Binnen eines Monats hat sich die Intel-Aktie halbiert. Jetzt steigt Konzernchef Lip-Bu Tan mit fast zehn Millionen US-Dollar aus eigener Tasche ein. Doch sein Paket liegt schon im Minus. Kluger Schachzug oder Fehlgriff? Intel-Chef Lip-Bu Tan setzt sein eigenes Geld auf die Wende. Er kaufte am Montag 150.000 Intel-Aktien zu Kursen zwischen 64,705 und 64,735 US-Dollar, wie eine Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht zeigt. Der Einkauf kostete ihn rund 9,71 Millionen US-Dollar. Über einen Familientrust ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de