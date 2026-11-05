Neue Kupferspuren: Hier baut sich Spannung auf

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Centenario Gold meldet neue Fortschritte auf seinem Cabot-Projekt: Zusätzliche Schürfgräben hätten die sichtbare Kupfer-Kobalt-Zone auf mehr als 850 Meter verlängert. Rund 350 Kanalproben und 580 Bodenproben sollen nun zeigen, wie hoch die Metallgehalte sind und wie kontinuierlich sich die Mineralisierung fortsetzt.
Centenario Gold meldet neue Fortschritte auf seinem Cabot-Projekt: Zusätzliche Schürfgräben hätten die sichtbare Kupfer-Kobalt-Zone auf mehr als 850 Meter verlängert. Rund 350 Kanalproben und 580 Bodenproben sollen nun zeigen, wie hoch die Metallgehalte sind und wie kontinuierlich sich die Mineralisierung fortsetzt.
Mehr Gräben erschließen den Kupfertrend
Nach Angaben des Unternehmens wurden entlang der Cabot-Zone acht neue Schürfgräben angelegt. Auf 16 Linien entnahmen die Teams mehr als 350 Kanalproben aus dem freigelegten Gestein. Hinzu kamen Gesteins- und Bodenproben sowie eine LiDAR-Vermessung per Drohne, die ein präzises Geländemodell liefert. Insgesamt seien weitere 1.000 Meter an Gräben ausgehoben worden. Senior Geologist und Project Manager Paul LeGrow betreut das laufende Programm. Das Projekt liegt rund zehn Kilometer von Baie Verte entfernt und umfasst etwa 20,75 Quadratkilometer. Die Zufahrt zu den nördlichen Zielen Magellan und Columbus sei verbessert worden, damit dort weitere Gräben, Probenahmen und später Bohrungen möglich würden.
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