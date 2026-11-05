Die Tencent-Aktie ist am heutigen Donnerstag in Hongkong deutlich gestiegen. Sie legte um knapp 6% zu und erreichte zeitweise 425,40 HK$. Das ist der höchste Stand seit drei Wochen. Auslöser ist das neue KI-Modell Hy4, das der Konzern am Mittwoch vorgestellt hat. Damit stellt sich die Frage: Bringt Hy4 Tencent im chinesischen KI-Rennen so weit nach vorn, dass Anleger die Aktie jetzt neu bewerten sollten? Hy4 sieht und steuert Das Hunyuan-Team von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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