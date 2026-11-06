- Der weltweite Gesamtumsatz belief sich im dritten Quartal auf $1,9 Milliarden, was einem Anstieg von 34 gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- BRUKINSA (Zanubrutinib) erzielte im dritten Quartal einen weltweiten Umsatz von $1,4 Milliarden, was einem Anstieg von 34 gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Verwässerter GAAP-Gewinn je American Depository Share (ADS) von $3,28 im dritten Quartal, verwässerter Non-GAAP-Gewinn je ADS von $4,59 im dritten Quartal
- Die Gesamtumsatzprognose für 2026 wurde auf $6,9 bis $7,0 Milliarden angehoben, das GAAP-Betriebsergebnis wird auf $1,2 bis $1,3 Milliarden und das Non-GAAP-Betriebsergebnis auf $1,9 bis $2,0 Milliarden geschätzt.
BeOne Medicines Ltd. (NASDAQ: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), ein weltweit tätiges Onkologie-Unternehmen, hat heute die Finanzergebnisse und Unternehmensnachrichten für das dritte Quartal 2026 bekannt gegeben.
John V. Oyler, Mitgründer, Chairman und CEO von BeOne, sagte:
"Unsere starken Ergebnisse im dritten Quartal und die angehobene Gesamtjahresprognose spiegeln das anhaltend rasante globale Wachstum und unsere Führungsposition in der Hämatologie wider. Es stützt sich auf unseren wegweisenden BTK-Inhibitor BRUKINSA, der bei Patienten starke und anhaltende Ansprechraten erzielt, und wird nun ergänzt durch unseren BCL2-Inhibitor der nächsten Generation, BEQALZI. Wir erwarten in den kommenden Monaten zahlreiche Impulse aus einer der umfangreichsten Pipelines in der Onkologie, die sowohl die Hämatologie als auch solide Tumoren abdeckt. Unsere vielfältigen Kompetenzen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion sowie Vermarktung treiben das Wachstum voran."
(Beträge in Tausend USD und ungeprüft
Drei Monate endend
Neun Monate endend
30. September
30. September
2026
2025
% Veränderung
2026
2025
% Veränderung
Nettoproduktumsatz
1.855.057
1.395.013
33
5.022.180
3.805.619
32
Sonstiger Umsatz
34.758
17.271
101
86.144
39.244
120
Gesamtumsatz
1.889.815
1.412.284
34
5.108.324
3.844.863
33
GAAP-Betriebsergebnis
418.675
163.114
157
993.624
262.101
279
Bereinigtes Betriebsergebnis*
612.226
341.184
79
1.529.649
755.486
102
GAAP-Nettoergebnis
384.706
124.841
208
849.070
220.431
285
Bereinigtes Nettoergebnis*
538.735
303.663
77
1.358.274
692.622
96
GAAP unverwässertes EPS pro ADS
3,38
1,13
199
7,58
2,03
273
Bereinigtes unverwässertes EPS je ADS*
4,74
2,76
72
12,12
6,38
90
GAAP verwässertes EPS je ADS
3,28
1,09
201
7,30
1,96
272
Bereinigtes, verwässertes EPS je ADS*
4,59
2,65
73
11,68
6,14
90
Freier Cash Flow*
473.532
354.469
34
1.069.423
561.916
90
*Eine Erläuterung zu unserer Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie im Abschnitt "Hinweis zur Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" weiter unten in dieser Pressemitteilung. Einen Abgleich der einzelnen Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen mit den am ehesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen finden Sie in der Tabelle am Ende dieser Pressemitteilung.
Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2026
Der Produktumsatz belief sich im dritten Quartal 2026 auf $1,9 Milliarden, was einem Wachstum von 33 gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.
- BRUKINSA: Der weltweite Umsatz belief sich im dritten Quartal 2026 auf $1,4 Milliarden, was einem Wachstum von 34 gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Umsatz von BRUKINSA in den USA betrug im dritten Quartal 2026 $1,0 Milliarden, was ein Wachstum von 36 gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutet.
- TEVIMBRA (Tislelizumab): Der weltweite Umsatz belief sich im dritten Quartal 2026 auf 243 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 28 gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.
- Von Amgen einlizenzierte Produkte: Der weltweite Umsatz betrug im dritten Quartal 2026 $167 Millionen, was in einem Wachstum von 26 gegenüber dem Vorjahreszeitraum resultiert.
