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Musikschüler einer Oberschule aus der Präfektur Shiga besuchen Österreich und geben ein Konzert im Burgenland



06.11.2026 / 03:05 CET/CEST

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OTSU, Japan, 6. November 2026 /PRNewswire/ -- Die Präfekturverwaltung von Shiga wird am 5. November an der Joseph-Haydn-Privatuniversität im Burgenland ein Konzert mit sieben Schülern des Musikzweigs der Ishiyama-Oberschule der Präfektur Shiga veranstalten, um die Freundschaft zwischen der Präfektur und dem österreichischen Bundesland zu fördern. Auch Studenten der Universität werden bei dem Konzert auftreten. Anlass für den Austausch zwischen der Präfektur und dem Bundesland war ein Social-Media-Beitrag aus dem Jahr 2021, in dem auf die Ähnlichkeit zwischen der Form Österreichs und der des Biwa-Sees in der Präfektur hingewiesen wurde. Schüler der Oberschule und Studierende der Universität traten gemeinsam auf der EXPO 2025 in Osaka, Kansai, Japan, auf. Der gemeinsame Auftritt auf der Expo im Juli 2025 Bild 1: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103190/202610278779/_prw_PI1fl_4SVoWfU0.jpg

Image 2: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103190/202610278779/_prw_PI2fl_1czNeZaI.jpg Informationen zum Konzert im Burgenland Datum: Donnerstag, 5. November 2026, ab 15 Uhr.

Veranstaltungsort: Joseph-Haydn-Privatuniversität Eisenstadt, Burgenland

Übersicht: Ein Konzert mit sieben Schülern des Musikzweigs der Ishiyama-Oberschule der Präfektur Shiga sowie Studierenden der Joseph-Haydn-Privatuniversität. Überblick über den Besuch: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202610278779-O1-0r6T9PjX.pdf Hintergrund zum Austausch zwischen der Präfektur und dem Bundesland In der Präfektur Shiga befindet sich der Biwa-See, Japans größter See, während im österreichischen Bundesland Burgenland der Neusiedler See, der größte See des Landes, liegt. Die Präfektur und das Bundesland unterzeichneten im Jahr 2023 eine Absichtserklärung, um den Austausch zwischen diesen Regionen zu fördern und dabei auf gemeinsamen Merkmalen wie Burgen und Keramikkunst aufzubauen. Shiga und das Burgenland unterzeichnen im November 2023 eine Absichtserklärung: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103190/202610278779/_prw_PI3fl_5B7357gA.jpeg Nach einander benannte Radwege Im Rahmen ihres Austauschprogramms haben Shiga und das Burgenland ihre jeweiligen Radwege nach einander benannt. In der Präfektur Shiga gibt es einen Radweg namens "Burgenland Road", während im Burgenland ein Radweg mit dem Namen "Shiga Cherry Blossom Cycling Path" existiert. Eine Zeremonie zur Enthüllung des Gedenkschildes der "Burgenland Road" in der Präfektur Shiga im Juli 2025: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103190/202610278779/_prw_PI4fl_aIisP3IZ.jpg Feierliche Enthüllung des Gedenkschildes für den "Shiga-Kirschblüten-Radweg" im Burgenland im April 2026: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103190/202610278779/_prw_PI5fl_4qgexxuE.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/musikschuler-einer-oberschule-aus-der-prafektur-shiga-besuchen-osterreich-und-geben-ein-konzert-im-burgenland-302931582.html



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