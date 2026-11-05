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ratgeberGELD.at
05.11.2026 23:09 Uhr
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(1)

Merck & Co. (MRK): US-Pharmagigant bereitet die nächste Rally vor!

Befreiungsschlag an der Widerstandslinie?

Rückblick

Im Chart sehen wir nach einer Seitwärtsphase einen steilen Anstieg bis August. Darauf folgte eine Konsolidierung. Die Bullen lauern nun knapp unterhalb der Trendlinie auf ihre Chance, um die Aufwärtsbewegung fortzusetzen.

Merck & Co.-Aktie: Chart vom 05.11.2026, Kürzel: MRK, Kurs: 152.58 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die grüne gestrichelte Prognosepfeil-Linie signalisiert das Potenzial für eine impulsive Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, sollte der Ausbruch über 153 USD gelingen.

Mögliches bärisches Szenario

Fallen die Notierungen unter 150 USD zurück, wäre dies als Schwächezeichen zu werten. Ein Test der 20-Tagelinie wird dadurch wahrscheinlicher. Danach befinden sich Kursziele zur Unterseite bei rund 139 USD.

Meinung

Merck & Co. überzeugte erst kürzlich mit starken Ergebnissen für das dritte Quartal. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um etwa 5 % auf 18,1 Milliarden USD, gestützt durch eine robuste Nachfrage nach Schlüsselprodukten. Das absolute Zugpferd des Konzerns bleibt der Blockbuster-Immuntherapie-Wirkstoff Keytruda (inklusive neuer Darreichungsformen wie subkutanen Ansätzen), der weiterhin Rekorderlöse liefert, flankiert von starken Wachstumsbeiträgen im Bereich Impfstoffe, Onkologie und Tiergesundheit. Zudem wurde die Prognose für das Gesamtjahr angehoben.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 370.96 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.68 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Merck & Co. ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

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