Die Bruttomarge als Prozent des weltweiten Produktumsatzes belief sich im dritten Quartal 2026 auf 88 %, verglichen mit 86 im Vorjahreszeitraum auf GAAP-Basis. Der Bruttogewinn in Prozent stieg aufgrund eines proportional höheren Umsatzanteils von BRUKINSA im Vergleich zu anderen Produkten im Portfolio des Unternehmens. Die Bruttomarge profitierte zudem von Produktivitätssteigerungen, die zu geringeren Kosten sowohl für BRUKINSA als auch für TEVIMBRA führten. Dies wurde jedoch durch eine nicht zahlungswirksame Wertminderung auf immaterielle Vermögenswerte in Höhe von $22 Millionen ausgeglichen, in Verbindung mit unserer Entscheidung, die Vermarktung von POBEVCY einzustellen. Auf bereinigter Basis, die weder Abschreibungen noch die Wertminderungsaufwendung berücksichtigt, stieg die Bruttomarge in Prozent des Produktumsatzes auf 90 %, gegenüber 86 im Vergleichszeitraum des Vorjahres.
Betriebsausgaben
In der folgenden Tabelle werden die Betriebsausgaben für das dritte Quartal 2026 zusammengefasst:
GAAP
Nicht-GAAP
(nicht geprüft, in Tausend, außer Prozenten)
Q3 2026
Q3 2025
% Veräderung
Q3 2026
Q3 2025
% Veränderung
Forschung und Entwicklung
660.784
523.662
26
586.168
445.904
31
Verkauf, Gemein- und Verwaltungskosten
593.460
528.998
12
503.719
434.484
16
Gesamtbetriebsausgaben
1.254.244
1.052.660
19
1.089.887
880.388
24
In der folgenden Tabelle werden die Betriebsausgaben für die neun Monate, endend am 30. September für die Jahre 2025 und 2026 zusammengefasst:
GAAP
Nicht-GAAP
(nicht geprüft, in Tausend, außer Prozente)
Q3 seit Jahresbeginn 2026
Q3 seit Jahresbeginn 2025
% Veränderung
Q3 seit Jahresbeginn 2026
Q3 seit Jahresbeginn 2025
% Veränderung
Forschung und Entwicklung
1.814.288
1.530.445
19
1.586.022
1.311.156
21
Verkauf, Gemein- und Verwaltungskosten
1.741.771
1.526.199
14
1.476.386
1.271.650
16
Gesamtbetriebsergebnis
3.556.059
3.056.644
16
3.062.408
2.582.806
19
Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) stiegen im dritten Quartal 2026 sowohl auf GAAP-Basis als auch auf bereinigter Basis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum an, da frühe klinische Programme in die späte Phase und präklinische Programme in die klinische Phase vorangetrieben wurden.
Die Ausgaben für Verkauf, Gemein- und Verwaltungskosten (SG&A) stiegen im dritten Quartal 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sowohl auf GAAP-Basis als auch auf bereinigter Basis aufgrund anhaltender Investitionen zur Förderung des geschäftlichen Wachstums.
Nettoergebnis und unverwässertes/verwässertes Ergebnis je Aktie
Der GAAP-Jahresüberschuss für das dritte Quartal 2026 belief sich auf $385 Millionen, was einem Anstieg von $260 Millionen gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Dies ist in erster Linie auf das Umsatzwachstum und eine verbesserte operative Hebelwirkung zurückzuführen. Der bereinigte Jahresüberschuss betrug $539 Millionen, was einem Anstieg von $235 Millionen gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.
Im dritten Quartal 2026 beliefen sich der unverwässerte und der verwässerte Gewinn je Aktie auf $0,26 bzw. $0,25 je Aktie sowie auf $3,38 bzw. $3,28 je American Depositary Share (ADS), verglichen mit $0,09 bzw. $0,08 je Aktie sowie $1,13 bzw. $1,09 je ADS im Vorjahreszeitraum. Auf bereinigter Basis beliefen sich der unverwässerte und der verwässerte Gewinn je Aktie auf $0,36 bzw. $0,35 je Aktie sowie auf $4,74 bzw. $4,59 je ADS, verglichen mit $0,21 bzw. $0,20 je Aktie sowie $2,76 bzw. $2,65 je ADS im Vorjahreszeitraum.
