Auf der EIMA International 2026 ist die CORE-Motorentechnologie von AGCO Power in neuen Traktoren von Massey Ferguson und Valtra vertreten. Die von Grund auf neu entwickelte CORE-Motorenfamilie bietet eine Plattform der nächsten Generation für anspruchsvolle Off-Highway-Anwendungen.

Auf der EIMA International vom 10. bis 14. November 2026 in Bologna (Italien) können Besucher erleben, wie die Motorplattform AGCO Power CORE75 die unterschiedlichen Anforderungen der neuen Baureihe MF 7S MARK 2 von Massey Fergusonund der neuen sechsten Generation derValtra T-Serieerfüllt. Am Stand von Valtra wird zudem ein CORE75-Motor ausgestellt.

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Massey Ferguson 7S MARK 2

Mit der CORE-Motorenfamilie investiert AGCO Power in eine völlig neue Motorplattform und das zu einer Zeit, in der sich nur wenige Hersteller in vergleichbarem Umfang für die Entwicklung von Verbrennungsmotoren für Off-Highway-Anwendungen engagieren. Die CORE-Motorenfamilie ist darauf ausgelegt, unterschiedlichen Leistungsanforderungen, Abgasvorschriften und Erfordernissen der Maschinenintegration gerecht zu werden. Ihre Konstruktion vereint Kraftstoffeffizienz, ein hohes Drehmoment im unteren Drehzahlbereich und ein spontanes Ansprechverhalten für Einsätze, die über lange Arbeitstage hinweg zuverlässige Leistung erfordern.

Zur Familie gehören die Motoren CORE50, CORE75 und CORE80. Entwickelt werden sie am Standort Linnavuori von AGCO Power in Finnland, dem globalen Kompetenzzentrum von AGCO für die Entwicklung und Produktion von Motoren. CORE75 wurde als Engine of the Year 2023 bei den Diesel Progress Summit Awards in Louisville (Kentucky) ausgezeichnet. Powertrain International kürte CORE80, das jüngste Mitglied der CORE-Motorenfamilie, zur Diesel Engine of the Year 2026.

CORE75 erfüllt unterschiedliche Anforderungen an Traktoren

Die Motorplattform AGCO Power CORE75 kommt nun in neuen Traktorbaureihen von Massey Ferguson und Valtra zum Einsatz. Jede Anwendung basiert auf derselben Plattform und wird auf die Anforderungen und den vorgesehenen Einsatzzweck der jeweiligen Maschine zugeschnitten. Durch angepasste Turbolader-Spezifikationen, Motorsteuerungssoftware und Kalibrierung liefert der Motor genau die Leistung, das Lastansprechverhalten und den Betriebsdrehzahlbereich, die gefordert sind. Auch die Lage der Servicepunkte und Nebenaggregate wird individuell auf jede Maschine abgestimmt.

In der neuen Baureihe Massey Ferguson MF 7S MARK 2 arbeitet CORE75 mit dem stufenlosen Dyna-VT-Getriebe zusammen. In der sechsten Generation der Valtra T-Serie werden anwendungsspezifische Versionen des CORE75 entweder mit dem stufenlosen Getriebe AGCO ML180 oder mit einem Powershift-Getriebe kombiniert.

Die flexible CORE75-Plattform eignet sich nicht nur für landwirtschaftliche Traktoren, sondern für ein breiteres Spektrum an Off-Highway-Anwendungen darunter Forstarbeiten, bei denen sich die Last schnell ändert und Motoren ihre Leistung kontrolliert und spontan abgeben müssen.

"Wir entwickeln Motoren nicht als Produkte von der Stange. Jede CORE-Anwendung entwickeln wir gemeinsam mit dem Maschinenhersteller und stimmen sie genau auf die Leistungs-, Integrations- und Betriebsanforderungen der jeweiligen Maschine ab", erklärt Jarno Ratia, Director of Product Management bei AGCO Power.

Bereit für erneuerbare Kraftstoffe

"Für die Kunden schlägt sich Kraftstoffeffizienz direkt in den Betriebskosten nieder. Gleichzeitig brauchen die Fahrer ein hohes Drehmoment, ein schnelles Ansprechverhalten und eine Maschine, die sich leicht fahren lässt. Unser Ziel ist es, die Hersteller dabei zu unterstützen, diese Vorteile in der kompletten Maschine zu vereinen", so Ratia.

CORE-Motoren können bereits mit erneuerbarem Diesel in Form von hydriertem Pflanzenöl (HVO) betrieben werden. Zudem bildet die Plattform eine Grundlage, um Lösungen für weitere Kraftstoffe zu entwickeln, wenn sich Technologie, Kraftstoffverfügbarkeit und Kundenanforderungen verändern.

CORE75 auf der EIMA 2026 erleben

Den CORE75-Motor und die neue Valtra T-Serie der sechsten Generation können Besucher am Messestand von Valtra AGCO Italia SpA (Halle 14, Stand B/5) besichtigen.

Die neue Traktorbaureihe MF 7S MARK 2 mit CORE75-Motor wird am Messestand von Massey Ferguson AGCO SAS (Halle 14, Stand C/3) vorgestellt.

Die EIMA International findet vom 10. bis 14. November 2026 in Bologna, Italien, statt.

Über AGCO Power

AGCO Power ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Motoren für Offroad-Maschinen. Wir produzieren Motoren für bekannte Traktormarken wie Fendt, Massey Ferguson und Valtra. Darüber hinaus kommen AGCO-Power-Motoren in weiteren Offroad-Maschinen zum Einsatz, unter anderem in Forstmaschinen. Produktionsstätten befinden sich in Finnland, China, Brasilien und Argentinien. Das Werk Linnavuori in Finnland besteht seit über 80 Jahren. AGCO Power ist eine Tochtergesellschaft der AGCO Corporation. www.agcopower.com

Über AGCO

AGCO (NYSE: AGCO) ist ein weltweit führender Anbieter von Landmaschinen und Technologien für die Präzisionslandwirtschaft. Mit seiner "Farmer-First"-Strategie liefert AGCO einen attraktiven Mehrwert über seine differenzierten und namhaften Marken Fendt, Massey Ferguson, PTx und Valtra. Die leistungsstarken Maschinen und intelligenten Landwirtschaftslösungen von AGCO, wie etwa markenunabhängige Nachrüsttechnologien und autonome Lösungen, befähigen Landwirte, ihre Produktivität zu steigern und zugleich die Welt auf nachhaltige Weise zu ernähren. Weitere Informationen unter www.agcocorp.com.

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