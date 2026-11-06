Die Gewinner des "2026 EMEA Elevate Award" von LogicMonitor reduzieren das Alarmrauschen, beschleunigen die Erkennung von Vorfällen und transformieren den IT-Betrieb mithilfe von KI und Automatisierung

LogicMonitor, die KI-orientierte Plattform für autonome IT, gab heute auf seiner Elevate Community Conference in London die Gewinner des 2026 Elevate Award bekannt. Mit den jährlichen Auszeichnungen werden LogicMonitor-Kunden und -Partner gewürdigt, die durch KI-gestützte Observability messbare geschäftliche und betriebliche Ergebnisse erzielen.

Von der Konsolidierung von 90 der Überwachungstools und der Reduzierung von Fehlalarmen um 85 bis hin zur Senkung des Observability-Fallvolumens um 45 zeigen die diesjährigen EMEA-Gewinner, wie Unternehmen komplexe IT-Umgebungen vereinfachen, die Ausfallsicherheit verbessern und KI-gestützte Abläufe in die Praxis umsetzen.

"Die diesjährigen Gewinner des EMEA Elevate Award beweisen, dass der Weg zur autonomen IT mit echten, messbaren Verbesserungen in der Arbeitsweise von Unternehmen beginnt", sagte John Grosshans, President of Field Operations bei LogicMonitor. "Sie reduzieren die Komplexität, verschaffen den Teams mehr Zeit und nutzen KI, um bessere Entscheidungen zu treffen und effektivere Maßnahmen zu ergreifen. Wir sind stolz darauf, ihre Leistungen und die Auswirkungen, die sie für ihre Unternehmen und Kunden erzielen, zu würdigen."

Umsetzung autonomer IT in der gesamten EMEA-Region

In der gesamten EMEA-Region bewegen sich Unternehmen in zunehmend komplexen hybriden Umgebungen und stehen gleichzeitig unter wachsendem Druck, die Zuverlässigkeit ihrer Dienste zu verbessern, Kosten zu kontrollieren und einen höheren geschäftlichen Mehrwert aus ihren Technologieinvestitionen zu erzielen.

Auf der "Elevate Community Conference 2026" in London zeigten Kunden und Partner von LogicMonitor, wie sie diese Herausforderungen durch die Kombination von einheitlicher Observability, KI-gestützter Intelligenz und Automatisierung bewältigen. Ihre Erfolge verdeutlichen, wie Unternehmen den Schritt von der reaktiven Überwachung hin zu proaktiveren, widerstandsfähigeren Abläufen schaffen und damit die Grundlage für autonome IT legen können.

Gewinner der Elevate Awards 2026

Gewinner der Kundenpreise:

Hybrid Observability Excellence Award: Festo SE Co. KG Festo konsolidierte rund 90 seiner Überwachungstools in LogicMonitor, vereinte 18 Teams und mehr als 50 Technologien auf einer Plattform und reduzierte gleichzeitig das Alarmrauschen mit Edwin AI um 85 %.

Festo SE Co. KG Business Impact Award: Arm Arm integrierte LogicMonitor Service Insights in seine Betriebsstrategie und nutzt datengestützte Erkenntnisse, um Trends zu erkennen, die Servicebereitstellung zu verbessern und fundiertere Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Arm Autonomous IT Trailblazer Award : ANS Group Die ANS Group hat ihren Managed-Services-Betrieb mit Edwin AI transformiert und dabei die Anzahl der irrelevanten Alarme um 83 %, das Volumen der Observability-Fälle um 45 sowie die durchschnittlichen Lösungszeiten für Vorfälle um 44 reduziert, während die SLA-Erfüllung konstant bei über 97 lag. Dies ermöglicht es den Kunden, sich auf echte Probleme zu konzentrieren, von einer schnelleren Problemlösung zu profitieren und proaktivere IT-Services zu erleben.

: ANS Group MSP Excellence Award : Intercept Intercept hat ein skalierbares, auf LogicMonitor basierendes Managed-Services-Modell aufgebaut, das Azure- und hybride Observability-Dienste standardisiert, um die Transparenz für Kunden zu verbessern und sein differenziertes Serviceangebot zu erweitern.

: Intercept MSP Innovation Award : SCC SCC hat mit "SCC Vision" eine auf LogicMonitor basierende Managed-Services-Plattform entwickelt, die ältere Überwachungstools konsolidiert, ServiceNow-Workflows integriert und gleichzeitig die KI-gestützte Automatisierung vorantreibt.

: SCC Community Engagement Award : Kris Manning, Global Head of IT Networks bei Syngenta Kris Manning wurde für seine Führungsrolle und sein Engagement in der LogicMonitor-Community gewürdigt, in der er sein Fachwissen über Führungskräfteforen, Webinare und Initiativen zur Vordenkerrolle weitergab.

: Kris Manning, Global Head of IT Networks bei Syngenta

Gewinner der Partner-Auszeichnungen:

EMEA-Partner des Jahres: Softcat Softcat hat die regionale Präsenz von LogicMonitor durch seinen Bereich für Observability ausgebaut und damit die Gewinnung von Unternehmenskunden, ein starkes kommerzielles Wachstum sowie strategische Kooperationen in der gesamten EMEA-Region vorangetrieben.

Softcat

Über LogicMonitor

LogicMonitor ist die KI-gestützte Plattform für Autonomous IT. Sie hilft Unternehmen, komplexe digitale Systeme ausfallsicherer, effizienter und zuverlässiger zu betreiben. LogicMonitor schafft durchgängige Transparenz vom Nutzer bis zum Code und deckt dabei Infrastruktur, Cloud, Internet und digitale Nutzererlebnisse ab. So können Unternehmen Probleme frühzeitig erkennen, bisherige Transparenzlücken schließen und automatisch Gegenmaßnahmen einleiten. Mit Edwin AI unterstützt LogicMonitor IT- und Unternehmensverantwortliche dabei, Routineaufgaben zu reduzieren, Umsätze zu sichern und Innovationen in einer zunehmend komplexen digitalen Welt voranzutreiben.

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