Der Freie Cash Flow belief sich im dritten Quartal 2026 auf $474 Millionen, was einem Anstieg von $119 Millionen gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.
Weitere Einzelheiten zum Jahresabschluss von BeOne für das dritte Quartal 2026 finden Sie im Quartalsbericht von BeOne auf Formular 10-Q für das dritte Quartal 2026, der bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereicht wurde.
Prognose für das Gesamtjahr 2026
Dies ist die Prognose von BeOne für das Gesamtjahr 2026:
Vorherige Prognose für GJ 2026
Aktuelle Prognose für das GJ 2026 1
Gesamtumsatz
$6,6Mrd $6,8Mrd
$6,9Mrd $7,0Mrd
GAAP-Bruttomarge in %
Hoher 80%-Bereich
Hoher 80%-Bereich
GAAP-Betriebsausgaben2
(kombiniert F&E und SG&A)
$4,8Mrd $5,0Mrd
$4,9Mrd $5,0Mrd
GAAP-Betriebsergebnis2
$1.0Mrd $1.1Mrd
$1.2Mrd $1.3Mrd
Nicht-GAAP-Betriebsergebnis2,3
$1.7Mrd-$1.8Mrd
$1.9Mrd-$2.0Mrd
1 Basierend auf den Wechselkursen vom 1. November 2026.
2 Es werden keine potenziellen neuen, wesentlichen Geschäftsentwicklungen oder außergewöhnlichen/einmaligen Posten berücksichtigt.
3 Das Nicht-GAAP-Betriebsergebnis ist eine Finanzkennzahl, bei der im Vergleich zur entsprechenden GAAP-Kennzahl Kosten im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungen sowie Abschreibungen unberücksichtigt bleiben. Die Prognose geht davon aus, dass sich die Nicht-GAAP-Aufwendungen im Einklang mit dem allgemeinen Aufwandswachstum entwickeln.
Die Umsatzprognose von BeOne für das Gesamtjahr 2026 in Höhe von $6,9 bis 7,0 Milliarden spiegelt die Entwicklung bis zum dritten Quartal sowie die Erwartungen des Unternehmens für den verbleibenden Teil des Jahres wider. Die Bruttomarge wird voraussichtlich im hohen 80-Prozent-Bereich liegen und berücksichtigt die Auswirkungen des Produktmixes sowie Produktivitätssteigerungen. Die Prognose für die kombinierten Betriebsaufwendungen auf GAAP-Basis beinhaltet Erwartungen hinsichtlich Investitionen zur Unterstützung des Wachstums.
Das Unternehmen gibt folgende zusätzliche Erläuterungen zu Posten, die sich auf den Jahresüberschuss und das Ergebnis je ADS auswirken:
- Sonstige Einnahmen (Ausgaben): Die geschätzten Aufwendungen liegen zwischen $25 und $50 Millionen und beinhalten die Zinsamortisation aus der Vereinbarung mit Royalty Pharma.
- Prognose Körperschaftssteuer: Die Ertragslage könnte ausreichende positive Anhaltspunkte liefern, um bestimmte Wertberichtigungen im Jahr 2026 rückgängig zu machen, was bei deren Anerkennung zu einem wesentlichen Steuervorteil führen würde. Das Unternehmen prüft und bewertet den Umfang weiterhin, geht jedoch davon aus, dass die Rücknahme im vierten Quartal 2026 erfolgen wird. Weitere Informationen finden Sie im Formular 10-Q.
- Verwässerte, in Umlauf befindliche ADS: Das Unternehmen rechnet mit einer Anzahl von rund 118 Millionen im Umlauf befindlichen verwässerten ADS.
Geschäftliche Highlights im dritten Quartal 2026
Auf dem Markt befindliche Kernprodukte
BRUKINSA (Zanubrutinib)
- Erhalt der Einstufung als "Priority Review" durch die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) für den Antrag zur Phase-3-Studie "MANGROVE"
- Die Einreichung der Zulassungsunterlagen für MANGROVE in Phase 3 in der EU und in China wurde abgeschlossen.
