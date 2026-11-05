Die MultiBank Group hat die Bildung eines überwiegend aus emiratischen Mitgliedern bestehenden Vorstands für die MultiBank Exchange Holding bekannt gegeben, die erste Interbank-Handelsplattform in den BRICS-Staaten und den Schwellenländern, die im Oktober 2026 einen Umsatz von über 0,5 Billionen USD erzielte.

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Naser Taher, Chairman of MultiBank Exchange Holding, announced the board which comprises: H.H. Sheikh Juma bin Maktoum bin Juma Al Maktoum, Board Member; H.E. Sheikh Mohammed bin Saqr bin Rashid Al Nuaimi, Board Member; H.E. Mohammed Al Hakim, Vice Chairman of the Board; H.E. Ali bin Khalid bin Zayed Al Falasi, Board Member; H.E. Rashid Sultan Al Malik, Board Member; Mr. Majid Al Ghaslan, Board Member; and Mr. David Ogg, Board Member.

Naser Taher, Chairman der MultiBank Exchange Holding, gab die Zusammensetzung des Vorstands bekannt, der sich wie folgt zusammensetzt:

Seine Hoheit Scheich Juma bin Maktoum bin Juma Al Maktoum, Vorstandsmitglied.

Seine Exzellenz Scheich Mohammed bin Saqr bin Rashid Al Nuaimi, Vorstandsmitglied.

Seine Exzellenz Mohammed Al Hakim, stellvertretender Vorstandsvorsitzender.

Seine Exzellenz Ali bin Khalid bin Zayed Al Falasi, Vorstandsmitglied.

Seine Exzellenz Rashid Sultan Al Malik, Vorstandsmitglied.

Herr Majid Al Ghaslan, Vorstandsmitglied.

Herr David Ogg, Vorstandsmitglied.

Der Verwaltungsrat wird die Geschäftstätigkeit der MultiBank Exchange beaufsichtigen und lenken, die Unternehmensführung stärken, das Wachstum und die internationale Expansion fördern sowie Investitions- und Finanzpartnerschaften auf regionaler und globaler Ebene aufbauen im Einklang mit den geltenden rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen.

Die MultiBank Exchange, Teil der MultiBank Group, ist eine Interbank-Handelsplattform für Banken, Finanzinstitute, Hedgefonds, Family Offices und Derivatebroker. Sie verbindet mehr als 30 Tier-1-Banken und Liquiditätsanbieter mit einem täglichen Handelsvolumen von bis zu 23 Milliarden US-Dollar (84 Milliarden AED) und Zugang zu mehr als 250 Währungen.

Die Plattform ist die weltweit erste Interbank-Handelsplattform, die doppelte exotische Währungspaare mit Abwicklung sowohl in Fiat-Währungen als auch in digitalen Vermögenswerten anbietet. Ihre Matching-Engine arbeitet mit einer Reaktionszeit von 400 Nanosekunden und ist damit die schnellste in der Geschichte des Interbank-Handels. Zudem ist sie die erste Interbank-Handelsplattform, die allen ihren Gegenparteien Kredit- und Abwicklungsdienstleistungen anbietet.

Naser Taher, Gründer und Chairman der MultiBank Group, erklärte: "Die Bildung dieses Vorstands vereint Erfahrungen, die dazu beitragen werden, die Entwicklung und internationale Expansion der MultiBank Exchange voranzutreiben. Ich heiße meine Kollegen im Vorstand herzlich willkommen, während wir daran arbeiten, die Verbindungen zwischen Finanzinstituten in den GCC-Staaten, den BRICS-Ländern und anderen Schwellenmärkten sowie dem globalen Finanzsystem zu stärken. Unser Fokus liegt auf dem Aufbau der Technologie, der Liquidität und der Abwicklungsinfrastruktur, die diese Institutionen benötigen, um effektiver an den internationalen Märkten teilzunehmen."

MultiBank Exchange verbindet institutionelle Liquidität mit Abwicklungsdienstleistungen über die regulierten Tochtergesellschaften der Gruppe in Australien, Singapur und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Sie ist die erste Interbank-Handelsplattform in Schwellenmärkten, die die Abwicklung in digitalen Vermögenswerten unterstützt.

Über die MultiBank Group

Die MultiBank Group wurde 2005 in Kalifornien, USA, gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Finanzderivaten. Sie betreut über 4 Millionen Kunden in 100 Ländern und verzeichnet ein tägliches Handelsvolumen von über 35 Milliarden USD. Sie unterliegt auf fünf Kontinenten der Aufsicht von mehr als 18 der weltweit renommiertesten Finanzaufsichtsbehörden. Die preisgekrönten Handelsplattformen der Gruppe bieten eine Hebelwirkung von bis zu 1000:1 für eine vielfältige Produktpalette, darunter Devisen, Edelmetalle, Aktien, Rohstoffe, Indizes und Kryptowährungen. Die MultiBank Group hat über 80 Finanzauszeichnungen erhalten, die ihre herausragende Handelsleistung und die Einhaltung regulatorischer Vorschriften würdigen.

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Nikolas Neofytou

Head of Direct Buys

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