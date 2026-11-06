Boomi steuert und kontrolliert KI-Agenten und bietet dabei Flexibilität bei Cloud-, Hybrid- und vollständigen On-Premise-Bereitstellungen hinter der Firewall.

Boomi, das auf Datenaktivierung für KI spezialisierte Unternehmen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Gartner Magic Quadrant 2026 für AI Agent Management Platforms als Visionär ausgezeichnet wurde. Boomi bietet mit seiner Agent Control Plane Managementfunktionen für Agenten. Das Unternehmen sieht in dieser Einstufung eine Bestätigung seines Ansatzes, eine der größten Hürden bei der Umwandlung von KI in ROI zu überwinden. So stellt Boomi eine zentrale KI-Infrastruktur bereit, die KI-Kosten über verschiedene Agenten und Skills hinweg sowohl von nativen als auch von Drittanbietern miteinander verknüpft, verwaltet und kontrolliert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261105581289/de/

Boomi Named a Visionary in the 2026 Gartner Magic Quadrant for AI Agent Management Platforms

Wichtigste Punkte

Boomi wird im Gartner Magic Quadrant 2026 für AI Agent Management Platforms als Visionär ausgezeichnet. Eine kostenlose Version des Berichts steht hier zur Verfügung.

Magic Quadrant 2026 für AI Agent Management Platforms als Visionär ausgezeichnet. Eine kostenlose Version des Berichts steht hier zur Verfügung. Die Agent Control Plane von Boomi vereint Konnektivität, Governance, Kontext und Kontrolle für Agenten in einer einzigen Lösung und ermöglicht Kontrolle auf Unternehmensebene.

Basierend auf seiner herstellerunabhängigen Ausrichtung ermöglicht Boomi Governance für Agenten, Modelle, Tools und Skills von nativen Anbietern und Drittanbietern.

Fortan können Boomi-Kunden agentische Workloads überall betreiben, einschließlich in Cloud-, Hybrid- und vollständigen On-Premise-Umgebungen hinter der eigenen Firewall.

"KI-Agenten können einen größeren Mehrwert schaffen, wenn sie mit dem richtigen Kontext und der entsprechenden Governance systemübergreifend auf Daten zugreifen können", so Ed Macosky, Chief Product and Technology Officer bei Boomi. "Mit der Agent Control Plane bündeln wir das Management von Agenten mit den Konnektivitäts- und Datenfunktionen, die Unternehmen benötigen, um KI-Agenten sicher und zuverlässig einzusetzen. Wir sind überzeugt, dass unsere Einstufung als Visionär im Gartner Magic Quadrant 2026 für AI Agent Management Platforms die Bedeutung dieses integrierten Ansatzes unterstreicht."

Management von Agenten und Skills im gesamten Unternehmen

Mit der Agent Control Plane können Unternehmen Richtlinien zentral konfigurieren und Agenten-Workloads in Cloud-, Hybrid- und On-Premise-Umgebungen betreiben, auch hinter der eigenen Firewall. Die Agent Control Plane unterstützt Teams beim Entwerfen und Bereitstellen von Agenten und bietet einen zentralen Ort, um von Boomi entwickelte Agenten sowie Agenten von Drittanbietern zu registrieren, zu steuern und zu überwachen. Zudem lassen sich über ein umfassendes AI Gateway MCP-Konnektoren und LLM-Datenverkehr verwalten. Damit behalten Nutzer die Übersicht, worauf Agenten zugreifen können und welche Aktionen sie ausführen.

Ermöglichung agentischer Workflows auf Unternehmensniveau

Das Management von KI-Agenten bietet einen Mehrwert, indem es KI-Agenten ermöglicht, mit vertrauenswürdigen Daten zu arbeiten und gesteuerte Aktionen im gesamten Unternehmen auszuführen. Jüngste KI-Innovationen wie Boomi Connect, Agent Context und AI Gateway erweitern die Funktionen der Boomi Enterprise Platform und unterstützen nun vernetzte, gesteuerte agentische Workflows und Automatisierungen. Boomi entwickelt die Plattform entsprechend den Kundenbedürfnissen kontinuierlich weiter, damit Unternehmen an der Spitze der agentischen KI bleiben können.

