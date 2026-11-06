Die Privatmarktdaten von Preqin werden künftig über Violet, die KI-gestützte Capital-Introduction-Plattform von iConnections, verfügbar sein. So können Teilnehmer der Global-Alts-Veranstaltungen von iConnections leichter Kontakte knüpfen und weitere relevante Marktteilnehmer finden

iConnections hat eine Partnerschaft mit dem BlackRock-Unternehmen Preqin angekündigt. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden die Daten und Marktinformationen eines der führenden Anbieter im Bereich der Privatmärkte auf Violet, der KI-gestützten Capital-Introduction-Plattform von iConnections, verfügbar gemacht. Dazu zählen Informationen zu Fondsmanagern, institutionellen Investoren und Fonds sowie Benchmarks und Indizes.

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Preqin's data is now inside Violet

Dank der Integration von Preqin-Daten erhalten die Teilnehmer von Global Alts Zugang zu einem größeren Netzwerk institutioneller Marktteilnehmer im Bereich alternativer Anlagen. Dafür nutzen sie dieselbe Plattform, auf der bereits Tausende Kapitalanleger und Manager Kontakte knüpfen, Gespräche vereinbaren und Geschäftsbeziehungen aufbauen.

"Bei alternativen Anlagen waren persönliche Beziehungen schon immer entscheidend. Künftig werden sie jedoch zunehmend auf einer besseren Datengrundlage beruhen", erklärt Ron Biscardi, CEO bei iConnections. "Durch die Einbindung der institutionellen Marktinformationen von Preqin in iConnections können Kapitalanleger und Manager besser einschätzen, welche Kontakte für sie relevant sind, warum sich ein Austausch lohnt und wo sich Chancen bieten könnten. Daten sind besonders wertvoll, wenn sie genau dort zur Verfügung stehen, wo Entscheidungen getroffen werden. Genau das wollen wir ermöglichen."

Seit mehr als zwei Jahrzehnten baut Preqin seinen Bestand an Daten und Marktinformationen aus, auf den sich heute weltweit mehr als 200.000 Fachleute stützen. iConnections hat ein Capital-Introduction-Netzwerk mit mehr als 26.000 Kapitalanlegern, Fondsmanagern und weiteren Branchenakteuren aufgebaut, die zusammen Vermögenswerte von über 55 Billionen US-Dollar repräsentieren. Violet bietet ihnen die Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu treten.

Über Violet können Teilnehmer von Global Alts die Marktinformationen von Preqin direkt in ihre Arbeitsabläufe einbinden, etwa um Unternehmen und Organisationen zu recherchieren, potenzielle Geschäftsbeziehungen zu bewerten und sich auf die Einzelgespräche vorzubereiten, die im Mittelpunkt der Global-Alts-Veranstaltungen von iConnections stehen.

"Bessere Daten, eine engere Vernetzung und intelligentere Arbeitsabläufe werden die Zukunft der Privatmärkte prägen", betont Stephen Baker, Global Commercial Lead für Preqin bei BlackRock. "Durch die Zusammenarbeit mit iConnections stellen wir die umfassenden Daten von Preqin genau dort bereit, wo Investoren Anlagemöglichkeiten entdecken, Kontakte knüpfen und Anlageentscheidungen treffen."

"Wir haben die Zusammenarbeit so gestaltet, dass unsere Mitglieder ebenso davon profitieren wie Preqin und iConnections", so Rob Tappero, Chief Revenue Officer bei iConnections. "Die Teilnehmer können die Marktinformationen von Preqin genau dann nutzen, wenn sie diese am dringendsten benötigen. Da bereits Tausende Kapitalanleger und Manager über Violet Kontakte knüpfen, sehen wir großes langfristiges Potenzial für diese Partnerschaft."

Die Integration von Preqin in Violet wird ab der Global Alts Asia im November für Teilnehmer der Global-Alts-Veranstaltungen eingeführt.

Über iConnections

iConnections betreibt Violet, die KI-gestützte Capital-Introduction-Plattform für alternative Anlagen, sowie Global Alts, eine weltweite Veranstaltungsreihe für alternative Investments.

Das Netzwerk von iConnections verbindet mehr als 26.000 Kapitalanleger, Fondsmanager und weitere Branchenakteure, die zusammen Vermögenswerte von mehr als 55 Billionen US-Dollar repräsentieren. Mit Violet und Global Alts verbindet iConnections Technologie und Marktinformationen mit wertvollen persönlichen Begegnungen. Damit unterstützt das Unternehmen die Branche für alternative Anlagen dabei, relevante Kontakte zu finden und langfristige Beziehungen aufzubauen.

Weitere Informationen finden Sie unter iConnections.io.

Über Preqin, ein Unternehmen von BlackRock

Preqin stellt Finanzfachleuten, die in Privatmärkte investieren oder dort Kapital anlegen, wichtige Daten und Erkenntnisse bereit und begleitet sie damit über den gesamten Anlagezyklus. Seit mehr als 20 Jahren entwickelt Preqin wegweisende, sorgfältige Verfahren zur Erhebung von Daten über Privatmärkte. Das Unternehmen unterstützt weltweit mehr als 200.000 Fachleute dabei, effizienter Kapital einzuwerben, Transaktionen und Anlagemöglichkeiten zu finden, die Wertentwicklung zu beurteilen und auf dem Laufenden zu bleiben. BlackRock übernahm Preqin im Jahr 2025. Das Unternehmen ergänzt die Technologieplattform Aladdin von BlackRock und trägt dazu bei, Anlagelösungen für das gesamte Portfolio anzubieten. Weitere Informationen unter www.preqin.com.

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