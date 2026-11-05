Laut Sicherheitsforscher:innen wurden ganz unterschiedliche Internetseiten manipuliert, um in die Smartphones der Opfer einzudringen. Hinter den Angriffen könnte der russische Auslandsgeheimdienst stecken. Hacker:innen sollen Schwachstellen in den Betriebssystemen iOS und Android ausgenutzt haben, um Besucher:innen verschiedener Websites zu hacken. Das geht aus einem Bericht der Cybersecurity-Firma Sekoia hervor. Bei ihren Analysen identifizierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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