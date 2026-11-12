Auftrag über vier Jahre umfasst zwei Offshore-Bohranlagen auf dem norwegischen Kontinentalschelf

Vår Energi hat das globale Energietechnologieunternehmen SLB (NYSE: SLB) als Hauptanbieter integrierter Bohrdienstleistungen für die Bohranlagen Transocean Barents und Deepsea Bergen auf dem norwegischen Kontinentalschelf ausgewählt.

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SLB (NYSE: SLB) has been selected by Vår Energi as its main integrated drilling services supplier for the Transocean Barents and Deepsea Bergen rigs on the Norwegian Continental Shelf.

Der Leistungsumfang ist zunächst auf vier Jahre angelegt. Hinzu kommen vier Optionen auf Verlängerung um jeweils ein Jahr, sodass die Zusammenarbeit bis 2034 laufen könnte. Die beiden Halbtaucher-Bohrinseln sind für raue Einsatzbedingungen ausgelegt und werden während des gesamten Zeitraums sowohl Explorations- als auch Erschließungsbohrungen durchführen.

Im Rahmen des integrierten Leistungsmodells führt SLB technisches Fachwissen, digitale Arbeitsabläufe und die operative Durchführung sämtlicher Bohrphasen zusammen. SLB arbeitet dabei eng mit Vår Energi und weiteren ausgewählten Service- und Technologieanbietern zusammen. Gemeinsam sollen Planung und Ausführung enger verzahnt und Schnittstellen vereinfacht werden. Mithilfe von Daten will SLB zudem schnellere Entscheidungen ermöglichen und für verlässlichere Ergebnisse bei den Bohrungen sorgen.

Mit dieser Entscheidung baut SLB zugleich seine Rolle im Offshore-Geschäft von Vår Energi aus. Die bestehende Zusammenarbeit umfasst bereits die digitale Planung von Bohrungen und Feldentwicklungen sowie Unterwasser-Produktionssysteme über das Joint Venture OneSubsea von SLB. Nun kommen integrierte Bohrdienstleistungen hinzu.

"Um das Potenzial des norwegischen Kontinentalschelfs besser auszuschöpfen, müssen wir bisherige Arbeitsweisen überdenken", erklärt Torger Rød, Chief Operating Officer bei Vår Energi. "Wenn wir Planung und Ausführung verzahnen und Fachwissen, Technologie und Daten zusammenführen, können wir über gewohnte Grenzen hinweg zusammenarbeiten. So lassen sich Bohrungen schneller, planbarer und mit höherem Nutzen abschließen."

"Wir freuen uns über das Vertrauen, das Vår Energi uns entgegenbringt", sagt ND Maduemezia, President Europe and Africa bei SLB. "Jetzt wollen wir zeigen, dass wir uns bei der Umsetzung vom Wettbewerb abheben können. Dafür verbinden wir Technologie, technisches Fachwissen, operative Disziplin und digitale Kompetenzen. So wollen wir auch bei umfangreichen Projekten durchgehend hohe Leistung erbringen."

Das Wichtigste im Überblick:

Vår Energi hat SLB als Hauptanbieter integrierter Bohrdienstleistungen für zwei Offshore-Bohranlagen auf dem norwegischen Kontinentalschelf ausgewählt.

Der Vertrag hat zunächst eine Laufzeit von vier Jahren und sieht vier Verlängerungsoptionen um jeweils ein Jahr vor. Damit könnten die Arbeiten bis 2034 fortgesetzt werden.

Mit dem Auftrag bauen SLB und Vår Energi ihre bestehende Zusammenarbeit weiter aus. Diese umfasst bereits die digitale Bohr- und Feldentwicklungsplanung sowie Unterwasser-Produktionssysteme und wird nun um Bohrdienstleistungen erweitert.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das seit 100 Jahren Innovationen im Energiesektor vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

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