Im Oktober 2026 setzte sich der Anstieg der Terminmarktpreise an der EEX weiter fort. Besonders deutlich fiel die Preissteigerung für das erste Frontjahr aus, während auch die darauffolgenden Lieferjahre spürbare Zuwächse verzeichneten. Wesentliche Treiber waren erneut die anhaltenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und die damit verbundenen steigenden Gaspreise. Dadurch erhöhte sich das durchschnittliche Terminpreisniveau, das als Benchmark für die PPA-Bepreisung dient, sowohl für kurzfristige als auch für längerfristige PPA-Laufzeiten. Die von uns für Oktober 2026 berechneten generischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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