"Fast Track Monitoring", basierend auf Elliptic Lens, bietet Compliance-Teams Kontinuität bei der Überprüfung, wenn sie diese am dringendsten benötigen

Elliptic, der Marktführer im Bereich On-Chain-Risikomanagement, stellt "Fast Track Monitoring" Unternehmen mit Engagements in digitalen Vermögenswerten als Backup-Überprüfungsoption zur Verfügung für den Fall, dass ihr primärer Überprüfungsdienst nicht verfügbar ist und sie eine zweite Option benötigen, um die Geschäftskontinuität zu gewährleisten.

Kriminelle nutzen zunehmend KI, um ihre Angriffe zu skalieren, sodass sich On-Chain-Risiken mittlerweile mit maschineller Geschwindigkeit ausbreiten. Compliance-Teams benötigen ein möglichst breites Spektrum an Optionen, um weiterhin jede Wallet und jede Transaktion zu überprüfen, und ein zweiter Screening-Anbieter sorgt für mehr Robustheit in jedem On-Chain-Risikomanagementansatz. Elliptic empfiehlt jedem Unternehmen, einen solchen Anbieter einzusetzen. Auch Organisationen, die sich auf einen einzigen Screening-Anbieter verlassen, benötigen unter Umständen dennoch eine zweite Option.

"Fast Track Monitoring" bietet Compliance-Teams ein in Echtzeit funktionierendes Wallet- und Transaktions-Screening auf Basis von Elliptic Lens mit einer klaren, nachvollziehbaren Risikobewertung für jede Wallet und jede Transaktion.

Wenn die Überprüfung ausfällt, steht ein Compliance-Verantwortlicher vor zwei schwierigen Entscheidungen: Kundenauszahlungen zurückhalten oder Transaktionen ungeprüft durchlassen. Beides sind Entscheidungen, die er gegenüber einer Aufsichtsbehörde begründen müsste. Auch das Risiko verändert sich ständig. Gelder aus dem 6-Milliarden-Dollar-Diebstahl bei Binance am 29. Oktober werden nach wie vor gewaschen, und ein Wallet, das heute als unbedenklich eingestuft wird, kann bereits wenige Stunden später gestohlene Gelder erhalten. Jedes Unternehmen, das Transaktionen ohne Überprüfung abwickelt, geht dieses Risiko bei jeder Einzahlung ein.

Mit "Fast Track Monitoring" können sich Unternehmen innerhalb weniger Minuten anmelden und mit der Überprüfung beginnen, sodass sie ihre Kunden weiterhin bedienen können, während ihr Hauptdienst wiederhergestellt wird. "Fast Track Monitoring" umfasst eine einmalige Einrichtungsgebühr sowie eine nutzungsabhängige Abrechnung, sodass Unternehmen nur für die tatsächlich genutzte Überprüfung bezahlen, wann immer sie diese benötigen ohne langfristige vertragliche Verpflichtung.

Ein zweiter Überprüfungsanbieter ist Bestandteil eines glaubwürdigen Plans zur Geschäftskontinuität. Er zeigt Aufsichtsbehörden, Wirtschaftsprüfern und Vorständen, dass ein Unternehmen Vorkehrungen für den Fall von Betriebsstörungen getroffen hat. "Fast Track Monitoring" basiert auf denselben Informationen, auf die auch die weltweit größten Börsen und global systemrelevanten Banken (G-SIBs) vertrauen, sodass Compliance-Teams eine dokumentierte Antwort parat haben, wenn sie gefragt werden, was passiert, falls ihr primärer Dienst ausfällt.

"Jeder Compliance-Leiter sollte in der Lage sein, eine Frage mit Zuversicht zu beantworten: Wie sieht Ihr Notfallplan für die Geschäftsfortführung im Bereich der Überprüfung aus? Kriminelle nutzen KI, um schneller zu agieren, und die Überprüfung ist die Kontrollmaßnahme, die jedes Krypto-Unternehmen rund um die Uhr betreiben muss. Resilienz bedeutet, einen Ausweichplan parat zu haben, bevor man ihn benötigt. "Fast Track Monitoring" bietet jedem Compliance-Team diese Kontinuität, und wir empfehlen jedem Team, es in seinen On-Chain-Risikomanagementansatz zu integrieren", sagte Jackson Hull, Chief Technology Officer bei Elliptic.

"Fast Track Monitoring" ist ab sofort verfügbar unter: https://www.elliptic.co/products/fast-track-monitoring

Über Elliptic

Elliptic ist weltweit führend im Bereich des On-Chain-Risikomanagements und ermöglicht Compliance in Echtzeit mit agentischer Geschwindigkeit. Elliptic ist weltweit führend im Bereich des On-Chain-Risikomanagements und ermöglicht Compliance in Echtzeit mit agentischer Geschwindigkeit. Unsere Plattform wurde von Anfang an für Compliance-Zwecke entwickelt und liefert die branchenweit umfassendsten Blockchain-Daten und -Informationen.

Elliptic wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London sowie Niederlassungen in New York, Washington D.C., Miami, Dubai, Hongkong, Singapur und Tokio. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.elliptic.co und folgen Sie uns auf LinkedIn und X.

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