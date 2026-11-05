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Stabilus SE - Nicht zahlungswirksame Wertminderungen von rund 67 Mio. € belasten EBIT im GJ2026; Vorläufige Zahlen: Umsatz und bereinigtes EBIT für Q4 GJ2026 über, bereinigter Free Cashflow unter Mark



05.11.2026 / 19:41 CET/CEST

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Stabilus SE - Nicht zahlungswirksame Wertminderungen von rund 67 Mio. € belasten EBIT im GJ2026; Vorläufige Zahlen: Umsatz und bereinigtes EBIT für Q4 GJ2026 über, bereinigter Free Cashflow unter Markterwartung; Dividendenvorschlag 0,22 € je Aktie Koblenz, 5. November 2026 - Die Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8) hat heute im Zusammenhang mit der Erstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2025 bis zum 30. September 2026 ("GJ2026") einen Wertminderungsbedarf in Höhe von rund 67 Mio. € auf den Goodwill identifiziert. Die Wertminderungen entfallen auf die Region Americas und resultieren aus einer in Teilen schwächer als erwartet ausgefallenen Nachfrage in der Absatzregion. Die Werthaltigkeitsanalysen sind noch nicht abgeschlossen und noch nicht final auditiert. Die Wertminderungen sind nicht zahlungswirksam und werden als Sondereffekte erfasst. Sie belasten das EBIT des vierten Quartals sowie des Gesamtgeschäftsjahres 2026. Im bereinigten EBIT sind diese nicht enthalten. Auf die Liquidität und den bereinigten Free Cashflow haben die Wertminderungen keine Auswirkung. Nach vorläufigen Zahlen liegt das EBIT im vierten Quartal des GJ2026 voraussichtlich bei -48,1 Mio. € und damit deutlich unter der Markterwartung[2] von 2,4 Mio. € sowie dem Vorjahreswert von 5,5 Mio. €. Für das Gesamtgeschäftsjahr ergibt sich ein EBIT von voraussichtlich 63,7 Mio. € (GJ2025: 84,3 Mio. €), das ebenfalls deutlich unter der Markterwartung[2] von 114,2 Mio. € liegt. Der Umsatz im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 liegt nach vorläufigen Zahlen bei 302,1 Mio. € und damit rund 13,0% über der Markterwartung[2] von 267,4 Mio. €. Das bereinigte EBIT[1] für das vierte Quartal des GJ2026 beträgt voraussichtlich 28,9 Mio. € und übertrifft die Markterwartung[2] von 21,9 Mio. € um rund 32,0%. Die bereinigte EBIT-Marge[1] erreicht im vierten Quartal des GJ2026 9,6% und liegt damit rund 18,5% über der Markterwartung[2] von 8,1%. Der bereinigte Free Cashflow[1] liegt mit voraussichtlich 39,5 Mio. € rund 16,7% unter der Markterwartung[2] von 47,4 Mio. €. Im Geschäftsjahr 2026 erzielte Stabilus auf Basis vorläufiger Zahlen einen Umsatz von 1.197,6 Mio. €, eine bereinigte EBIT-Marge[1] von 10,4% und einen bereinigten Free Cashflow[1] von 96,1 Mio. €. Damit hat die Stabilus SE die konkretisierte Prognose für das GJ2026 erfüllt (Umsatz ca. 1,15 Mrd. €, bereinigte EBIT-Marge ca. 10%, bereinigter Free Cashflow ca. 90 Mio. €). Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand der Stabilus SE heute ferner beschlossen, dem Aufsichtsrat für das GJ2026 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,22 € je Aktie vorzuschlagen. Die geplante Dividende für das GJ2026 läge somit deutlich unter der Dividende des GJ2025 in Höhe von 0,35 € je Aktie. Zur näheren Erläuterung der vorläufigen Zahlen wird Stabilus am Freitag, den 6. November 2026, um 09:00 MEZ eine Webkonferenz für Analysten und Investoren veranstalten (Webcast: https://www.webcast-eqs.com/stabilus-202611 ,Telefoneinwahl: https://webcast.meetyoo.de/register/PvOidn2pdr7v ). Die endgültigen Zahlen veröffentlicht Stabilus mit dem Geschäftsbericht für das GJ2026 am 7. Dezember 2026. [1] Siehe Definition/Berechnung der Kennzahlen bereinigtes EBIT, bereinigte EBIT-Marge und bereinigter Free Cashflow in der Quartalsmitteilung 9M GJ2026, Seite 15 ff. , 19 ff. und 29 auf unserer Unternehmenswebseite unter ir.stabilus.com/de . [2] Vara-Research-Konsensschätzung vom 28. Oktober 2026. Ende der Ad-hoc-Mitteilung Investorenkontakt:

Andreas Schröder

VP Investor Relations

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E-Mail: anschroeder@stabilus.com Pressekontakt:

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