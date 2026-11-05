Eine branchenweit einzigartige Integration bringt die RO e-Trans-Konformitätsüberwachung direkt in die Infotainment-Oberfläche von Volvo Trucks und in Volvo Connect ein und macht so das Compliance-Management für Fahrer und Fuhrparks einfacher, sicherer und effizienter.

AiDEN Auto, ein Pionier im Bereich Softwarelösungen für vernetzte Fahrzeuge, ist eine Partnerschaft mit Volvo Trucks eingegangen, um RO e-Trans, das Managementsystem zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, direkt in das Infotainment-System im Fahrerhaus des Lkw und das Volvo Connect-Backoffice-Portal einzubringen. Diese innovative Anwendung, die über die digitalen Dienste von Volvo Trucks und das Volvo Connect-Ökosystem bereitgestellt wird, ermöglicht es Fahrern und Flottenmanagern, die Einhaltung der in Rumänien geltenden nationalen e-Transport-Vorschriften in Echtzeit zu überwachen und sicherzustellen ohne das Fahrerhaus verlassen zu müssen oder auf zusätzliche mobile Geräte zurückgreifen zu müssen.

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AiDEN Auto, a pioneer in connected vehicle software solutions, has partnered with Volvo Trucks to integrate RO e-Trans regulatory compliance management directly into the truck's in-cab infotainment system and the Volvo Connect back-office portal. Made available through Volvo Trucks' suite of digital services and Volvo Connect ecosystem, this innovative application allows drivers and fleet managers to monitor and maintain compliance with Romania's mandatory national e-Transport regulations in real time-without leaving the cab or relying on secondary mobile devices.

AiDEN Auto ist das erste Unternehmen auf dem Markt, das eine Infotainment-Integration für die Einhaltung der Vorschriften im Bereich E-Transport in diesem Umfang anbietet. Damit können Volvo Trucks-Kunden die Einhaltung komplexer regionaler Steuer- und Transportvorschriften direkt über das Lkw-Ökosystem selbst überwachen.

"Unser Ziel war es schon immer, die Technologie für vernetzte Fahrzeuge so zu gestalten, dass sie für die Menschen, die sich täglich darauf verlassen, effizienter funktioniert", sagte Niclas Gyllenram, CEO von AiDEN Auto "Mit RO e-Trans knüpfen wir an unsere Erfolge mit SENT GEO in Polen an und zeigen, wie schnell sich unsere Plattform an neue gesetzliche Anforderungen in verschiedenen Märkten anpassen lässt. Anstatt von Fahrern und Flottenbetreibern zu verlangen, ein weiteres Gerät oder System zu verwalten, integrieren wir die Einhaltung der Vorschriften direkt in die Tools, die sie ohnehin bereits nutzen. Unsere fortgesetzte Zusammenarbeit mit Volvo Trucks verdeutlicht, wie Software komplexe Herausforderungen vereinfachen, den Verwaltungsaufwand reduzieren und Flotten in ganz Europa einen echten Mehrwert bieten kann."

"RO e-Trans zeigt, wie die Zusammenarbeit mit Partnern das Leistungsspektrum von Volvo Connect erweitern kann. Indem wir behördliche Informationen über die Tools zugänglich machen, die Fahrer und Flottenmanager ohnehin bereits nutzen, können wir dazu beitragen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu vereinfachen und einen effizienten täglichen Betrieb für unsere Kunden zu unterstützen", sagte Annelie Norhav, Services Partnership Manager bei Volvo Trucks.

Verbesserung der Fahrersicherheit und der Bedienfreundlichkeit

Um die rumänischen Vorschriften einzuhalten, müssen die Daten zum Güterverkehr an das System der Nationalen Steuerbehörde (ANAF SPV) übermittelt werden. Flottenverwalter können für die Datenübermittlung weiterhin ihre derzeitigen Systeme und Workflow-Tools nutzen. Nach der Verarbeitung werden die generierten eindeutigen Transportcodes (UIT) automatisch mit dem zentralen Display des Fahrzeugs synchronisiert wodurch die betrieblichen Reibungsverluste entfallen, die durch die manuelle Weitergabe der Codes an die Fahrer mittels Ausdrucken oder SMS entstehen, bei denen die Gefahr besteht, dass diese unterwegs verloren gehen.

Darüber hinaus verwaltet RO e-Trans automatisch die vorgeschriebene Standortübertragung in Echtzeit über das werkseitig eingebaute Modem des Lkw. Die Fahrer können aktive UIT-Codes überprüfen und den Melde-Status direkt auf dem Seitendisplay überwachen, wodurch Ablenkungen des Fahrers vermieden werden und keine zusätzlichen Mobilgeräte oder nachgerüstete Hardware in der Fahrerkabine erforderlich sind.

Erweiterung des Volvo Connect-Ökosystems

Die Einführung von RO e-Trans ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Volvo Trucks und AiDEN Auto ihre Stärken bündeln können, um praktische, innovative Dienstleistungen für die Transportbranche anzubieten. Durch die Bewältigung spezifischer betrieblicher Herausforderungen hilft die Lösung den Kunden, Zeit zu sparen, Vorschriften einzuhalten und ihr Geschäft effektiver zu führen.

Der Service ist verfügbar in Volvo-Lkws, die mit dem neuesten Seitendisplay ausgestattet sind (Modelle ab 2021). Die erste Einführungsphase richtet sich an Volvo Trucks-Kunden in Rumänien und der Tschechischen Republik, eine Ausweitung auf den gesamten europäischen Raum ist geplant. Flottenbetreiber und Transportmanager, die an diesem Service interessiert sind, können sich über den Volvo Trucks Dealer Locator innformieren.

Weitere Informationen zu AiDEN Auto finden Sie unter: www.aidenauto.com.

Über AiDEN Auto

AiDEN Auto ist ein Softwareunternehmen für vernetzte Fahrzeuge, das wichtige Mobilitätsdienste darunter Maut, Parken, Tanken, Compliance und Flottenanwendungen direkt auf die Infotainment-Bildschirme der Fahrzeuge überträgt. AiDEN wurde für Android Automotive entwickelt und unterstützt OEMs, Flottenbetreiber und Dienstleister dabei, die Markteinführung neuer Dienste im Fahrzeug zu beschleunigen. AiDEN ermöglicht es Automobilherstellern und Flottenbetreibern, Fahrer mit den von ihnen benötigten Diensten zu verbinden, während die Fahrzeugbesitzer die Kontrolle über ihre Daten behalten. Erfahren Sie mehr unter: www.aidenauto.com.

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