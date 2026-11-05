London - Die TSG Hoffenheim hat am 4. Spieltag der Europa League 1:1 bei Crystal Palace gespielt und dabei trotz Überzahl den schon sicher geglaubten Auswärtssieg in letzter Minute verspielt.



Bereits in der 7. Minute brachte Prass die Gäste nach einem schnellen Gegenangriff über Andrej Kramaric und Tim Lemperle in Führung. In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Während Kramaric an Palace-Keeper Dean Henderson scheiterte (23.), bewahrte Oliver Baumann seine Mannschaft mehrfach vor dem Ausgleich.



Auch nach der Pause erhöhten die Gastgeber den Druck, fanden jedoch kaum Lücken in der Hoffenheimer Defensive. In der 67. Minute verhinderte Baumann mit einer starken Parade gegen Yéremy Pino den Ausgleich. Die Aufgabe der Londoner wurde zusätzlich erschwert, als Adam Wharton nach einem zweiten gelbwürdigen Foul in der 77. Minute vom Platz gestellt wurde. Dennoch reichte es für die Londoner zum Punktgewinn, da Kamada in der Nachspielzeit doch noch traf.



In der parallel ausgetragenen Partie in der Conference League zwischen Trabzonspor und dem SC Freiburg setzten sich die Breisgauer unterdessen auswärts mit 1:0 durch.





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