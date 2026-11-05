Box kündigt Box Architect an, um Geschäftsprozesse mit KI der neuesten Generation neu zu gestalten und Teams dabei zu unterstützen, geschäftskritische, inhaltsbasierte Workflows zu automatisieren

Box stellt neue Funktionen zum Schutz vor Bedrohungen vor, die dabei helfen sollen, agentenbasierte Angriffe auf Unternehmensinhalte zu erkennen und darauf zu reagieren

Ab sofort verfügbare Sicherheitskontrollen für Agenten helfen Unternehmen, den KI-Zugriff auf Unternehmensinhalte zu steuern und sich vor bösartigen Agentenaktivitäten zu schützen

Box, Inc. (NYSE: BOX), die führende Plattform für Intelligent Content Management (ICM), hat heute neue Funktionen angekündigt, die verändern sollen, wie Unternehmen Agenten in ihren wichtigsten Geschäftsprozessen einsetzen. Box stellte Box Architect vor, eine Lösung zur autonomen Erstellung, Verwaltung und Optimierung agentenbasierter Workflows, die neu definieren soll, wie Unternehmen KI in ihren wichtigsten Prozessen einsetzen. Mit Architect werden Teams KI der neuesten Generation nutzen können, um neue Workflows und Anwendungen zu erstellen, Agenten zu konfigurieren, Verbindungen zu Box-Tools herzustellen und Workflows in großem Maßstab zu verwalten auf Basis ihrer vertrauenswürdigen Unternehmensinhalte und unter Beibehaltung der bestehenden Zugriffsberechtigungen in Box. Parallel dazu entwickelt Box neue Funktionen zum Schutz vor Bedrohungen, die dabei helfen sollen, Angriffe durch Agenten, wie etwa die massenhafte Exfiltration von Daten und die Übernahme von Benutzerkonten, zu erkennen und einzudämmen. Diese erweiterten Sicherheitsmaßnahmen werden die ab sofort verfügbaren Sicherheitskontrollen für Agenten von Box ergänzen, mit denen sich steuern lässt, auf welche Unternehmensinhalte Agenten zugreifen und welche Aktionen sie damit ausführen dürfen. Die angekündigten neuen Funktionen werden auf der BoxWorks 2026 in San Francisco vorgestellt.

"Die eigentliche Chance von KI besteht nicht nur darin, Einzelpersonen zu helfen, schneller zu arbeiten, sondern darin, neu zu denken, wie ganze Geschäftsprozesse ausgeführt werden", sagte Aaron Levie, Mitgründer und CEO von Box. "Bislang erforderte der Einsatz von KI in diesen Prozessen häufig spezielles Fachwissen und erheblichen Aufwand. Doch Durchbrüche wie Astra von OpenAI und Fable von Anthropic verändern, was möglich ist. Deshalb entwickeln wir Box Architect um Teams dabei zu helfen, diese Fortschritte bei der KI der neuesten Generation in Workflows umzusetzen, die Agenten, Menschen und Inhalte zusammenbringen. Gleichzeitig müssen Unternehmen angesichts immer leistungsfähigerer Agenten und einer zunehmend komplexen Bedrohungslandschaft die Sicherheit parallel zu Innovationen weiterentwickeln. Box hilft ihnen dabei, beides zu erreichen, indem wir Unternehmensinhalte schützen und Unternehmen das Vertrauen geben, die Möglichkeiten von KI auszuloten."

Vorstellung von Box Architect

Unternehmen jeder Größe und Branche erkennen das Potenzial von KI, ihre Geschäftsprozesse zu transformieren, jedoch kann die Bereitstellung agentenbasierter Workflows in großem Maßstab komplex und kostspielig sein und erfordert eine sorgfältige Kontrolle. Mit Box Architect werden Teams Agenten einsetzen können, um komplexe Geschäftsprozesse in kollaborative und wiederholbare Workflows zu überführen und gleichzeitig Menschen an wichtigen Entscheidungspunkten einzubinden.

Box Architect wird Teams die Möglichkeit geben, autonome Agenten über die Dateien und Tools hinweg einzusetzen, die sie bereits in Box nutzen, um einen einheitlichen Prozess zu schaffen. Dabei können sie auf Funktionen wie Box Extract, Box Automate, Box Apps, Box Forms und weitere zurückgreifen. Kunden werden außerdem flexibel zwischen führenden Modellen wählen können, darunter Modelle von Anthropic, OpenAI, Google, NVIDIA, IBM und weiteren Anbietern. So können sie für jeden Workflow-Schritt das passende Modell auswählen von kostengünstigeren Modellen für einfachere Aufgaben bis hin zu fortschrittlicheren Modellen für komplexe Schlussfolgerungen. Während dieser Workflows verbleiben die Inhalte in Box und unterliegen den bestehenden Berechtigungen und Richtlinien. Sicherheitskontrollen helfen Unternehmen dabei, die Zugriffe und Aktivitäten von Agenten zu verwalten.

Mit Box Architect werden Nutzer Folgendes tun können:

Workflows entwerfen , indem sie einen Prozess oder ein Ziel in natürlicher Sprache beschreiben. Box Architect nutzt bereits in Box vorhandene Inhalte und Verfahren, um Phasen, Entscheidungen und Übergaben zu definieren. Dabei unterliegt jeder Schritt den bestehenden Berechtigungen, Klassifizierungen und Aufbewahrungsrichtlinien.

, indem sie einen Prozess oder ein Ziel in natürlicher Sprache beschreiben. Box Architect nutzt bereits in Box vorhandene Inhalte und Verfahren, um Phasen, Entscheidungen und Übergaben zu definieren. Dabei unterliegt jeder Schritt den bestehenden Berechtigungen, Klassifizierungen und Aufbewahrungsrichtlinien. Workflows vor der Produktivsetzung testen , indem sie reale Inhalte und Grenzfälle verwenden. Teams können die Ausgaben von Agenten und die Weiterleitungswege vorab überprüfen, menschliche Prüfungen und Genehmigungen an wichtigen Entscheidungspunkten einbinden und für jeden Schritt das passende Modell auswählen, um mit Zuversicht von der Pilotphase in den Produktivbetrieb überzugehen.

, indem sie reale Inhalte und Grenzfälle verwenden. Teams können die Ausgaben von Agenten und die Weiterleitungswege vorab überprüfen, menschliche Prüfungen und Genehmigungen an wichtigen Entscheidungspunkten einbinden und für jeden Schritt das passende Modell auswählen, um mit Zuversicht von der Pilotphase in den Produktivbetrieb überzugehen. Vollständige Workflows bereitstellen, einschließlich der Box Apps, Agenten, Automatisierungen, Formulare und Dokumentvorlagen, die der jeweilige Prozess benötigt. Box Architect überwacht die Ergebnisse und empfiehlt Verbesserungen, während Administratoren Workflows unternehmensweit veröffentlichen und standardisieren.

Box Architect wird den in Box vorhandenen Kontext in geschäftskritische Unternehmensworkflows verschiedener Branchen einbringen:

Anwaltskanzleien werden Box Architect damit beauftragen können, einen Workflow zur Vertragsprüfung zu erstellen, der das vom Unternehmen freigegebene Regelwerk aus früheren Vereinbarungen erlernt, eingehende Verträge damit vergleicht, Abweichungen kennzeichnet und risikoreiche Klauseln zur abschließenden Prüfung an Anwälte weiterleitet.

werden Box Architect damit beauftragen können, einen Workflow zur Vertragsprüfung zu erstellen, der das vom Unternehmen freigegebene Regelwerk aus früheren Vereinbarungen erlernt, eingehende Verträge damit vergleicht, Abweichungen kennzeichnet und risikoreiche Klauseln zur abschließenden Prüfung an Anwälte weiterleitet. Banken werden das Kunden-Onboarding in einen einzigen, durchgängigen Workflow überführen können, der Anträge über Forms erfasst, Dokumente mit Extract überprüft, Vereinbarungen mit Doc Gen und Sign erstellt und unterzeichnen lässt sowie die Kontoeinrichtung mit Automate startet.

werden das Kunden-Onboarding in einen einzigen, durchgängigen Workflow überführen können, der Anträge über Forms erfasst, Dokumente mit Extract überprüft, Vereinbarungen mit Doc Gen und Sign erstellt und unterzeichnen lässt sowie die Kontoeinrichtung mit Automate startet. Behörden werden Box Architect nutzen können, um einen Workflow für Genehmigungsverfahren zu erstellen, der Anträge auf Vollständigkeit prüft, wichtige Angaben aus Plänen und Begleitdokumenten extrahiert, fehlende Unterlagen anfordert und Anträge zur Genehmigung an zuständige Prüfer weiterleitet alles unter Einhaltung der bestehenden Aufbewahrungsrichtlinien für Unterlagen.

werden Box Architect nutzen können, um einen Workflow für Genehmigungsverfahren zu erstellen, der Anträge auf Vollständigkeit prüft, wichtige Angaben aus Plänen und Begleitdokumenten extrahiert, fehlende Unterlagen anfordert und Anträge zur Genehmigung an zuständige Prüfer weiterleitet alles unter Einhaltung der bestehenden Aufbewahrungsrichtlinien für Unterlagen. Versicherungsunternehmen werden die Schadenbearbeitung orchestrieren können, indem sie Informationen über Forms erfassen, Details aus Begleitdokumenten extrahieren, Schadenzusammenfassungen erstellen und Dokumente zur Schadenregulierung innerhalb eines durchgängigen Workflows zur Unterschrift weiterleiten.

werden die Schadenbearbeitung orchestrieren können, indem sie Informationen über Forms erfassen, Details aus Begleitdokumenten extrahieren, Schadenzusammenfassungen erstellen und Dokumente zur Schadenregulierung innerhalb eines durchgängigen Workflows zur Unterschrift weiterleiten. Personaldienstleister werden einen agentenbasierten Workflow für das Mitarbeiter-Onboarding erstellen können, der Dokumentenpakete prüft, wichtige Informationen extrahiert, fehlende Angaben anfordert, Ausnahmefälle zur Überprüfung weiterleitet und genehmigte Dateien in den nächsten Prozessschritt überführt.

"Der Reifegrad von Enterprise-KI entwickelt sich über isolierte dialogbasierte Benutzeroberflächen hinaus hin zu einer autonomen Prozessorchestrierung, die auf Unternehmensinhalten basiert", sagte Alan Pelz-Sharpe, Gründer von Deep Analysis. "Während herkömmliche Ansätze anfällige Punkt-zu-Punkt-Konfigurationen für die Extraktion und Ausführung erfordern, orchestriert eine integrierte agentenbasierte Gestaltungsebene das Verständnis von Inhalten, Prozessschritte und analytische Visualisierungen dynamisch innerhalb eines einzigen, durch Governance geregelten Ökosystems. Dadurch können Unternehmen eine messbare Geschäftstransformation vorantreiben, anstatt auf fragmentierte, punktuelle Automatisierungen zu setzen."

Schutz von Unternehmen im Zeitalter agentenbasierter Bedrohungen

Da Mitarbeiter, externe Partner, Anwendungen und Agenten auf Unternehmensinhalte zugreifen und Aktionen mit diesen Inhalten ausführen, sehen sich Unternehmen einer wachsenden Angriffsfläche gegenüber, die stärkere Sicherheits- und Governance-Maßnahmen erfordert. Box weitet den Schutz auf Inhaltsebene auf all diese Interaktionen aus und unterstützt Unternehmen dabei, sich gegen Bedrohungen zu verteidigen, Zugriffskontrollen für Inhalte durchzusetzen und Schutzmechanismen für Agenten anzuwenden, unabhängig davon, wo diese eingesetzt werden.

