Trained Therapeutix Discovery ("TTxD"), ein wegweisendes Immuntherapie-Unternehmen, das von der Jean Boulle Group und der Heritage Group gegründet wurde und Nanomedikamente zur Regulierung der angeborenen Immunität entwickelt, gibt die Ernennung von Andrew Glass zum Chief Executive Officer mit sofortiger Wirkung bekannt. Herr Glass verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in der Life-Sciences-Branche als Chief Executive Officer von Vivasure Medical und war zuvor über 15 Jahre lang in leitenden Führungspositionen bei Abbott tätig.

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Andrew Glass, CEO, TTxD

Nach den bereits zu Beginn dieses Jahres angekündigten Veränderungen im Vorstand des Unternehmens tritt Herr Glass dem Unternehmen in einer Phase bei, in der es den Übergang von der präklinischen Phase zu einem Unternehmen im klinischen Stadium vollzieht. Seine Expertise in den Bereichen Entwicklungsstrategie, Finanzierung und Unternehmenswachstum zielt darauf ab, die Umsetzung der mit der firmeneigenen RIDE-Plattformtechnologie von TTxD verbundenen Ziele zu beschleunigen. Dazu gehören der Ausbau des Programms für Immunologie und Entzündungen, einschließlich der Nominierung des klinischen Kandidaten für RIDE-002, sowie die kontinuierliche Pflege der Beziehungen zu den Stakeholdern, um Optionen für zukünftiges Wachstum zu sichern.

Stefano Buono, Chairman of the Board von TTxD, sagte:

"Im Namen des Board freue ich mich sehr, Andrew in einem entscheidenden Moment der Unternehmensentwicklung willkommen zu heißen, in dem seine Erfolgsbilanz beim Aufbau und der Skalierung innovativer Life-Science-Unternehmen von unschätzbarem Wert sein wird. Er leitet bei TTxD ein außergewöhnliches Team, das von unseren Gründungsaktionären unterstützt wird und sich darauf konzentriert, das volle Potenzial der RIDE-Plattform auszuschöpfen."

Andrew Glass, Chief Executive Officer von TTxD, sagte:

"Ich freue mich sehr, nach einem Jahrzehnt der Entwicklung und Investitionen zu einem wichtigen Wendepunkt zu Trained Therapeutix Discovery zu stoßen. Die RIDE-Plattform des Unternehmens bietet einen grundlegend neuen Ansatz zur Behandlung immunvermittelter Erkrankungen, indem sie die angeborene Immunität direkt an ihrer Entstehungsquelle umprogrammiert. Meine Fähigkeiten ergänzen die der vielen Mitarbeiter bei TTxD, die die Entwicklung in diesem bahnbrechenden Wissenschaftsbereich vorantreiben, indem ich fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse in wirksame Produkte umsetze, die den Patienten zugutekommen."

Die RIDE-Plattform von TTxD zielt auf myeloide Vorläuferzellen ab, die das Verhalten unseres angeborenen Immunsystems beeinflussen. Durch die Neuprogrammierung der angeborenen Immunität an ihrer Ursprungsstelle soll mit dieser Plattform eine präzisere und nachhaltigere Steuerung der Immunreaktionen erreicht werden. RIDE-002 wird für entzündliche Erkrankungen entwickelt, darunter unter anderem Hidradenitis suppurativa und entzündliche Darmerkrankungen.

Über Andrew Glass

Andrew Glass ist eine erfahrene Führungskraft im Bereich Life Sciences, die nachweislich Forschung und Entwicklung erfolgreich mit kommerziellen Zielen in Einklang gebracht hat, um innovative Technologien voranzutreiben. Seit 2021 ist er Chief Executive Officer von Vivasure Medical, einem in Irland ansässigen Unternehmen, das vollständig resorbierbare Lösungen für den perkutanen Gefäßverschluss bei großen Gefäßen entwickelt. Unter seiner Führung gelang die Markteinführung des Vivasure-Produkts PerQseal in Europa, die IDE-Zulassung durch die US-amerikanische FDA sowie die Einreichung eines Antrags auf Zulassung vor dem Inverkehrbringen bei der FDA. Im Januar 2026 wurde das Unternehmen für insgesamt 215 Millionen US-Dollar an die Haemonetics Corporation verkauft.

Vor seiner Tätigkeit bei Vivasure war Andrew 15 Jahre lang in leitenden Führungspositionen bei Abbott tätig, zuletzt als Regional Director bei Abbott Vascular, wo er für den Geschäftsbetrieb in 13 europäischen Ländern verantwortlich war. Zuvor hatte er Führungspositionen in den Bereichen General Management, Geschäftsentwicklung und Marketing in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in den Vereinigten Staaten inne. Andrew verfügt über einen MBA der Harvard University sowie einen Abschluss in Chemieingenieurwesen und Molekularbiologie der Princeton University.

Über Trained Therapeutix Discovery

Trained Therapeutix Discovery ist ein Biotechnologieunternehmen, das eine Nanomedizin-Plattform entwickelt, die darauf ausgelegt ist, das angeborene Immunsystem an seiner Ursprungsstelle zu modulieren. Die RIDE-Plattform des Unternehmens zielt auf myeloide Vorläuferzellen ab, um Immundysregulationen bei Erkrankungen wie Entzündungskrankheiten und Krebs zu behandeln. Die wichtigsten Programme des Unternehmens sind RIDE-001 im Bereich Onkologie und RIDE-002 im Bereich Immunologie und Entzündungen. Trained Therapeutix Discovery wurde von der Jean Boulle Group und der Heritage Group gegründet, beides langfristige Investoren mit Erfahrung im Aufbau und der Skalierung innovativer Wissenschafts- und Technologieunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter:ttxdiscovery.com.

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Mehr Informationen über die Jean Boulle Group: www.jeanboullegroup.com

Mehr Informationen über die Heritage Group: www.heritagemonaco.com