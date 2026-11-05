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freenet AG beschließt Aktienrückkaufprogramm für bis zu 75 Mio. EUR



05.11.2026 / 20:37 CET/CEST

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freenet AG beschließt Aktienrückkaufprogramm für bis zu 75 Mio. EUR Büdelsdorf, 5. November 2026 - Der Vorstand der freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom heutigen Tage beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 aufzulegen. Im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms sollen in den Geschäftsjahren 2026 und/oder 2027 Aktien der Gesellschaft über die Börse zurückgekauft werden. Das Volumen des Aktienrückkaufprogramms beträgt insgesamt bis zu 75 Mio. EUR. Die weiteren Einzelheiten, insbesondere den konkreten Zeitraum und das genaue Volumen des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 sowie die maximale Anzahl der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 erworben werden können, wird der Vorstand zu einem späteren Zeitpunkt festlegen. Damit macht die freenet AG von der durch die ordentliche Hauptversammlung am 13. Mai 2026 erteilten Ermächtigung Gebrauch, wonach bis zum 12. Mai 2031 Aktien im Umfang von bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bzw., falls dieser Wert geringer ist, des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zurückgekauft werden dürfen. Von der Ermächtigung wurde bislang kein Gebrauch gemacht. Die Gesellschaft hält aktuell 2.216.964 eigene Aktien (ca. 1,86% des Grundkapitals). Die zurückgekauften Aktien sollen unter Herabsetzung des Grundkapitals eingezogen werden. Der Aktienrückkauf wird nach den Regelungen der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission durchgeführt. Weitere Einzelheiten werden vor Beginn des Aktienrückkaufprogramms veröffentlicht werden. Die freenet AG behält sich das Recht vor, das Aktienrückkaufprogramm jederzeit anzupassen, zu unterbrechen oder einzustellen.

Kontakt Investor Relations Tel.: +49 (0)40/513 06 778 E-Mail: ir@freenet.ag



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