Angesichts der Weiterentwicklung agentenbasierter Bedrohungen entwickelt Box neue Funktionen im Bereich des Bedrohungsschutzes, die Unternehmen dabei helfen sollen, Angriffe auf Unternehmensinhalte zu erkennen und darauf zu reagieren. Dazu gehören die massenhafte Exfiltration von Daten, die Übernahme von Sitzungen (Session Hijacking), die Übernahme von Benutzerkonten (Account Takeover) und das massenhafte Löschen von Daten. Diese Funktionen sollen Unternehmen in die Lage versetzen:

Anomale Downloads schneller zu erkennen und automatisch einzuschränken, um so dazu beizutragen, die massenhafte Exfiltration von Daten frühzeitiger zu stoppen.

und automatisch einzuschränken, um so dazu beizutragen, die massenhafte Exfiltration von Daten frühzeitiger zu stoppen. Den Schutz vor Session Hijacking und der Übernahme von Benutzerkonten zu verstärken , indem Session Binding und gerätegebundene Sitzungsanmeldedaten eingesetzt werden. Dies soll verhindern helfen, dass gestohlene Token oder Sitzungen auf einem anderen Gerät erneut verwendet werden.

, indem Session Binding und gerätegebundene Sitzungsanmeldedaten eingesetzt werden. Dies soll verhindern helfen, dass gestohlene Token oder Sitzungen auf einem anderen Gerät erneut verwendet werden. Verdächtige Freigabeaktivitäten und massenhafte Löschvorgänge zu identifizieren , die einer Offenlegung, Exfiltration oder Zerstörung von Daten vorausgehen können.

, die einer Offenlegung, Exfiltration oder Zerstörung von Daten vorausgehen können. Automatische, nach Schweregrad abgestufte Reaktionen anzuwenden, die von der Einschränkung von Downloads über die Anforderung einer zusätzlichen Authentifizierung bis hin zur Beendigung einer Sitzung reichen.

Ab sofort verfügbar: Sicherheitskontrollen für Agenten

Zusätzlich zu diesen neuen Funktionen zur Bedrohungserkennung stellt Box erweiterte Sicherheitskontrollen bereit, die dabei helfen sollen, Unternehmensinhalte vor unautorisierten Aktionen durch Agenten zu schützen. Da Agenten zunehmend in der Lage sind, auf sensible Daten zuzugreifen und damit zu arbeiten, bieten diese Kontrollen zusätzlichen Schutz vor Aktivitäten, die zur Exfiltration, Offenlegung oder Löschung von Inhalten führen könnten. Mit den ab sofort verfügbaren Kontrollen können Nutzer:

Steuern, worauf Agenten zugreifen dürfen , indem sie klassifizierungsbasierte Richtlinien verwenden, die den Zugriff von Agenten auf entsprechende Inhalte regeln. Dies hilft dabei zu verhindern, dass Agenten auf sensible Informationen zugreifen, die sie nicht benötigen.

, indem sie klassifizierungsbasierte Richtlinien verwenden, die den Zugriff von Agenten auf entsprechende Inhalte regeln. Dies hilft dabei zu verhindern, dass Agenten auf sensible Informationen zugreifen, die sie nicht benötigen. Aktionen von Agenten mit MCP Guardrails einschränken , die es Box-Administratoren ermöglichen, Grenzen für die von Agenten nutzbaren Tools festzulegen. Dazu gehören das Erstellen und Verschieben von Inhalten sowie deren externe Freigabe. Dies hilft dabei, unautorisierte oder risikoreiche Änderungen zu verhindern.

