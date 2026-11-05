Bern - Die Swisscom ist schneller unterwegs als geplant. Bereits Ende September hat der Telekomkonzern in der Schweiz die Sparziele für das Gesamtjahr übertroffen. Auch bei den Synergien in Italien ist die Swisscom gut unterwegs. In der Schweiz hat die Swisscom in den ersten neun Monaten 61 Millionen Franken eingespart. Damit ist der Konzern schon weit über das Sparziel für das Gesamtjahr in Höhe von über 50 Millionen Franken hinausgeschossen, wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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