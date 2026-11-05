Die Europäische Union hat 2025 für Importe von fossilen und nuklearen Energieträgern 399 Milliarden Euro aufgewendet. Abzüglich der Erlöse für eigene Exporte waren es 299 Milliarden Euro. Für Deutschland belaufen sich die entsprechenden Ausgaben auf 101 beziehungsweise 76 Milliarden Euro. Dies sind Kernzahlen der Studie "Kostenfalle fossile Abhängigkeit - Energieimporte nach Deutschland und in die Europäische Union", die im Auftrag des WWF Deutschland vom Öko-Institut erstellt wurde. Energieaußenhandel Deutschlands, 2015 bis 2026 | Grafik: Öko-Institut Aufgrund der turbulenten Preisentwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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