Koordinierte Aktionen in ganz Berlin unterstreichen das anhaltende Engagement von Xsolla für das DACH-Gaming-Ökosystem und bringen Entwickler, Publisher, Kreative und Partner zusammen.

Xsolla, ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Videospiel-E-Commerce, das Entwickler bei der Markteinführung, dem Ausbau und der Monetarisierung ihrer Spiele unterstützt, kündigt heute ein umfassendes Programm mit Veranstaltungen in ganz Berlin für den November 2026 an. Als Hauptpartner von Games Ground Berlin unterstützt Xsolla das "Publisher Connect"-Programm des Festivals und veranstaltet die "Xsolla Connect Berlin: Publisher Content Creator Edition", bei der Entwickler, Publisher und Content-Creators zusammenkommen, um neue Möglichkeiten für Zusammenarbeit und Wachstum zu erkunden.

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Graphic: Xsolla

Im Rahmen der Games Ground Berlin veranstaltet Xsolla am 6. November in der Alten Münze die "Xsolla Connect Berlin", bei der 15 Publisher und über 40 ausgewählte deutsche Content-Creators zusammenkommen, um sich im Rahmen kuratierter Networking-Veranstaltungen, Publisher-Spotlights und Diskussionen über die von Creators gesteuerte Monetarisierung über das Xsolla Partner Network (XPN) auszutauschen. An dieser Veranstaltung, die nur auf Einladung stattfindet und von 17:30 bis 19:30 Uhr MEZ dauert, nehmen Gäste von SEGA, Hooded Horse, Raw Fury, Devolver Digital, Owlcat Games, Shochiku Games, Behaviour Interactive und ByteRockers' Games teil. Außerdem werden kommende und noch unveröffentlichte Titel vorgestellt.

Neben der "Xsolla Connect Berlin" sponsert das Unternehmen auch das "Publisher Connect"-Programm von Games Ground Berlin, das unabhängige Videospielentwickler durch kuratierte Matchmaking-Sessions mit internationalen Publishern und Investoren zusammenbringt. Die Initiative hilft Studios dabei, ihre Projekte zu präsentieren, Feedback aus der Branche zu erhalten und potenzielle Publishing-Partnerschaften zu erkunden. Zu den teilnehmenden Unternehmen zählen unter anderem Gameforge, Daedalic Entertainment, Tencent, Behaviour Interactive, Fireshine Games, Krafton, Raw Fury und viele mehr. Durch die Unterstützung von "Publisher Connect" neben seiner auf Entwickler ausgerichteten Networking-Veranstaltung hilft Xsolla den Entwicklern dabei, Kontakte sowohl im Bereich der Veröffentlichung als auch der Zielgruppenentwicklung zu knüpfen.

"Deutschland und die gesamte DACH-Region stellen eine der dynamischsten, talentiertesten und einflussreichsten Videospiel-Entwickler-Communities der Welt dar", sagte AJ Sath, Country Manager DACH bei Xsolla. "Da unsere Branche derzeit rasante Veränderungen in den Bereichen Vertrieb, Monetarisierung und Community-Engagement durchläuft, ist es unser Ziel, Studios die Infrastruktur, die Kontakte und die Unterstützung zu bieten, die sie benötigen, um nachhaltige Beziehungen zu ihren Spielern und Entwicklern aufzubauen. Durch unser Sponsoring von 'Publisher Connect' auf der Games Ground Berlin helfen wir Entwicklern, direkt mit internationalen Publishern in Kontakt zu treten und neue Möglichkeiten für ihre Spiele zu erschließen. Zusammen mit der Xsolla Connect Berlin freuen wir uns darauf, über die Bereitstellung von Technologie hinauszugehen, lokale Branchenverbindungen zu stärken und DACH-Studios dabei zu unterstützen, neue Zielgruppen zu erreichen und global zu wachsen."

"Die Entwickler- und Kreativszene in Berlin lebt von Zusammenarbeit und Innovation", fügte Berkley Egenes, Chief Marketing Growth Officer bei Xsolla, hinzu. "Indem wir Publisher und Content-Ersteller in einem vertrauten, auf Zusammenarbeit ausgerichteten Umfeld zusammenbringen, schaffen wir Möglichkeiten für sinnvolle Partnerschaften, die das Wachstum des gesamten regionalen Ökosystems vorantreiben."

Teilnehmer der Games Ground Berlin können hier Treffen mit dem Team von Xsolla vereinbaren: https://xsolla.com/events/games-ground-berlin-2026/booking

Hier erfahren Sie mehr über die Präsenz von Xsolla in der DACH-Region: https://xsolla.pro/GamesGroundBerlin

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen, das alles entwickelt und bereitstellt, was Entwickler für die Einführung, das Wachstum und die Monetarisierung von Videospielen benötigen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, unterstützt Studios jeder Größe von Indie- bis hin zu AAA-Studios mit Lösungen in den Bereichen Direct-to-Consumer-Handel, intelligente Zahlungsabwicklung, unterhaltungsbasierte IP sowie Produkte für die Spielerbindung. Xsolla hilft Entwicklern bei der Finanzierung, Verbreitung, Vermarktung und Monetarisierung ihrer Spiele in großem Maßstab. Xsolla genießt das Vertrauen von über 70 der 100 erfolgreichsten Spiele und agiert als Merchant of Record in mehr als 200 Regionen mit Zugang zu über 1.000 lokalen Zahlungsmethoden weltweit. Xsolla glaubt fest an die Zukunft des Gaming und ist fest entschlossen, Chancen zusammenzuführen und Wachstum für Entwickler überall auf der Welt zu ermöglichen.

Mehr Informationen erhalten Sie auf: xsolla.com.

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