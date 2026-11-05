Berlin - Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, läge die AfD laut einer neuen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest unverändert bei 27 Prozent. CDU/CSU kämen weiterhin auf 20 Prozent, so die Erhebung für den "Deutschlandtrend" der ARD, für die 1.297 Wahlberechtigten von Montag bis Mittwoch dieser Woche befragt wurden, und die der Sender am Donnerstagabend veröffentlicht.Die SPD bliebe bei 13 Prozent, die Grünen bei 16 Prozent und die Linke bei 11 Prozent. Die FDP läge mit 3 Prozent (-1 im Vergleich zu Oktober) unterhalb der Mandatsschwelle, ebenso das BSW mit 3 Prozent. Alle anderen Parteien kämen derzeit zusammen auf 7 Prozent.Mit der Arbeit der Bundesregierung sind aktuell 11 Prozent sehr zufrieden bzw. zufrieden (+1 im Vgl. zu Oktober); neun von zehn Deutschen (87 Prozent, -2) sind mit der Arbeit von Union und SPD weniger bzw. gar nicht zufrieden.Mit der Arbeit von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sind derzeit 12 Prozent der Wahlberechtigten sehr zufrieden bzw. zufrieden - das sind aber immerhin 2 Prozentpunkte mehr als im Oktober. 85 Prozent sind mit der Arbeit von Friedrich Merz weniger bzw. gar nicht zufrieden (-3). Mit der politischen Arbeit von Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) ist nur jeder fünfte (20 Prozent, unverändert) zufrieden, zwei Drittel (66 Prozent, -1) sind unzufrieden.Mit Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sind nach wie vor mehr Menschen zufrieden (49 Prozent, -1) als unzufrieden (36 Prozent, +-0). Mit der politischen Arbeit von Außenminister Johann Wadephul von der CDU sind aktuell 32 Prozent zufrieden ( 2), 40 Prozent zeigen sich unzufrieden.Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) kommt im November auf einen Zufriedenheitswert von 29 Prozent (+2), unzufrieden sind aktuell 54 Prozent (-1). Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) überzeugt aktuell nur zwei von zehn: 19 Prozent sind mit seiner Arbeit unzufrieden (+1), 51 Prozent sind unzufrieden. Die politische Arbeit der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig (SPD) überzeugt aktuell 38 Prozent, 33 Prozent sind unzufrieden.Unter den Politikern der Oppositionsparteien kommt die Bundesvorsitzende der Linken Ines Schwerdtner aktuell auf einen Zufriedenheitswert von 9 Prozent (+2 im Vgl. zu September), 24 Prozent (+-0) sind unzufrieden. 67 Prozent geben allerdings auch an, sie nicht zu kennen oder trauen sich keine Bewertung zu. Mit dem Co-Bundesvorsitzenden der Grünen Felix Banaszak sind aktuell 12 Prozent zufrieden (+-0), 28 Prozent ( -1) sind unzufrieden, 60 Prozent kennen ihn nicht oder können seine Arbeit nicht bewerten.Mit der Bundestagsfraktionsvorsitzenden der AfD, Alice Weidel, ist momentan jeder Vierte zufrieden (25 Prozent, -1), zwei Drittel (65 Prozent, +1) sind unzufrieden, so das Ergebnis der Infratest-Umfrage für die ARD.