Die Wahlsiege der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen sorgen für eine überraschende Entwicklung an der Börse: Während zahlreiche KI-Aktien unter Druck geraten, schießt Microsoft um rund sieben Prozent nach oben. Ausgerechnet strengere Vorschriften für den Bau neuer Rechenzentren könnten dem Technologieriesen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen. Anleger setzen darauf, dass die politischen Veränderungen Microsoft langfristig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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