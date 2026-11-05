Castel s. Pietro - Der Tessiner Medizintechnikkonzern Medacta hat seine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Neu erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum von rund 9 Prozent zu konstanten Wechselkursen, wie es am Donnerstagabend mitteilte. Bisher war Medacta von einem Plus von 10 bis 14 Prozent ausgegangen. Auch bei der Profitabilität wird das Unternehmen vorsichtiger. Die bereinigte EBITDA-Marge soll währungsbereinigt nun ungefähr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab