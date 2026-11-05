Baden-Baden (ots) -SWR Doku-Serie über den Alltag an einem der exklusivsten Internate Europas / ab 29. Dezember 2026 in der ARD MediathekDie Doku-Serie "Louisenlund - Das Elite-Internat" begleitet ein Schuljahr lang vier Schülerinnen und Schüler an einem der renommiertesten Internate Europas. Vor der Kulisse des Schlosses Louisenlund, direkt an der Schlei gelegen, zeigt die Serie, wie Jugendliche zwischen Ehrgeiz, Leistungsdruck und Zukunftsfragen ihren Platz in einer Schule finden, die fasziniert und zugleich polarisiert. Ab 29. Dezember 2026 ist "Louisenlund - Das Elite-Internat" in der ARD Mediathek zu sehen, im NDR läuft die Serie am 4. Januar 2027 um 22 Uhr.Louisenlund: Mehr als Schule, mehr als InternatHinter den Mauern von Louisenlund spielt sich ein Alltag ab, den kaum jemand je zu sehen bekommt. Das Internat zählt zu den exklusivsten Schulen Europas, an der mehr als 300 Jugendliche fernab ihrer Familien leben - oft bereits seit Kindestagen. Louisenlund verfolgt den Anspruch, Leistungs- und Verantwortungseliten gleichermaßen auszubilden und Bildung als ganzheitlichen Prozess zu verstehen. Zwischen Segelunterricht, Schulpartys, Gemeinschaftsprojekten und klaren Regeln entsteht ein Mikrokosmos, in dem Privilegien, Chancengleichheit und Respekt immer wieder neu verhandelt werden.Vier Jugendliche aus verschiedenen WeltenEin Schuljahr lang begleitet die Serie die Schüler:innen Johanna, Florian, Milad und Louisa, deren Lebenswege nicht unterschiedlicher sein könnten. Neben Jugendlichen aus privilegierten Verhältnissen erhalten auch hochbegabte junge Menschen aus finanziell benachteiligten Familien über Förderprogramme die Chance auf einen Platz in Louisenlund. Arm trifft auf Reich, Stipendiat:innen auf "Rich Kids", "Newbies" auf "Underdogs". Sie alle träumen von einer erfolgreichen Zukunft, ringen mit den Erwartungen an sich selbst und suchen ihren Platz in der elitär geprägten Gemeinschaft. Die Serie wirft einen ungeschönten Blick auf das Erwachsenwerden in einem geschützten sowie stark fordernden Umfeld. Zugleich spielt die Coming-of-Age-Serie mit den klassischen Vorurteilen eines "Elite-Internats".Vier Jugendliche aus verschiedenen Welten"Louisenlund - Das Elite-Internat ist eine intime Coming-of-Age-Doku-Serie von SWR (Federführung) und NDR über das Erwachsenwerden zwischen Privilegien, Zukunftsängsten und großen Träumen. Sie stellt die Frage: Was bedeutet Elite heute eigentlich und was sagt ein Ort wie Louisenlund über unsere Gesellschaft aus? Die Serie ist ab dem 29. Dezember 2026 in der ARD Mediathek verfügbar und läuft am 4. Januar 2027 um 22 Uhr im NDR. Produktion: Megaherz, Zoo Productions.Akkreditierte Journalist:innen können vorab in die Serie reinschauen. Bei Interesse bitte bei Lisa Gerhardt oder Jochen Enste (s. u.) melden.Fotos über ARD-Foto.deInformationen unter SWR.li/louisenlund (http://swr.li/louisenlund)Newsletter: "SWR vernetzt"Pressekontakt:Pressekontakt SWR: Lisa Gerhardt, Tel. 07221 929 22453, lisa.gerhardt@SWR.dePressekontakt Position Public Relations: Jochen Enste, Tel. 0221 931 80623, jochen.enste@kick-media.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6385081