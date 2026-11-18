Mitteilung der Planethic Group AG: Anleihegläubigerversammlung unterstützt Sanierungskurs Die Anleihegläubiger der Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) ("Gesellschaft" oder "Planethic") (WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ), haben auf der heutigen zweiten Gläubigerversammlung den bisherigen gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger, Rechtsanwalt Dr. Marc Liebscher, bestätigt und zugleich wichtige Leitlinien für die weitere Begleitung des laufenden Eigenverwaltungsverfahrens beschlossen. Der gemeinsame Vertreter wird gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1 SchVG angewiesen, das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung über das Vermögen der Emittentin (Amtsgericht Potsdam, Az. 650 IN 179/26) nach bestem Wissen und Gewissen zu unterstützen, insbesondere sich in den Gremien und Versammlungen des Insolvenzverfahrens nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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