, die es Box-Administratoren ermöglichen, Grenzen für die von Agenten nutzbaren Tools festzulegen. Dazu gehören das Erstellen und Verschieben von Inhalten sowie deren externe Freigabe. Dies hilft dabei, unautorisierte oder risikoreiche Änderungen zu verhindern. Potenziell schädliche Aktivitäten erkennen, indem sie schwellenwertbasierte Richtlinien einsetzen, die Teams benachrichtigen, wenn Aktionen von Agenten die vom Kunden festgelegten Grenzwerte überschreiten. Dies hilft Teams dabei, einzugreifen, bevor bösartige Aktivitäten weitreichende Schäden verursachen.

Preise und Verfügbarkeit

Box Architect wird ab dem vierten Quartal schrittweise als Betaversion für Enterprise Advanced-Kunden eingeführt. Die neuen Funktionen zum Schutz vor Bedrohungen werden Anfang nächsten Jahres für Enterprise Advanced- und Shield-Kunden verfügbar sein. Die Sicherheitskontrollen für Agenten sind ab sofort allgemein für Shield-Kunden und Kunden mit Enterprise Advanced-Tarifen verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie im Box-Blog.

Über Box

Box (NYSE: BOX) ist der führende Anbieter von Intelligent Content Management (ICM). Unsere Plattform ermöglicht es Unternehmen, die Zusammenarbeit zu fördern, den gesamten Lebenszyklus von Inhalten zu verwalten, wichtige Inhalte zu sichern und Geschäftsabläufe mit KI zu transformieren. Box wurde 2005 gegründet und vereinfacht die Arbeit für führende globale Unternehmen wie JLL, Morgan Stanley und Nationwide. Der Hauptsitz von Box befindet sich in Redwood City, Kalifornien, mit Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. Besuchen Sie box.com, um mehr zu erfahren. Und besuchen Sie box.org, um mehr darüber zu erfahren, wie Box gemeinnützige Organisationen dabei unterstützt, ihre Aufgaben zu erfüllen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Dazu gehören Aussagen zu Box Architect, den geplanten Produktfunktionen und zukünftigen Erweiterungen sowie zur Marktakzeptanz und zum Nutzen dieser Produktfunktionen und Erweiterungen. Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen abweichen. Dazu gehören: (1) nachteilige Veränderungen der allgemeinen Wirtschafts- oder Marktbedingungen; (2) die Fähigkeit von Box, Partnerschaften mit Drittanbietern einzugehen, um KI-Technologien in die Intelligent Content Management-Plattform von Box zu integrieren; (3) Verzögerungen oder Kürzungen bei den Ausgaben für Informationstechnologie; (4) das Risiko, dass Kunden von Box ihre Abonnements nicht verlängern, ihre Nutzung der Dienste von Box nicht ausweiten oder neue Produkte oder Funktionen von Box nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht einführen; (5) die Fähigkeit von Box, Produkteinführungen, Erweiterungen, neue Funktionen und Änderungen an seiner Plattform und seinen Diensten rechtzeitig und erfolgreich umzusetzen; und (6) tatsächliche oder vermeintliche Sicherheitslücken in Box AI oder anderen Diensten von Box sowie etwaige Verletzungen der Sicherheitskontrollen von Box. Alle in dieser oder anderen Pressemitteilungen oder öffentlichen Erklärungen erwähnten, noch nicht veröffentlichten Dienste oder Funktionen sind derzeit nicht verfügbar und werden möglicherweise nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht bereitgestellt. Kunden, die Produkte von Box erwerben, sollten ihre Kaufentscheidungen auf Grundlage der derzeit verfügbaren Funktionen treffen. Weitere Informationen zu potenziellen Faktoren, die sich auf die Finanzergebnisse von Box auswirken könnten, sind in den Berichten auf den Formularen 10-K, 10-Q und 8-K sowie in anderen Unterlagen enthalten, die Box von Zeit zu Zeit bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) einreicht. Diese Dokumente sind im Bereich "SEC Filings" auf der Investor-Relations-Website von Box unter www.boxinvestorrelations.com verfügbar. Box übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen eintreten oder bestehen.

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