rover - das zu einem einmonatigen Produktionsstillstand führte und sich auf das Finanzergebnis des zweiten Quartals auswirkte -, wie ein technischer Vorfall den Cashflow unterbrechen und zu einer Liquiditätskrise führen kann.

Der menschliche Faktor stellt das größte Risiko dar. Die Menschen hinter den Systemen sind anfällig für Taktiken wie Social Engineering, Deepfakes und den zunehmenden Druck seitens des Managements, schneller zu handeln - was sie zur am häufigsten ausgenutzten Schwachstelle macht. Die Autoren des Berichts sind sich einig, dass eine konsequente Verifizierungsdisziplin, einschließlich Zero-Trust-Verifizierungsprozessen und einer Kultur, dringende Anfragen zu hinterfragen, unerlässlich ist, um dieses Risiko zu mindern.

Der Bericht hebt zudem hervor, dass die Resilienz, die Teams angesichts eines Cyberrisikos benötigen, operativer Natur ist. Unternehmen sollten die Geschäftsprozesse testen, die bei einem Systemausfall weiterlaufen müssen, und sich darauf vorbereiten, unter eingeschränkter Sichtbarkeit und bei ungewisser Datenintegrität zu arbeiten. Die ersten 48 Stunden nach einem Sicherheitsvorfall sind für das Liquiditätsmanagement und die Wiederherstellungsplanung entscheidend.

"Dies ist kein theoretischer Wandel. Cyberrisiken sind zu einer großen Herausforderung für das Treasury geworden. Ein Sicherheitsvorfall kann innerhalb weniger Stunden zu einer Liquiditätskrise führen", sagt Zlatko Vucetic, CEO von TIS. "Die Unternehmen, die diesen Wandel verstehen und sich entsprechend vorbereiten, sind diejenigen, die Störungen überstehen werden. Wer sich nicht vorbereitet, läuft Gefahr, diese Lektion im schlimmstmöglichen Moment zu lernen."

Laden Sie den vollständigen EuroFinance Deep Dive herunter: Cyber Risk Management: No Longer Just an IT Problem: Why Cyber Risk Is Now a Treasury Priority.

Über TIS

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QUELLE: Treasury Intelligence Solutions

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