Kamineni Institute aus Hyderabad gewinnt das XXI. Fujio Cup Quiz zu Stammzellen und regenerativer Medizin

Die 21. Ausgabe des Fujio Cup Quiz (FCQ) im Rahmen der NCRM NICHE 2026 wurde von der GN Corporation aus Japan und dem Nichi-In centre for Regenerative Medicine (NCRM) ausgerichtet. Den Wettbewerb gewannen Sameer Kumar Reddy und Chava Aravind Kumar von der Kamineni Academy of Medical Sciences and Research Centre in Hyderabad, Indien. Den zweiten Platz belegten Ganga Anand Desai und Amith Mathew vom Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research in Chennai, Indien.

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Die NCRM NICHE wird seit 2006 jährlich im Oktober veranstaltet und fand 2026 bereits zum 21. Mal statt. Am Fujio Cup Quiz 2026, dem interaktiven Teil der Veranstaltung, beteiligten sich 80 Teams aus Einrichtungen der Biotechnologie, Humanmedizin, Veterinärmedizin, Zahnmedizin und verwandter Gesundheitswissenschaften. Vier Teams qualifizierten sich für das Finale. Den renommierten Fujio Cup sicherte sich die Kamineni Academy of Medical Sciences aus Hyderabad, Indien. Im Vortragsprogramm sprach Prof. Muralidhar Hegde vom Houston Methodist Research Institute (Texas, USA) über SH-SY5Y-Zelllinien und ihre Bedeutung bei der Proteinfehlfaltung. Dr. Sanjeev Srinivas von Darshan Eye Care in Chennai, Indien, referierte über zellbasierte Therapien bei Erkrankungen der Augenoberfläche. Durch das Programm führten Prof. Jagannatha Rao (KL Deemed to be University), Dr. Parikumar (Light Eye Hospital), Dr. Namitha Bhuvaneswari (Meenakshi Medical College) und Dr. Rita Hepsi Rani (Govt Thoothukudi Medical College). Zudem wurde Dr. Srinivas K. Rao (Darshan Eye Care) für seine Forschungsbeiträge zu regenerativen Therapieansätzen für die Hornhaut gewürdigt.

Die internationale Fachveranstaltung für regenerative Medizin NCRM NICHE wird seit 21 Jahren ununterbrochen von GNCorp ausgerichtet, in akademischer Partnerschaft mit der German Society of Stem Cell research (GSZ) und dem Training program in Regenerative Medicine (TPRM) der University of Toronto. Nach unserem Kenntnisstand bietet sie mit dem Format zum aktiven Wissenserwerb (Active Knowledge-Gaining, AKG), dem FCQ, weltweit ein einzigartiges Angebot. Hinzu kommen Plenarvorträge zum passiven Wissenserwerb (Passive Knowledge-Gaining, PKG) und ein interdisziplinäres Forum (Interdisciplinary Conclave, IDC). Die Veranstaltung zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

Bildungsplattform: Vermittlung von Wissen über regenerative Medizin an 4.000 Wissenschaftler aus 190 Instituten in weltweit 23 Ländern seit 2006.

Vermittlung von Wissen über regenerative Medizin an 4.000 Wissenschaftler aus 190 Instituten in weltweit 23 Ländern seit 2006. Innovationsplattform: Der interdisziplinäre Austausch führte zum Technologietransfer der Zelltherapie BEES-HAUS, die in Japan nach dem Gesetz über die Sicherheit der regenerativen Medizin zugelassen wurde.

Der interdisziplinäre Austausch führte zum Technologietransfer der Zelltherapie BEES-HAUS, die in Japan nach dem Gesetz über die Sicherheit der regenerativen Medizin zugelassen wurde. Networking-Hub: Bringt Kliniker aller Fachrichtungen und Fachleute aus allen Wissenschaftsbereichen zusammen, die für Tissue Engineering und hybride Biomaterialien relevant sind.

Bringt Kliniker aller Fachrichtungen und Fachleute aus allen Wissenschaftsbereichen zusammen, die für Tissue Engineering und hybride Biomaterialien relevant sind. Die Tagungsberichte der NCRM NICHE werden im PubMed-indexierten Journal of Stem Cells and Regenerative Medicine (JSRM) veröffentlicht, dem offiziellen Organ der GSZ.

Aus der NCRM NICHE hervorgegangene Kooperationen haben GNCorp bei der Entwicklung und Verbreitung zahlreicher Gesundheitslösungen unterstützt:

Vereinfachte, einstufige Zelltherapie: BHES-HAUS bei Harnröhrenstriktur des Mannes mit vielversprechenden klinischen Ergebnissen.

BHES-HAUS bei Harnröhrenstriktur des Mannes mit vielversprechenden klinischen Ergebnissen. Technologietransfer der Autologous Immune Enhancement Therapy (AIET) mit NK-Zellen und T-Zellen gegen Krebs nach Malaysia und Vietnam.

der Autologous Immune Enhancement Therapy (AIET) mit NK-Zellen und T-Zellen gegen Krebs nach Malaysia und Vietnam. ICE-TUBE - Zelltherapie bei bullöser Keratopathie infolge einer Schädigung des Hornhautendothels mithilfe eines BLIS-Film-Nanosheets wird durch eine klinische Studie belegt. Sie kann dazu beitragen, den weltweiten Mangel an Spenderhornhäuten zu beheben und das "Ein Auge für viele Augen"-Konzept Wirklichkeit werden zu lassen.

- bei bullöser Keratopathie infolge einer Schädigung des Hornhautendothels mithilfe eines BLIS-Film-Nanosheets wird durch eine klinische Studie belegt. Sie kann dazu beitragen, den weltweiten Mangel an Spenderhornhäuten zu beheben und das "Ein Auge für viele Augen"-Konzept Wirklichkeit werden zu lassen. Umkehrung der Alterung menschlicher artikulärer Chondrozyten in vitro mit dem Festigel-Gerüst, das zugleich als Trägersubstanz für die Zellen dient ein Schritt im Kampf gegen die Seneszenz in der Langlebigkeits- und Healthy-Aging-Forschung.

menschlicher artikulärer Chondrozyten in vitro mit dem Festigel-Gerüst, das zugleich als Trägersubstanz für die Zellen dient ein Schritt im Kampf gegen die Seneszenz in der Langlebigkeits- und Healthy-Aging-Forschung. Ein sicheres, krankheitsmodifizierendes Adjuvans bei Duchenne-Muskeldystrophie erhält Rare Pediatric Disease Designation (RPD) und Orphan Drug Designation (ODD) durch die US-amerikanische FDA.

bei Duchenne-Muskeldystrophie erhält Rare Pediatric Disease Designation (RPD) und Orphan Drug Designation (ODD) durch die US-amerikanische FDA. STARMING-Implantat: seit neun Jahren sicher und wirksam beim Parry-Romberg-Syndrom.

GNCorp ist offen für Kooperationen mit gleichgesinnten Instituten, um die NCRM NICHE und das FCQ gemeinsam auszurichten und mit dem JSRM zusammenzuarbeiten.

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