KOBLENZ (dpa-AFX) - Stabilus hat seinen Vorstandsvorsitzenden Michael Büchsner für weitere drei Jahre an sich gebunden. Der Vertrag mit dem 51-jährigen laufe nun bis zum 30. September 2030, teilte der Spezialist für Gasfedern, Dämpfer und elektromechanische Antriebe am Donnerstagabend mit. "Michael Büchsner hat Stabilus in den vergangenen Jahren erfolgreich weiterentwickelt", sagte Aufsichtsratschef Frank Heinricht laut Mitteilung. "Das konjunkturelle und geopolitische Umfeld war selten so herausfordernd wie heute. Gerade deshalb ist Kontinuität an der Spitze des Unternehmens besonders wichtig."/mis

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