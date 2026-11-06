München (ots) -Im Auftaktspiel der 37. Auflage des Deutschland Cups gewinnt Deutschland 3:0 gegen Österreich. Für den neuen Bundestrainer André Rankel ist es ein "Auftakt nach Maß", wie Düsseldorfs Legende Niki Mondt findet. Im WM-Standort Düsseldorf besteht das DEB-Team den ersten Härtetest auf dem Weg zur Heim-WM mit Bravour. MagentaSport-Experte Rick Goldmann spricht von einer "homogenen, sehr guten" Leistung einer schon "weit entwickelten" Mannschaft - und das, obwohl sie erst zweimal unter André Rankel trainiert haben. "Für unser erstes Spiel haben wir unglaublich kompakt gespielt hinten", freut sich Goalie Jonas Neffin bei seinem Debüt - und das gleich mit einem Shutout. Auch der Bundestrainer lobt: "Für mich ist wichtig, wie unsere Einstellung, unser Energie- und Compete-Level ist - und das haben wir heute gesehen. Die Struktur war auch schon gut, ich bin sehr zufrieden."Torhüter Jonas Neffin macht auch im DEB-Dress genauso weiter wie bei den Eisbären Berlin. "Es ist unglaublich, der Typ ist nicht zu bezwingen. Der erste Nationaltorhüter seit Philipp Grubauer 2014 gegen Russland, der beim Debüt ein Zu-Null-Spiel hinlegt. 10. Spiel in dieser Saison und zum 6. Mal zu Null. Jonas Neffin hält und hält und hält", fasst es MagentaSport-Kommentator Basti Schwele nach der Schlusssirene zusammen. Neffin selbst bleibt cool: "Im ersten und dritten Drittel haben wir fast gar nicht zugelassen und das macht es mir dann viel einfacher, wenn die Jungs so einen Top-Job machen." Zudem erzählt er von einem Vieraugengespräch mit André Rankel. "Heute Morgen ist er zu mir gekommen und meinte, es ist für uns beide das erste Mal. Er hat mir gut zugesprochen und dass wir das schon machen werden." Dementsprechend gab es auch Lob vom Chef nach dem Spiel: "Jonas hat hervorragend gehalten. Mir gefällt die Ruhe, die er ausstrahlt. Das ist gut für die ganze Mannschaft", so der Bundestrainer.Am Samstag kann Deutschland im Spitzenspiel mit Lettland (ab 18.00 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport und MagentaTV) einen entscheidenden Schritt Richtung Titelverteidigung beim Deutschland Cup gehen. "Lettland ist unheimlich hart zu spielen. Sie sind unheimlich verlässlich mit der Scheibe und hart. Das wird eine gute Challenge", warnt der Bundestrainer. André Rankel ist der 26. Bundestrainer seit 1952. Mit der Heim-WM vor der Brust ist die Erwartungshaltung hoch. "Das ist ein Privileg, wenn man sich das selbst als deutsches Eishockey erarbeitet hat. Die Nationalmannschaft mit der Liga, man will mehr, man ist hungrig. 50 Jahre lange hat man nichts gewonnen, jetzt innerhalb von sechs Jahren zwei Medaillen. Ich würde mich freuen, wenn er eine Ära einläuten kann", erklärt DEB-Sportdirektor Christian Künast.Für die DEB-Frauen steht der Höhepunkt des Jahres auf dem Programm - ebenfalls live und kostenlos bei MagentaSport: Vom 6. bis 16. November 2026 findet die Weltmeisterschaft in Herning und Esbjerg (Dänemark) statt. Die deutsche Nationalmannschaft von Bundestrainer Jeff MacLeod hat ambitionierte Ziele, wie Laura Kluge verrät: "Ich will unbedingt eine Medaille und ich glaube, dass der neue Modus uns sehr dabei helfen wird, demnächst eine Medaille zu bekommen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das Potenzial in unserer Kabine steckt. Wenn wir das aufs Eis bekommen, steht der Medaille nichts im Weg!"Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum Auftakt des Deutschland Cup 2026. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Am Samstag geht es für das DEB-Team weiter gegen Lettland - ab 18.00 Uhr live. Ebenfalls am Samstag starten die DEB-Frauen gegen Österreich in die Eishockey-WM in Dänemark - live und kostenlos ab 18.45 Uhr.Deutschland - Österreich 3:0 | Traum-Debüt für Bundestrainer Rankel! "Homogene" DEB-Auswahl feiert Derbysieg gegen ÖsterreichLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=Vm9RRVdHbkdIN01HM1pPWVd5d3dNcFMxbUVvZ0l4bWFJd3RlNzhKTURMQT0="Ein Neuanfang": Das DEB-Team kommt vor dem Auftaktspiel gegen Österreich aufs Eis. Auch für den neuen Bundestrainer sind es besondere Momente. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=VkdORXRkLzZMeWdNU0VGWTQrbDU5YVl6a1ZOZXdrWlVQaDBiZGRDWVBGWT0=Stefan Loibl schießt das erste Tor unter dem neuen Bundestrainer André Rankel zur Führung gegen Österreich. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ZXVadk9wc29JbXVtdTlqcXZLMUxMaGdROFptMmxoeWZ3M1orUE9KMXFzUT0=Colin Ugbekile erhöht auf 2:0! Der 17-jährige Max Calce liefert bei seinem Länderspiel-Debüt direkt seine erste Vorlage. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=NXdJTVlDVFpLMXZXR05zMkgyZ294cHZuMFg2Yzl5VzBweGlMVS9TOWxQcz0="Homogene" Leistung des DFB-Teams. Rick Goldmann mit der Analyse: "Die ersten 40 Minuten sind sehr gut und schon weit entwickelt für die Mannschaft." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dHpJVHRsaHU1SFJMSWVmVlh0dVVmd2VOMUU2K2Z1MlVtTnJQYmlOZ1FpZz0=Niki Mondt, 1.060 DEL-Spiele über das erste Spiel unter André Rankel: "Sehr gut. Sie spielen mit sehr viel Energie und ich freue mich auf den neuen Weg unter dem neuen Bundestrainer. Für André Rankel ist es ein Auftakt nach Maß." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=L1BOU3BVSG92MVBMSXFhK3pacVBXdS9QMDhvRHROdUZYMGNkbUlNK2drUT0=1. Länderspiel, 1. Shutout für Jonas Neffin. MagentaSport-Kommentator Basti Schwele schwärmt: "Es ist unglaublich, der Typ ist nicht zu bezwingen. Der erste National-Torhüter seit Philipp Grubauer 2014 gegen Russland, der beim Debüt ein Zu-Null-Spiel hinlegt. 10. Spiel in dieser Saison und zum 6. Mal zu Null. Jonas Neffin hält und hält und hält."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=S0c3cTFWSkFZbys0RFQ3THVIM1NSTTJLMHQ5clRWSm91Q0FpR3RiZk9tbz0=Bundestrainer André Rankel: "Ergebnisse sind nicht wichtig, aber ich will jedes Spiel gewinnen. Für mich ist wichtig, wie unsere Einstellung, unser Energie- und Compete-Level ist und das haben wir heute gesehen. Die Struktur war auch schon gut, ich bin sehr zufrieden! Es war sehr viel Input. Ich erwarte von niemandem, dass er perfekt in der Struktur ist. Sie sollen rausgehen und frei sein. Deswegen war es umso schöner, dass die Struktur da war: dieses schnelle, aggressive Spiel, den Österreichern keine Zeit und Raum zu lassen."... über die Kommunikation mit den Spielern: "Wir gehen diesen Weg gemeinsam. Wenn ein Feedback kommt, umso besser."... über Jonas Neffin: "Jonas hat hervorragend gehalten. Mir gefällt die Ruhe, die er ausstrahlt. Das ist gut für die ganze Mannschaft."... über die weitere Entwicklung: "Wir wollen jeden Tag einen Schritt nach vorne gehen und besser werden."... über Lettland: "Lettland ist unheimlich hart zu spielen. Sie sind unheimlich verlässlich mit der Scheibe und hart. Das wird eine gute Challenge."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Nzh0MHNXUHJ4WGc2N2dheS8vRWJkOUdiTU1DbTZVRGFSa0E3V1BzQW1jaz0=DEB-Debütant Jonas Neffin, Shutout im 1. Länderspiel: "Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte unglaublich viel Vorfreude seit dem ersten Tag, seitdem ich hier bin. Für unser erstes Spiel haben wir unglaublich kompakt gespielt hinten. Im ersten und dritten Drittel haben wir fast gar nicht zugelassen und das macht es mir dann viel einfacher, wenn die Jungs so einen Top-Job machen."... über den Bundestrainer: "Heute Morgen ist er zu mir gekommen und meinte, es ist für uns beide das erste Mal. Er hat mir gut zugesprochen und dass wir das schon machen werden." