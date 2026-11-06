Die am 3. November 2026 unterzeichnete Vereinbarung vereint das Fachwissen des TII im Bereich autonomer Systeme mit der Expertise der Naval Group bei der Konzeption, Entwicklung und Integration autonomer Marinesysteme, um die Entwicklung und Kommerzialisierung fortschrittlicher autonomer Unterwasserlösungen voranzutreiben.

Das Technology Innovation Institute, die Säule für angewandte Forschung des Advanced Technology Research Council (ATRC) in Abu Dhabi, hat eine Vereinbarung mit der Naval Group, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der maritimen Verteidigung, unterzeichnet, um die Zusammenarbeit bei autonomen Unterwassertechnologien voranzutreiben.

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EURONAVAL 2026: Naval Group and Technology Innovation Institute (TII) sign an agreement to pool their expertise in advanced autonomous underwater technologies. (Photo: AETOSWire)

Die während der Euronaval 2026 angekündigte Zusammenarbeit wird sich auf die Erkundung von Möglichkeiten zur gemeinsamen Entwicklung und Kommerzialisierung unbemannter Unterwasserfahrzeuge konzentrieren. Ziel ist es, fortschrittliche autonome Lösungen für die kontinuierliche maritime Überwachung und Unterwasseraufklärung bei Einsätzen in unumstrittenen Gewässern bereitzustellen, zusätzlich zum Ziel, unbemannte Unterwasserfahrzeuge (UUV) für Kampfeinsätze in umkämpften Gewässern zu liefern.

Ein zentraler Bereich der Zusammenarbeit werden die sich ergänzenden Fähigkeiten des extragroßen unbemannten Unterwasserfahrzeugs (XLUUV) des TII und die umfassende Erfahrung der Naval Group im Bereich unbemannter Unterwasser-Kampffähigkeiten sein.

Durch die Bündelung ihrer jeweiligen technologischen Stärken wollen TII und Naval Group Lösungen erarbeiten, die den sich wandelnden Anforderungen an maritime Operationen gerecht werden und gleichzeitig die Entwicklung autonomer Unterwasserfähigkeiten in den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützen.

"Aufbauend auf der engen und langjährigen Beziehung zwischen Naval Group und den VAE spiegelt diese Partnerschaft mit TII unser gemeinsames Bestreben wider, Innovationen zu fördern und hochmoderne autonome Unterwasserfähigkeiten zu entwickeln. Diese Fähigkeiten werden für die Bewältigung der sich wandelnden Herausforderungen im Bereich der maritimen Sicherheit für das Land von entscheidender Bedeutung sein." Aurore Neuschwander, Executive Vice President für Drohnen, autonome und Unterwasserwaffensysteme bei Naval Group

"Autonome Unterwassertechnologien gewinnen für die Zukunft maritimer Operationen zunehmend an Bedeutung. Bei TII haben wir eine starke Forschungsbasis im Bereich der Unterwasserautonomie und bei Systemen aufgebaut, die in komplexen Umgebungen zuverlässig funktionieren. Unsere Zusammenarbeit mit der Naval Group vereint komplementäre Stärken in den Bereichen Forschung und Schiffsbau und schafft damit Möglichkeiten, die Technologie vom Laborstadium bis zum einsatzfähigen System zu beschleunigen." Dr. Najwa Aaraj, Geschäftsführerin bei TII

Die Vereinbarung bildet den Rahmen für die beiden Organisationen, ihr komplementäres Fachwissen in Fähigkeiten umzusetzen, die die wachsende Rolle der VAE im Bereich fortschrittlicher maritimer Technologien unterstützen und die Zusammenarbeit mit der französischen Marineindustrie stärken.

Quelle: AETOSWire

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