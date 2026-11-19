DJ PTA-News: Planethic Group AG: OrbiFarm vereinbart Joint Venture für Vertical-Indoor-Farming in Nordafrika und der Golfregion - Markteintritt über Kundenprojekte im Nahen Osten und anschließender Farmaufbau in Ägypten

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Planethic Group AG: OrbiFarm vereinbart Joint Venture für Vertical-Indoor-Farming in Nordafrika und der Golfregion

Markteintritt über Kundenprojekte im Nahen Osten und anschließender Farmaufbau in Ägypten

Ludwigsfelde (pta000/19.11.2026/07:30 UTC+1)

Ludwigsfelde, den 19. November 2026 - Die OrbiFarm GmbH und die ägyptische DOT Holding S.A.E. haben einen Vertrag über die Gründung eines gemeinsamen Unternehmens mit Sitz in Kairo unterzeichnet. Das Joint Venture wird die OrbiFarm (R)-Technologie für den Anbau von Nutz- und Arzneipflanzen in geschlossenen Hallen in Nordafrika und der Golfregion einsetzen und vermarkten.

OrbiFarm und DOT Holding bündeln ihre Kräfte

OrbiFarm hält 25 Prozent der Anteile am Joint Venture und bringt die Technologie, das Know-how sowie das Engineering ein. Die DOT Holding übernimmt mit 75 Prozent die Mehrheit der Anteile, finanziert die eigenen Farmen des Joint Ventures und verantwortet den Vertrieb sowie den Betrieb vor Ort.

Das Joint Venture startet mit ersten Kundenprojekten im Nahen Osten und der Golfregion. Im Anschluss ist der Aufbau einer eigenen Produktionsfarm für Lebensmittel und Arzneipflanzen im Großraum Kairo vorgesehen.

Deutsche Technologie für internationale Märkte

Die OrbiFarm-Technologie ermöglicht den ganzjährigen Anbau von Pflanzen in mehreren Ebenen innerhalb geschlossener Hallen - unabhängig von klimatischen Bedingungen und ohne die Nutzung von Ackerboden. Dabei benötigt das Verfahren nur einen Bruchteil der Wassermenge konventioneller Freilandkulturen und ermöglicht eine gleichbleibende Produktqualität.

Die Anlagen werden von OrbiFarm in Deutschland entwickelt und gebaut. Anbau, Betrieb und Weiterverarbeitung erfolgen vor Ort in den jeweiligen Zielmärkten.

Internationale Skalierung mit finanzstarkem strategischen Partner

Mit der Vereinbarung erschließt OrbiFarm erstmals in größerem Umfang Märkte außerhalb Europas. Die Partnerschaft mit DOT Holding schafft dafür die Grundlage, die Technologie zunächst über Kundenprojekte und anschließend über eigene Produktionskapazitäten in Nordafrika und der Golfregion zu etablieren. Perspektivisch sollen von Ägypten aus weitere Märkte in Afrika und den Golfstaaten erschlossen werden.

Für Planethic eröffnet die internationale Expansion von OrbiFarm zusätzliche Perspektiven im Rahmen der mit der Käuferin Bredack Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH vertraglich vereinbarten Beteiligung an künftigen Exit- und Gewinnerlösen des Unternehmens.

Über die Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG)

Die 2011 in Berlin gegründete Planethic Group AG ist eine Beteiligungsholding im Bereich Food-Tech mit Fokus auf margenstarke, skalierbare Geschäftsmodelle sowie internationale Expansion.

Das operative Portfolio umfasst die Entwicklung und Vermarktung innovativer pflanzenbasierter Lebensmittel. Dazu zählen ein breites Sortiment an Süßwaren, Snacks sowie Milch- und Fleischalternativen, die in der D-A-CH-Region und Nordamerika vertrieben werden. Darüber hinaus ist Planethic in den Bereichen Nahrungsergänzungsmittel sowie Indoor-Farming aktiv und hält eine Beteiligung im Bereich Technologie-Assets.

Kontakt Planethic

Sascha Voigt, Vorstandsvorsitzender Telefon: +49 (0)30 2936378 0 E-Mail: IR@planethic.de Website: www.planethic.de

(Ende)

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Aussender: Planethic Group AG An den Kiefern 7 14974 Ludwigsfelde Deutschland Ansprechpartner: Sascha Voigt Tel.: +49 (0)30 2936378 0 E-Mail: IR@planethic.de Website: www.planethic.de ISIN(s): DE000A254NF5 (Anleihe) DE000A3E5ED2 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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November 19, 2026 01:30 ET (06:30 GMT)