- 29 Abstracts wurden für die Präsentation auf der Jahrestagung 2026 der American Society of Hematology (ASH) angenommen, darunter die Ergebnisse einer Zwischenanalyse der Phase-3-Studie MANGROVE zur Erstlinienbehandlung des Mantelzell-Lymphoms (MCL), die im Rahmen der wissenschaftlichen Plenarsitzung vorgestellt werden sollen.
BEQALZI (Sonrotoclax)
- 10 Abstracts wurden für die Präsentation auf der ASH 2026 angenommen.
TEVIMBRA (Tislelizumab)
- Erhielt die behördliche Zulassung in Japan für die Behandlung erwachsener Patienten mit Nasopharynxkarzinom als Erstlinientherapie.
ZIIHERA (Zanidatamab), für das BeOne in ausgewählten Märkten die Vermarktungsrechte besitzt
- Präsentierte Überlebensdaten aus Phase-3-Studien untermauern den Nutzen von ZIIHERA-haltigen Therapien bei der Erstlinienbehandlung des HER2-positiven gastroösophagealen Adenokarzinoms (GEA) auf dem Kongress der Europäischen Gesellschaft für Medizinische Onkologie 2026 (ESMO 2026).
- Erhalt der Zulassung der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) für eine auf TEVIMBRA basierende Therapie bei HER2-positivem GEA als Erstlinientherapie.
Ausgewählte Programme in der klinischen Phase
Hematologie
- 6 Abstracts zu Tacabrutideg wurden für die Präsentation auf der ASH 2026 angenommen.
- Tacabrutideg (BTK CDAC): Der entscheidende Phase-2-Teil der CaDAnCe-101-Studie erreichte seinen primären Endpunkt, die Gesamtansprechrate bei Patienten mit rezidivierter/refraktärer chronischer lymphatischer Leukämie (CLL).
- BG-75202 (KAT6-A/B-Inhibitor): Der erste Patient wurde in die Monotherapie-Kohorte der Phase-1-Studie zur Behandlung erwachsener Patienten mit akuter myeloischer Leukämie aufgenommen.
Magen-Darm-Krebserkrankungen
- BGB-B2033 (GPC3x4-1BB-bispezifischer Antikörper):
- Aktualisierte Daten, vorgestellt auf der ESMO 2026.
- Erhielt von der Europäischen Kommission den Status als "Orphan Drug" und wurde mit dem "Innovation Passport" ausgezeichnet, der den Zugang zum britischen "Innovative Licensing and Access Pathway" für das hepatozelluläre Karzinom (HCC) ermöglicht.
- BG-85738 (RAS ONi): Erster Patient in die Phase-1-Studie zu fortgeschrittenen soliden Tumoren mit RAS-Mutationen aufgenommen.
Lungenkrebs
- BG-C477 (CEA ADC):
- Erste klinische Daten wurden auf der ESMO 2026 vorgestellt.
- Erhielt den "Fast Track"-Status der FDA für die Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasiertem CEA-positivem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, deren Erkrankung nach einer vorangegangenen systemischen Therapie fortgeschritten ist.
- BGB 58067 (MTA-kooperativer PRMT5-Inhibitor): Erste klinische Daten wurden auf der ESMO 2026 vorgestellt.
Brustkrebs und gynäkologischer Krebs
- BG-C9074 (B7-H4 ADC): Start der Phase-3-Studie "Starstone-301" in Kombination mit Bevacizumab zur Behandlung erwachsener Patientinnen mit Eierstockkrebs in der Erstlinientherapie im Rahmen einer Erhaltungstherapie.
Voraussichtliche F&E-Milestones
Programme
Milestones
Zeitplan
BRUKINSA
Q4 2026
TEVIMBRA
1.H 2027
ZIIHERA
1.H 2027
Tacabrutideg
(BGB-16673)
Mitte 2027
1.H 2027
BGB-B2033
(GPC3x4-1BB bispezifischer Antikörper)
Q4 2026
Q4 2026
1.H 2027
Updates zum Unternehmen
- Angekündigt ist eine mehrteilige Zusammenarbeit mit Revolution Medicines, einschließlich einer klinischen Zusammenarbeit zur Bewertung von Wirkstoffkombinationen, bei denen ausgewählte Onkologie-Assets von BeOne, die sich in der klinischen Phase befinden, mit einem der vier klinischen RAS(ON)-Inhibitoren von Revolution Medicines kombiniert werden, sowie einer separaten Vereinbarung über regionale Rechte, die BeOne exklusive Entwicklungs- und Vermarktungsrechte für diese Assets von Revolution Medicines in ausgewählten asiatischen Märkten einräumt.