Zusätzliche Ressourcen

Lesen Sie hier unsere Eindrücke zur Auszeichnung von Boomi

Entdecken Sie die Boomi Enterprise Platform

Folgen Sie Boomi auf X, LinkedIn, Facebook und YouTube

Gartner Haftungsausschluss

Gartner, Magic Quadrant for AI Agent Management Platforms, Andrei Razvan Sachelarescu, et al., 27. Oktober 2026

Gartner und Magic Quadrant sind Marken von Gartner, Inc. und/oder seiner Partnerunternehmen.

Gartner empfiehlt keine Unternehmen, Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen zu wählen. Gartner-Publikationen geben die Meinung der Gartner-Abteilung für Geschäfts- und Technologieanalysen wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Publikation ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Boomi

Boomi, das Unternehmen für Datenaktivierung für KI, unterstützt das agentengestützte Unternehmen, indem Daten unternehmensweit zum Leben erweckt werden. Die Boomi Enterprise Plattform ist die aktive Datengrundlage, die die unverzichtbare Agenteninfrastruktur bereitstellt, um die Agententransformation voranzutreiben. Durch die Vereinigung von Agentendesign und -Governance, API- und MCP-Management, Integration und Automatisierung sowie Datenmanagement in einer einzigen Plattform befähigt Boomi Organisationen dazu, die Kraft der KI mit sicherer, skalierbarer Konnektivität zu nutzen. Mit dem Vertrauen von mehr als 30.000 Kunden und unterstützt durch ein globales Netzwerk von über 800 Partnern befähigt Boomi Unternehmen jeder Größe dazu, schneller zu agieren, effizienter zu arbeiten und Innovationen in großem Maßstab zu realisieren. Entdecken Sie mehr unter boomi.com.

© 2026 Boomi, LP. Boomi, das "B"-Logo und Boomiverse sind Marken von Boomi, LP oder deren Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken können die Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Häufig gestellte Fragen

Q: Welche Auszeichnung hat Gartner Boomi verliehen?

Boomi wurde im Gartner Magic Quadrant 2026 für AI Agent Management Platforms als Visionär ausgezeichnet. Die Studie bewertet Anbieter von Plattformen für das Management von KI-Agenten.

Q: Was ist eine "AI Agent Management"-Plattform?

Eine Management-Plattform für KI-Agenten ist eine zentralisierte Softwareplattform zur Verwaltung von KI-Agenten unabhängig von ihren Ausführungsumgebungen. Sie vereint Kontrollmechanismen hinsichtlich Sicherheit, Governance und Finanzoperationen (FinOps) für maßgeschneiderte und standardisierte Agenten. Da Unternehmen die Nutzung von KI-Agenten skalieren, helfen diese Plattformen dabei, Bereitstellungen, Rendite (ROI) und Kosten zu steuern.

Frage: Was ist Boomi Agent Control Plane?

Die Boomi Agent Control Plane ist die entscheidende, KI-native Infrastruktur, um agentische Workloads unter strenger Unternehmenskontrolle zu steuern und zu operationalisieren. Als hersteller- und modellneutraler Kontrollpunkt verbindet sie Agenten mit Systemen, steuert die von ihnen ausgeführten Aktionen und stützt Antworten auf verifizierte Geschäftsdaten.

Unternehmens-IT und Sicherheit: Operative Kontrolle, Umsetzung von Sicherheitsrichtlinien und sicherer Betrieb in Public-Cloud-, On-Premise- sowie souveränen Umgebungen.

Finanz- und Business-Führungskräfte: Überblick über alle Agenten, um den Verbrauch zu verfolgen, strenge Kostenkontrollen einzuhalten und ausufernde KI-Ausgaben einzudämmen.

