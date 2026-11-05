Merck & Co. (MRK): US-Pharmagigant bereitet die nächste Rally vor!

Befreiungsschlag an der Widerstandslinie?

Rückblick

Im Chart sehen wir nach einer Seitwärtsphase einen steilen Anstieg bis August. Darauf folgte eine Konsolidierung. Die Bullen lauern nun knapp unterhalb der Trendlinie auf ihre Chance, um die Aufwärtsbewegung fortzusetzen.

Merck & Co.-Aktie: Chart vom 05.11.2026, Kürzel: MRK, Kurs: 152.58 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die grüne gestrichelte Prognosepfeil-Linie signalisiert das Potenzial für eine impulsive Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, sollte der Ausbruch über 153 USD gelingen.

Mögliches bärisches Szenario

Fallen die Notierungen unter 150 USD zurück, wäre dies als Schwächezeichen zu werten. Ein Test der 20-Tagelinie wird dadurch wahrscheinlicher. Danach befinden sich Kursziele zur Unterseite bei rund 139 USD.

Meinung

Merck & Co. überzeugte erst kürzlich mit starken Ergebnissen für das dritte Quartal. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um etwa 5 % auf 18,1 Milliarden USD, gestützt durch eine robuste Nachfrage nach Schlüsselprodukten. Das absolute Zugpferd des Konzerns bleibt der Blockbuster-Immuntherapie-Wirkstoff Keytruda (inklusive neuer Darreichungsformen wie subkutanen Ansätzen), der weiterhin Rekorderlöse liefert, flankiert von starken Wachstumsbeiträgen im Bereich Impfstoffe, Onkologie und Tiergesundheit. Zudem wurde die Prognose für das Gesamtjahr angehoben.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 370.96 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.68 Mrd. USD

Meine Meinung zu Merck & Co. ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026

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