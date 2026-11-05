Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - November 5, 2026) - Mike Tocheri, premier vice-président et directeur général, Banque Nationale Réseau Indépendant («°BNRI°»), ainsi que des membres de son équipe de direction se sont joints à Kelsey Gunderson, chef des Marchés TMX, Produits et services et président, Négociation d'actions, Groupe TMX, pour ouvrir les marchés et souligner l'acquisition de PGM Global et le 35e anniversaire de BNRI au service des gestionnaires de patrimoine canadiens.





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BNRI a été l'une des premières banques à offrir des services de compensation aux conseillers indépendants canadiens. Aujourd'hui, elle est l'un des plus importants fournisseurs canadiens de services de garde de valeurs, d'exécution d'ordres et de solutions de courtage, et compte sur la solidité financière et le soutien continu de la Banque Nationale du Canada.

Que vous veniez tout juste de démarrer votre entreprise ou que vous possédiez une entreprise bien établie, l'objectif de BNRI est le même: vous offrir du soutien et des services qui vous permettront de concrétiser votre vision, à votre façon. Laissez libre cours à votre esprit entrepreneurial, et faites confiance à la fiabilité et au soutien de BNRI.

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