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eTd0R1dteEMyYkgySGk0eDdRVEVndG9HclRTemZWRDdpaUoydmlzamllVT0=Wojchiech Stachowiak, deutscher Nationalspieler: "Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Jetzt sieht das Turnier viel besser für uns aus."... über die Heim-WM: "Eine Heim-WM spielt man wahrscheinlich einmal in der Karriere. Ich freue mich unheimlich drauf. Mit unseren Fans im Rücken kann uns das helfen so weit wie möglich zu kommen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SktsUDVXbDUxYW1PV3ZvVEk2MVlMT3A2RzQ5M3JYY1ZaT1FFYlFObzhhaz0=Tim Brunnhuber, deutscher Nationalspieler, in der ersten Drittelpause über André Rankel und die Herangehensweise: "So schnell wie möglich nach vorne spielen. Wir wollen nicht viel kontrolliert, sondern schnell spielen, dass wir so viel Zeit wie möglich in der offensiven Zone verbringen."... über André Rankel und seine Zusammenarbeit mit dem Team: "Sehr positiv! Wir haben sehr viel kommuniziert." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bEpPS1h3dmNDc2FoVmVEWU8wcUNzZnVFdEVDV0xkeVZ4eGtOL3pMZ0VRYz0=Christian Künast, DEB-Sportdirektor, über André Rankel: "Er ist sehr entschlossen, er weiß, was er tut, und was er will. Die letzten Tage und das erste Spiel heute sind für ihn etwas ganz Besonderes. Jeder würde lügen, wenn er sagt, dass das einen kalt lässt. Er macht es ganz hervorragend bisher. Die ersten 100 Tage, es macht Spaß mit ihm zu arbeiten. Er spricht von Phasen und Prozessen. Hier ist die erste Phase. Wir bereiten eine Heim-WM vor und damit ist der Prozess eingeleitet."... über die Messlatte für André Rankel: "In den letzten Jahren ist die Erwartungshaltung gestiegen. Das ist ein Privileg, wenn man sich das selbst als deutsches Eishockey erarbeitet hat. Die Nationalmannschaft mit der Liga, man will mehr, man ist hungrig. 50 Jahre lange hat man nichts gewonnen, jetzt innerhalb von sechs Jahren zwei Medaillen. Ich würde mich freuen, wenn er eine Ära einläuten kann." ... über die Zielsetzung bei der Heim-WM: "Unser erstes Ziel ist immer die K.o.-Runde. Wenn man in der K.o.-Runde ist bei einer heim-WM mit der Euphorie, mit den Zuschauern im Rücken, ist natürlich auch mehr möglich."... wie man Euphorie entfachen kann: "Ergebnisse spielen eine Rolle, aber keine übergeordnete. Es geht darum, dass der Funken überspringt, wenn alles gegeben wird." ... über den Kader: "Die Tür ist für jeden offen."... über Jonas Neffin: "Sein Werdegang ist total beeindruckend."... über das CAS-Urteil zu Russland: "Wir sind im engen Austausch mit dem WM GmbH. Es gibt nichts neues zu vermelden. Bei uns steht der Sport im Vordergrund."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NkpwdUtYRUQzdmNva3NiTGZmYlh2ZzQwYUZWLzc4VDJUc2NpcXd4T2Rhdz0=MagentaSport-Experte Rick Goldmann über das CAS-Urteil pro Russland: "Die IIHF nimmt am Donnerstag die Tagung wieder auf. Die werden sich das rechtlich nochmal ganz genau anschauen. Einige Nationen haben sich schon formiert, darunter Finnland, Norwegen, Schweden, Lettland, Dänemark und Tschechien, die gesagt haben, gegen eine russische Mannschaft, egal ob U20 oder A-Nationalmannschaft, werden sie nicht antreten. Die IIHF muss sich da bewegen. Ich weiß, dass es in der IIHF kein klares Thema ist und da keine Abstimmung da ist, in welche Richtung es gehen wird. Sie werden sich in eine Richtung stretchen müssen." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Nk1lY1ZydkNVOGZRem9rZVpDWWdlZmRWM2p2UkJxR1lveUQ3YWlWS0ZoQT0=Roger Bader, Nationaltrainer Österreich zur Russland-Thematik: "Rein sportlich gehören die Russen dazu, aber auf der anderen Seite kann man das nicht von der Politik trennen. Unser Geschäftsführer hat sich vor zwei Tagen im ORF geäußert, dass wir dagegen sind, dass Russland bei der WM dabei ist, solange der Krieg passiert und wir stehen zu dieser Meinung." