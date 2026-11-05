DJ PTA-News: Planethic Group AG: Einladung zur Telefonkonferenz

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Planethic Group AG: Einladung zur Telefonkonferenz

Ludwigsfelde (pta000/05.11.2026/15:37 UTC+1)

Ludwigsfelde, den 5. November 2026 - Sascha Voigt (Vorstandsvorsitzender der Planethic Group AG) und Jan Bredack (Geschäftsführer der OrbiFarm GmbH) laden hiermit alle interessierten Investoren, Analysten und Journalisten alle interessierten Anleihegläubiger, Investoren, Analysten und Journalisten zu einer Telefonkonferenz am Montag, den 9. November 2026, um 17:30 Uhr (MESZ) ein.

Themen der Telefonkonferenz

• Update zum laufenden Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung • 2. Gläubigerversammlung am 17. November 2026 • Richtigstellung der falschen Behauptungen seitens der SdK - Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. • Update zu bedeutenden Entwicklungen bei OrbiFarm.

Um teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte vor Beginn über die Airtime-Plattform mit ihrer E-Mail-Adresse, an die Sie einen Bestätigungscode erhalten.

Den Webcast für die Telefonkonferenz finden Sie dann unter dem folgenden Link: https://www.appairtime.com/de/event/ 6c708b10-ed32-4f0c-bbf2-29ef2fa6aa76

Die Konferenzsprache ist Deutsch.

Über die Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG)

Die 2011 in Berlin gegründete Planethic Group AG ist eine Beteiligungsholding im Bereich Food-Tech mit Fokus auf margenstarke, skalierbare Geschäftsmodelle sowie internationale Expansion. Das operative Portfolio umfasst die Entwicklung und Vermarktung innovativer pflanzenbasierter Lebensmittel. Dazu zählen ein breites Sortiment an Süßwaren, Snacks sowie Milch- und Fleischalternativen, die in der D-A-CH-Region und Nordamerika vertrieben werden. Darüber hinaus ist Planethic in den Bereichen Nahrungsergänzungsmittel sowie Indoor-Farming aktiv und hält eine Beteiligung im Bereich Technologie-Assets.

Kontakt Planethic

Sascha Voigt, Vorstandsvorsitzender Telefon: +49 (0)30 2936378 0 E-Mail: IR@planethic.de Website: www.planethic.de

(Ende)

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Aussender: Planethic Group AG An den Kiefern 7 14974 Ludwigsfelde Deutschland Ansprechpartner: Sascha Voigt Tel.: +49 (0)30 2936378 0 E-Mail: IR@planethic.de Website: www.planethic.de ISIN(s): DE000A254XXX (Anleihe) DE000A3E5ED2 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1793889420113 ]

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(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2026 09:37 ET (14:37 GMT)