Am heutigen Donnerstag rutschte der Nasdaq 100 zeitweise um mehr als 6% ab, Nvidia verlor rund 8% und fiel damit zurück auf das Kursniveau vom April. In Europa traf es ASML mit einem Minus von über 9% besonders hart. Ist das der Beginn einer größeren Korrektur im KI-Sektor oder eine Übertreibung nach unten? Wahlsieg verschärft Lage Auslöser der Verwerfungen sind die US-Zwischenwahlen und der Sieg der Demokraten. Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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