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=STBWWnRqd3QraXhsMkFCajJrd1dFc3FZSHF6TmNNWEt4T21iN1B3d0t1dz0=Lettland - Slowakei 3:2 OT | Overtime-Krimi: Lettland ringt Slowakei niederAlle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=TDNKWG01Vms5M0xkdklrWUJ0R1lRR3ZaSmFtS2M4MjlUc0xYOFBRL0tlND0=Höhepunkt des Jahres für die deutschen Eishockey-Frauen: Weltmeisterschaft vom 6. bis 16. November in Dänemark | Laura Kluge will mit DEB-Frauen "unbedingt eine Medaille"Laura Kluge in der 1. Folge von "DEB-Update" - das Format begleitet die DEB-Frauen vor und während der WM - nach ihrem 150. Länderspiel am vergangenen Wochenende: "Die 100 war immer ein Ziel, dass es 150 geworden sind, freut mich umso mehr. Ich hoffe, dass noch ein paar weitere oben draufkommen. Ich freue mich immer zur Nationalmannschaft zu kommen. Wir haben eine tolle Gruppe, das ist eine Art zweite Familie. Man fühlt sich zuhause, wenn man hierherkommt."... über die WM-Ziele für die deutsche Nationalmannschaft: "Ich will unbedingt eine Medaille und ich glaube, dass der neue Modus uns sehr dabei helfen wird, demnächst eine Medaille zu bekommen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das Potenzial in unserer Kabine steckt. Wenn wir das aufs Eis bekommen, steht der Medaille nichts im Weg."Link zum Clip: cloud.thinxpool.de/s/5AijLw3QDtqpijpMagentaSport und MagentaTV präsentieren bei der Weltmeisterschaft der Frauen alle deutschen Spiele in der Vorrunde und der K.o.-Phase sowie das Finale live, kostenlos und mit umfassender Begleitberichterstattung. Bei der erstmals im November ausgetragenen Frauen-WM mit neuem Modus und neuer Gruppeneinteilung trifft die DEB-Auswahl zum Vorrunden-Start am 7. November auf Österreich (live ab 18.45 Uhr), am 8. November auf die USA (live ab 14.45 Uhr), am 10. November auf Tschechien (live ab 14.45 Uhr) und am 11. November auf die Schweiz (live ab 14.45 Uhr).Eishockey bei MagentaSport und MagentaTVAuch in der neuen Spielzeit 2026/27 bieten MagentaSport und MagentaTV das beste Eishockey-Angebot - mit der Heim-WM 2027 als großem Saison-Höhepunkt! Alle Spiele der PENNY DEL live - mit insgesamt über 400 Spielen in der Hauptrunde und den Playoffs. Dazu die Eishockey-Weltmeisterschaften der Männer, Frauen und Junioren, alle Partien des Deutschland Cups 2026 sowie weitere Länderspiele der deutschen Nationalmannschaften - mit der Heim-WM 2027 der Männer als großem Highlight. Topspiele aus der Champions Hockey League (CHL) - in dieser Spielzeit mit den deutschen Spitzenklubs Eisbären Berlin, Kölner Haie und Adler Mannheim - sowie Highlights aller DEL2-Spiele. Darüber hinaus die schwedische Elite-Liga Svenska Eishockeyligan (SHL) live via Sportdigital1+. Durch die neue Saison begleitet und bestens unterhalten werden alle Eishockeyfans auch von Formaten wie "Die Eishockey-Show" mit Rick Goldmann, Basti Schwele, Sascha Bandermann und Moritz Müller sowie der Content-Reihe EishockeyDeutschland.Eishockey live bei MagentaSport und MagentaTVAktueller Programm-Überblick: www.magentasport.deDeutschland Cup 2026Samstag, 07.11.2026ab 14.45 Uhr: Slowakei - Österreichab 18.00 Uhr: Deutschland - LettlandSonntag, 08.11.2026ab 10.45 Uhr: Lettland - Österreichab 14.15 Uhr: Deutschland - SlowakeiEishockey-WM der FrauenSamstag, 07.11.2026ab 18.45 Uhr: Deutschland - ÖsterreichSonntag, 08.11.2026ab 14.45 Uhr: USA - DeutschlandDienstag, 10.11.2026ab 14.45 Uhr: Tschechien - DeutschlandMittwoch, 11.11.2026ab 14.45 Uhr: Deutschland - SchweizFreitag, 13.11.2026ab 10.45 Uhr: Abstiegsrelegation (nur bei deutscher Beteiligung)ab 14.45 Uhr: Viertelfinale (nur bei deutscher Beteiligung)ab 18.45 Uhr: Viertelfinale (nur bei deutscher Beteiligung)Sonntag, 15.11.2026ab 14.45 Uhr: Halbfinale (nur bei deutscher Beteiligung)ab 18.45 Uhr: Halbfinale (nur bei deutscher Beteiligung)Montag, 16.11.2026ab 14.45 Uhr: Spiel um Platz 3 (nur bei deutscher Beteiligung)ab 18.45 Uhr: FinalePressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6385192