Q: Inwiefern unterstützt Agent Control Plane eine flexible Bereitstellung?

Boomi trennt das Management von der Ausführung. Unternehmen können Agenten zentral steuern und gleichzeitig agentische Workloads über Cloud-, Hybrid- sowie On-Premise-Umgebungen hinweg ausführen, auch hinter ihren Firewalls. Die patentierte, verteilte Architektur von Boomi ist darauf ausgelegt, Daten in von Kunden kontrollierten Umgebungen zu verarbeiten, während die Management-Ebene, die den Betrieb einer Laufzeitumgebung wie Konfiguration, Design und Überwachung steuert, getrennt bleibt.

Q: Was ist Boomi Agentstudio?

Boomi Agentstudio ist eine umfassende Lösung für das Management des Agenten-Lebenszyklus, die Unternehmen befähigt, KI-Agenten in großem Maßstab zu entwickeln, zu steuern und zu orchestrieren. Basierend auf einer branchenführenden Plattform erlaubt es Agentstudio Teams, kontextbewusste Agenten überall sicher zu entwerfen, zu testen und bereitzustellen. Diese Agenten lassen sich nahtlos in Kernsysteme, Anwendungen und Daten integrieren, ohne dass eine kostspielige Überholung des Tech-Stacks erforderlich ist. Jeder Agent kann durch eine zentralisierte Registrierung bei allen wichtigen KI-Anbietern und mithilfe integrierter Überwachungsfunktionen so gesteuert werden, dass die Compliance gewährleistet ist. Mit einer patentierten Runtime-Architektur können Teams Agenten orchestrieren, um Wirkung in großem Maßstab zu erzielen.

Q: Kann Boomi KI-Agenten und -Modelle von anderen Anbietern verwalten?

Ja. Die Agent Control Plane von Boomi ist darauf ausgelegt, anbieter-, modell- und datenunabhängig zu funktionieren. Agent Control Tower kann mit Drittanbietern von Agenten verknüpft werden. So können Teams diese Agenten zusammen mit den von Boomi entwickelten Agenten anzeigen und verwalten.

Q: Wie verknüpft Boomi KI-Agenten mit Unternehmenssystemen und -daten?

Boomi führt das Agenten-Management mit API-, Integrations- und Datenfunktionen zusammen. Boomi Connect bietet Agenten sofortigen, gesteuerten Zugriff auf Unternehmenssysteme und kontrolliert diesen Zugriff bis auf den einzelnen Tool-Aufruf. Gleichzeitig bauen die Datenfunktionen von Boomi den Kontext für Agenten auf einer vertrauenswürdigen Datengrundlage auf unter anderem durch die Festlegung einer Single Source of Truth aus Stammdaten, die Bereitstellung semantischer Intelligenz sowie die Ermöglichung verlässlichen Agentenwissens über strukturierte und unstrukturierte Daten hinweg.

Q: Inwiefern unterstützt die Boomi Enterprise Platform agentische Workflows?

Die Plattform vereint Agentenmanagement mit Datenreife, Integration, API-Management und Automatisierung. So können Unternehmen Agenten mit vertrauenswürdigen Daten, Unternehmenssystemen und Geschäftsprozessen verbinden und Daten über vernetzte, kontrollierte Workflows nutzbar machen. Beispielsweise können Entwickler mithilfe von Agent Step im Agent Control Tower registrierte Agenten als Teil eines beliebigen Integrationsprozesses aufrufen.

Q: Welche Rolle spielen die Partner von Boomi bei Implementierungen?

Zu dem globalen Partnernetzwerk von Boomi gehören Systemintegratoren wie Accenture, Deloitte, Infosys und Jade Global. Die Partner von Boomi bieten strategische Richtlinien und Implementierungsdienste, die Kunden bei der Nutzung und Erweiterung der Boomi Enterprise Platform unterstützen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261105581289/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Kristen Walker

Global Corporate Communications

kristenwalker@boomi.com



Kate Mauser

Boomi Analyst Relations

kate.mauser@boomi.com