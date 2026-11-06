Enge Zusammenarbeit und standardisierte Unterwassertechnologie verkürzen den Weg bis zum Produktionsbeginn

Das globale Energietechnologieunternehmen SLB (NYSE: SLB) gab heute bekannt, dass sein Joint Venture OneSubsea von Aker BP einen Auftrag zur Lieferung von Unterwasser-Produktionssystemen, Unterwasser-Versorgungsleitungen sowie zugehörigen Dienstleistungen für die Erschließung des Lyra-Feldes erhalten hat, das früher unter dem Namen Kjøttkake bekannt war und auf dem norwegischen Festlandsockel (NCS) liegt.

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The SLB (NYSE: SLB) OneSubsea joint venture has been awarded a contract by Aker BP to deliver subsea production systems, umbilicals and associated services for the Lyra field development, formerly known as Kjøttkake, on the Norwegian Continental Shelf (NCS).

Aufbauend auf einer fast zehnjährigen Zusammenarbeit im Rahmen des Allianzmodells von Aker BP arbeiteten Aker BP sowie SLB OneSubsea bereits in den frühen Projektphasen gemeinsam an der Erschließungsstrategie für Lyra. Das Feld wird mithilfe bewährter, standardisierter Unterwassertechnologie als Unterwasseranbindung an bestehende Infrastruktur erschlossen, um die Komplexität der Erschließung zu verringern, die Effizienz der Projektdurchführung zu verbessern sowie den Weg bis zum Produktionsbeginn zu verkürzen.

"Lyra zeigt, was mit einer beschleunigten Felderschließung möglich ist", sagte Mads Hjelmeland, Geschäftsführer von SLB OneSubsea. "Die Zusammenarbeit von den frühesten Projektphasen an ermöglicht uns, Erschließungsstrategien an den Prioritäten unserer Kunden auszurichten sowie neue Möglichkeiten für Offshore-Ressourcen zu schaffen."

"Unsere Allianz mit SLB OneSubsea in Kombination mit standardisierter Unterwassertechnologie ist für die Art und Weise, wie wir Lyra erschließen, von zentraler Bedeutung", sagte Marte Mogstad, leitende Bereichsleiterin bei Aker BP. "Das Projekt zeigt, wie wir marginale Ressourcen durch eine beschleunigte Projektdurchführung gemeinsam wirtschaftlich nutzbar machen können, wobei zwischen dem Fund und der ersten Ölförderung nur drei Jahre liegen."

Hauptpunkte

SLB OneSubsea hat von Aker BP einen Auftrag zur Lieferung von Unterwasser-Produktionssystemen, Unterwasser-Versorgungsleitungen sowie zugehörigen Dienstleistungen für die Erschließung des Lyra-Feldes auf dem norwegischen Festlandsockel (NCS) erhalten.

Lyra wird mithilfe standardisierter Technologie als Unterwasseranbindung an bestehende Infrastruktur erschlossen, um die Komplexität zu verringern sowie den Weg bis zum Produktionsbeginn zu verkürzen.

Das Projekt dient als Modell für eine beschleunigte Felderschließung sowie als Blaupause für künftige Erschließungsprojekte auf dem norwegischen Festlandsockel.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das seit 100 Jahren Innovationen im Energiesektor vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Über SLB OneSubsea

SLB OneSubsea treibt die neue Unterwasserära voran, die digitale und technologische Innovationen nutzt, um die Öl- und Gasförderung unserer Kunden zu optimieren, Unterwasseroperationen zu dekarbonisieren und das große Potenzial von Unterwasserlösungen zu erschließen und damit eine nachhaltige Energiezukunft mitzugestalten. OneSubsea ist ein Joint Venture von SLB, Aker Solutions und Subsea7 mit Hauptsitz in Oslo und Houston und 10.000 Mitarbeitern weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter onesubsea.slb.com.

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