Die Mohammed Bin Rashid Library hat die dritte Ausgabe des Dubai International Library and Publishing Summit angekündigt, der am 16. und 17. November 2026 unter dem Motto "The Architecture of Trust: AI and the Future of Knowledge Institutions" stattfindet. Der Gipfel wird Experten aus Bibliotheken, Museen, Verlagen, Universitäten, Forschungszentren, Kulturinstitutionen und dem Technologiesektor weltweit zusammenbringen, um die Zukunft der Wissensinstitutionen im Zeitalter der künstlichen Intelligenz zu erörtern.

An der diesjährigen Ausgabe werden mehr als 50 Referenten aus über 40 Organisationen teilnehmen, die in mehr als 20 Podiumsdiskussionen, Grundsatzreden und Fachworkshops zu Wort kommen.

Der Gipfel bringt lokale und internationale Institutionen zusammen, darunter führende Einrichtungen mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten wie das Zayed National Museum, das Technology Innovation Institute (TII) und das Naturkundemuseum in Abu Dhabi sowie internationale Institutionen wie das Leverhulme Centre for the Future of Intelligence (CFI) an der Universität Cambridge, die Stanford University, das MIT Media Lab, die University of California, Los Angeles (UCLA), das Hill Museum Manuscript Library, die Universität Lille sowie die Qatar National Library.

Das Programm gliedert sich in vier Themenbereiche: "Making Knowledge", "Trusting Knowledge", "Whose Knowledge?" und "Keeping Knowledge" und befasst sich damit, wie KI die Wissensproduktion, die Zuverlässigkeit von Wissen, die kulturelle Identität, die sprachliche Vielfalt und die Bewahrung von Wissen neu gestaltet.

Zu den wichtigsten Veranstaltungen zählen "AI and the Changing Architecture of Knowledge", "AI and the Responsibilities of Knowledge Institutions" und "Trust by Design". Das Technology Innovation Institute wird eine Live-Demonstration mit dem Titel "Falcon in Practice: Emirati Arabic AI Across Language, Speech and Documents" leiten, um das Potenzial von KI-Modellen für emiratisches Arabisch zu veranschaulichen. Ein Vortrag mit dem Titel "Your Brain on AI: Learning, Memory and Human Judgement" wird die Auswirkungen von KI-Tools auf das Lernen und das Gedächtnis untersuchen.

Der Gipfel wird sich zudem mit dem kulturellen Erbe und der digitalen Bewahrung befassen, unter anderem in Diskussionen wie "When Knowledge Disappears: Preserving Arab and Islamicate Cultural Memory" und "Can We Trust AI to Tell History?", wobei die Herausforderungen bei der Sicherung von Wissen für künftige Generationen hervorgehoben werden.

In den Bereichen Literatur, Verlagswesen und Übersetzung werden in Veranstaltungen wie "What Survives Translation? Literature, AI and Cultural Mediation", "Whose Arabic?" und "Storytelling, Animation and Machine Imagination" die Beziehungen zwischen Technologie, Sprache und Kreativität untersucht, ergänzt durch Fachworkshops und interaktive Diskussionen.

Um sich anzumelden und das vollständige Programm einzusehen, besuchen Sie https://dilps.mbrl.ae/

*Quelle: AETOSWire

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