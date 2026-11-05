Bonn (ots) -
In der Debatte um das Pflegeneuordnungsgesetz erklärt die gesundheitspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagfraktion, Simone Borchardt, dass es künftig vor allem darum gehen müsse, die vorhandenen Mittel zielgerichteter einzusetzen. Im Interview bei phoenix sagt Borchardt: "Wir können nicht immer mehr Geld in diese Systeme hineinschütten, weil an einigen Stellen ist das System 40 oder 50 Jahre alt. Wir brauchen moderne Strukturen, effektive Strukturen." Es gehe darum, "das Geld zielgerichteter anzulegen". Im Einzelfall, so Borchardt weiter, könne es zu Leistungskürzungen kommen. Diese sollen jedoch nicht im Fokus stehen, sagt die CDU-Politikerin. Im parlamentarischen Verfahren müssten das Überbrückungs- und Sozialraumbudget nachverhandelt und so Unterstützung für Pflegebedürftige bei der häuslichen Pflege ermöglicht werden.
Das vollständige Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/Ngs
Pressekontakt:
phoenix-Kommunikation
Telefon: 0228 / 9584 192
kommunikation@phoenix.de
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Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6385114
In der Debatte um das Pflegeneuordnungsgesetz erklärt die gesundheitspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagfraktion, Simone Borchardt, dass es künftig vor allem darum gehen müsse, die vorhandenen Mittel zielgerichteter einzusetzen. Im Interview bei phoenix sagt Borchardt: "Wir können nicht immer mehr Geld in diese Systeme hineinschütten, weil an einigen Stellen ist das System 40 oder 50 Jahre alt. Wir brauchen moderne Strukturen, effektive Strukturen." Es gehe darum, "das Geld zielgerichteter anzulegen". Im Einzelfall, so Borchardt weiter, könne es zu Leistungskürzungen kommen. Diese sollen jedoch nicht im Fokus stehen, sagt die CDU-Politikerin. Im parlamentarischen Verfahren müssten das Überbrückungs- und Sozialraumbudget nachverhandelt und so Unterstützung für Pflegebedürftige bei der häuslichen Pflege ermöglicht werden.
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