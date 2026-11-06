Osnabrück (ots) -Die Vorsitzende der Gruppe der Frauen der Union im Bundestag, Mechthild Heil (CDU), hat sich für Ilse Aigner (CSU) als nächste Bundespräsidentin ausgesprochen. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz) sagte Heil: "Ilse Aigner wäre eine sehr gute Wahl. Sie ist eine Persönlichkeit, der die Menschen vertrauen, und sie hat die Erfahrung und Kompetenz für das Amt." Sie sei nicht nur die am besten geeignete Frau, "sondern die am besten geeignete Persönlichkeit überhaupt", betonte Heil. Aigner könne mit Druck umgehen und werde im Amt ihrer "nahbaren Art" treu bleiben, ist Heil überzeugt.Zuletzt hatten sich mehrere CDU-Ministerpräsidenten für Aigner ausgesprochen, die von CSU-Chef Markus Söder für das Amt vorgeschlagen worden war. Bundeskanzler Friedrich Merz will in Kürze einen Vorschlag unterbreiten. Er hat sich bislang nur darauf festgelegt, dass es diesmal eine Frau werden soll. Aigner ist derzeit Landtagspräsidentin in Bayern.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6385200