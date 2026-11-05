305.000 Fachbesucher, 8.000 Aussteller und 192 Länder und Regionen: Die SIAL Paris bekräftigt ihre Stellung als globale Plattform für Einflussnahme, Geschäft und Innovationen im Bereich Lebensmittel.

Abgehalten unter der Schirmherrschaft des Präsidenten der Französischen Republik, schloss die SIAL Paris am 21. Oktober nach fünf Tagen, in deren Verlauf Paris zum Zentrum der globalen Lebensmittelindustrie wurde, ihre Tore. Zu den Höhepunkten der diesjährigen Veranstaltung zählten ein Treffen der G7-Landwirtschaftsminister, Indien als Ehrengastland sowie das Thema Ernährungssouveränität.

SIAL Paris, wo Nationen sich treffen

Vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen und einer sich wandelnden Dynamik im internationalen Handel hat die SIAL Paris ihre Stellung als Plattform für den internationalen Dialog gestärkt. Am 19. Oktober brachte ein hochrangiges Treffen zum Thema Ernährungssicherheit und -souveränität Landwirtschaftsminister und Vertreter der G7 sowie EU-Kommissar Christophe Hansen zusammen. Mehr als 100 diplomatische und internationale Delegationen nahmen an der Veranstaltung teil.

Die internationale Ausrichtung wurde hervorgehoben durch die Präsenz von Indien als Ehrengastland. Rund 150 Aussteller unterstrichen die Fähigkeit der Messe, die sich wandelnde Dynamik des globalen Lebensmittelhandels zu unterstützen.

SIAL Paris, wo Chancen für das Geschäft Wirklichkeit werden

Mit einem Anteil von 72 internationaler Besucher hat die SIAL Paris ihre Position als wichtiger Motor für die Geschäftsentwicklung erneut untermauert. Die Besucher repräsentierten eine Kaufkraft von €100 Milliarden, wobei mithilfe von KI-gestützten Matchmaking-Tools mehr als 15.000 Geschäftstreffen organisiert wurden.

Frankreich, das mit über 600 Unternehmen zweitgrößte Ausstellerland, profitierte von einer strategischen Plattform für den Zugang zu neuen Märkten. Als Leitmesse des SIAL Network, verbindet die SIAL Paris Lebensmittelmärkte weltweit.

SIAL Paris, wo die Lebensmittel der Zukunft kreiert werden

Zur Feier des 30. Geburtstags erreichte SIAL Innovation Rekordwerte. Es wurden mehr als 2.750 Produkte präsentiert, wovon 775 ausgewählt wurden. Sie spiegelten die sich wandelnden Erwartungen der Verbraucher hinsichtlich sensorischen Genusses, funktioneller gesundheitlicher Vorteile und Snackkonsum wider. Mehr als 650 Start-ups und die CSR-Initiativen von SIAL for Change stellten die Dynamik der Branche unter Beweis.

Als einzigartiger Beobachter des Marktes lieferte die SIAL Paris zudem wertvolle Einblicke in den Wandel der Branche. Der SIAL Insights 2026 report hebt zehn wichtige Trends hervor. Die SIAL Summits und neue Bereiche wie StrEat Lab, der sich mit Street Food befasst, zeigten sich schnell entwickelnde Essgewohnheiten und Verhaltensweisen von Verbrauchern.

Blick in die Zukunft 2028

Im Oktober 2028 wird die SIAL Paris ihren Wachstumskurs an zwei Veranstaltungsorten fortsetzen, Paris Nord Villepinte und Paris Le Bourget, wodurch sie ihre Position als strategischer globaler Treffpunkt für die Lebensmittelbranche weiter festigt.

Über die SIAL Paris

Seit 1964 ist die SIAL Paris die weltweit größte Fachmesse für die Agrar- und Lebensmittelindustrie. Sie findet alle zwei Jahre statt und bringt Fachleute und wichtige Akteure der Branche zusammen, um Trends zu erkunden, Innovationen zu präsentieren und Geschäftsmöglichkeiten auf internationaler Ebene zu erschließen.

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