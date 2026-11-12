Kupfer in Mexiko: Erste Bohrungen machen neugierig

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Centenario Gold berichtet über sichtbare Kupferoxide und weitere mineralisierte Gesteinszonen im ersten Bohrprogramm auf dem Kupfer-Gold-Projekt Los Reyes im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua. Fünf Kernbohrungen mit laut Unternehmen insgesamt 1.140 Metern seien abgeschlossen, 344 Proben aus den Bohrkernen seien an ALS Labs in Chihuahua geschickt worden. Analyseergebnisse lägen noch nicht vor.

Kupferoxide unter Jibosa und Tueda

Centenario Gold berichtet über sichtbare Kupferoxide und weitere mineralisierte Gesteinszonen im ersten Bohrprogramm auf dem Kupfer-Gold-Projekt Los Reyes im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua. Fünf Kernbohrungen mit laut Unternehmen insgesamt 1.140 Metern seien abgeschlossen, 344 Proben aus den Bohrkernen seien an ALS Labs in Chihuahua geschickt worden. Analyseergebnisse lägen noch nicht vor.

Bohrungen unter Jibosa und Tueda

Die Bohrungen untersuchen vor allem die Fortsetzung der historischen Abbauzonen Jibosa und Tueda in der Tiefe und zu den Seiten. In RYS26-01, das zwischen beiden Zonen angesetzt wurde, sei der Kontakt zwischen Granodiorit und Sedimentgestein bei 78,5 Metern erreicht worden. Zwischen 98,5 und 103,7 Metern habe das Unternehmen Skarn mit stark oxidierten Quarz-Calcit-Adern und vereinzelten Kupferoxiden beobachtet. Die 304 Meter lange Bohrung habe zudem eine tiefer liegende geophysikalische Anomalie geprüft. RYS26-02 habe den Kontakt zwischen Granodiorit und Kalkstein in einer Bohrtiefe von 75 Metern durchschnitten. Von 95,7 bis 104,2 Metern seien stark kupferoxidierte Bereiche mit Hämatit, Brekzienstrukturen und Quarzadern aufgetreten. Eine weitere oxidierte Quarzzone habe zwischen 109,4 und 111,0 Metern gelegen. In größerer Tiefe seien Hornfels, Pyrit sowie Spuren von Chalkopyrit und Molybdänit festgestellt worden.