- Angekündigt ist eine freiwillige Vereinbarung mit der US-Regierung, um amerikanischen Patienten einen besseren Zugang zu innovativen Krebsmedikamenten zu ermöglichen und gleichzeitig die Produktionskapazitäten des Unternehmens in den USA auszubauen.
- Angekündigt ist die Verlängerung der Partnerschaft mit der BeOne Care Foundation und der Max Foundation, einer weltweit führenden gemeinnützigen Gesundheitsorganisation, um den Zugang zu BRUKINSA für die Behandlung erwachsener Patienten mit CLL in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen bis 2028 auszuweiten.
BeOne's Webcast zu den Finanzergebnissen
Die Telefonkonferenz des Unternehmens zu den Geschäftsergebnissen des dritten Quartals 2026 wird am Donnerstag, dem 5. November 2026, um 8:00 Uhr ET per Webcast übertragen und ist über den Bereich "Investoren" auf der Website von BeOne unter www.beonemedicines.com verfügbar. Ergänzende Informationen in Form einer Folienpräsentation, einer Mitschrift der vorbereiteten Rede sowie einer Aufzeichnung des Webcasts werden ebenfalls vorhanden sein.
Über BeOne
BeOne Medicines ist ein weltweit tätiges Onkologieunternehmen, das innovative Therapien für Krebspatienten rund um die Welt erforscht und entwickelt. Mit einem Portfolio, das Hämatologie und solide Tumore abdeckt, beschleunigt BeOne die Entwicklung seiner vielfältigen Pipeline neuartiger Therapeutika durch interne Fähigkeiten und Kooperationen. Das Unternehmen beschäftigt ein wachsendes globales Team auf sechs Kontinenten, das sich durch wissenschaftliche Exzellenz und außergewöhnliche Effizienz auszeichnet, um mehr Patienten als je zuvor zu erreichen.
Weitere Informationen über BeOne finden Sie unter www.beonemedicines.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des "Private Securities Litigation Reform Act" von 1995 und anderer Bundeswertpapiergesetze, darunter Aussagen zu: dem anhaltend raschen globalen Wachstum und der Führungsposition von BeOne im Bereich der Hämatologie; zukünftigen Impulsen für das Geschäft von BeOne; der Prognose von BeOne für das Gesamtjahr 2026; die Erwartungen von BeOne hinsichtlich bestimmter Wertberichtigungen; die Erwartungen von BeOne hinsichtlich der fortgesetzten globalen Expansion und der Investitionen zur Unterstützung des Wachstums; anstehenden Meilensteinen im Bereich Forschung und Entwicklung, die von BeOne erreicht werden sollen; dem Zeitplan für klinische und behördliche Entwicklungen sowie die Veröffentlichung von Daten sowie den Plänen, Verpflichtungen, Bestrebungen und Zielen von BeOne unter der Überschrift "Über BeOne". Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen, darunter die Fähigkeit von BeOne, die Wirksamkeit und Sicherheit seiner Arzneimittelkandidaten nachzuweisen; die klinischen Ergebnisse für seine Arzneimittelkandidaten, die eine weitere Entwicklung oder die Zulassung möglicherweise nicht stützen; Maßnahmen von Zulassungsbehörden, die den Beginn, den Zeitplan und den Fortschritt klinischer Studien sowie die Zulassung beeinflussen können; die Fähigkeit von BeOne, mit seinen vermarkteten Arzneimitteln und Wirkstoffkandidaten, sofern diese zugelassen werden, kommerziellen Erfolg zu erzielen; die Fähigkeit von BeOne, den Schutz des geistigen Eigentums für seine Arzneimittel und Technologien zu erlangen und aufrechtzuerhalten; die Abhängigkeit von BeOne von Dritten bei der Durchführung der Arzneimittelentwicklung, der Herstellung, der Vermarktung und anderer Dienstleistungen; die begrenzte Erfahrung von BeOne bei der Erlangung behördlicher Zulassungen und der Vermarktung pharmazeutischer Produkte; die Fähigkeit von BeOne, zusätzliche Finanzmittel für den Geschäftsbetrieb zu beschaffen, die Entwicklung seiner Arzneimittelkandidaten abzuschließen sowie Rentabilität zu erreichen und aufrechtzuerhalten und jene Risiken, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten, bei der US-Börsenaufsichtsbehörde ("SEC") eingereichten periodischen Bericht von BeOne ausführlicher erörtert werden, sowie Erörterungen potenzieller Risiken, Ungewissheiten und anderer wichtiger Faktoren in den nachfolgenden Einreichungen von BeOne bei der SEC. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und BeOne übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Finanzprognosen von BeOne basieren auf Schätzungen und Annahmen, die erheblichen Unsicherheiten unterliegen.
Verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (US-GAAP)
(Beträge in Tausend USD, mit Ausnahme von Aktien, American Depositary Shares (ADS) sowie Angaben je Aktie und je ADS)
Drei Monate endend
30. September
Neun Monate endend
30. September
2026
2025
2026
2025
(ungeprüft)
(ungeprüft)
Umsatz
Produktumsatz, netto
1.855.057
1.395.013
5.022.180
3.805.619
Sonstiger Umsatz
34.758
17.271
86.144
39.244
Gesamtumsatz
1.889.815
1.412.284
5.108.324
3.844.863
Umsatzkosten Produkte
216.896
196.510
558.641
526.118
Bruttogewinn
1.672.919
1.215.774
4.549.683
3.318.745
Betriebsausgaben:
Forschung und Entwicklung
660.784
523.662
1.814.288
1.530.445
Kosten für Verkauf, Verwaltung, Gemeinkosten
593.460
528.998
1.741.771
1.526.199
Gesamte Betriebskosten
1.254.244
1.052.660
3.556.059
3.056.644
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
418.675
163.114
993.624
262.101
Zinseinnahmen
33.663
19.393
89.227
43.735
Zinsaufwand
(42.407
(16.364
(115.033
(31.361
Sonstige Einnahmen (Ausgaben), netto
429
(18.979
14.216
(6.862
Ergebnis vor Ertragssteuern
410.360
147.164
982.034
267.613
Ertragssteueraufwand
25.654
22.323
132.964
47.182
Nettoergebnis
384.706
124.841
849.070
220.431
Ergebnis je Aktie
Unverwässert
0,26
0,09
0,58
0,16
Verwässert
0,25
0,08
0,56
0,15
Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien unverwässert
1.478.074.394
1.432.801.699
1.457.134.424
1.410.497.062
Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien verwässert
1.524.954.790
1.488.750.354
1.511.972.953
1.465.535.004
Ergebnis je American Depositary Share ("ADS")
Unverwässert
3,38
1,13
7,58
2,03
Verwässert
3,28
1,09
7,30
1,96
Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindliche ADS unverwässert
113.698.030
110.215.515
112.087.263
108.499.774
Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindliche ADS verwässert
117.304.215
114.519.258
116.305.612
112.733.462
Ausgewählte, verkürzte, konsolidierte Bilanzpositionen (US GAAP)
(Beträge in Tausend USD)
Stichtag
30. September
31. Dezember
2026
2025
(ungeprüft)
(geprüft)
Aktiva:
Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und gebundene Zahlungsmittel
5.866.314
4.609.647
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto
1.092.535
865.080
Lagerbestände
807.922
608.227
Sachanlagen, netto
1.647.231
1.641.678
Gesamte Aktiva
9.875.925
8.188.573
Verbindlichkeiten und Eigenkapital:
Verbindlichkeiten
496.879
479.035
Abgegrenzte Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten
1.342.646
1.109.120
Verpflichtung zur Beteiligung an F&E-Kosten
64.345
Verkauf künftiger Lizenzgebührenverbindlichkeiten
912.581
906.956
Schulden
1.074.081
1.019.206
Gesamte Verbindlichkeiten
4.055.531
3.827.379
Gesamtes Eigenkapital
5.820.394
4.361.194
Ausgewählte, verkürzte, konsolidierte Cash Flows (U.S. GAAP)
(Beträge in Tausend USD)
Drei Monate endend
30. September
Neun Monate endend
30. September
2026
2025
2026
2025
(ungeprüft)
(ungeprüft)
Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und gebundene Zahlungsmittel zu Beginn der Periode
5.280.674
2.786.086
4.609.647
2.638.747
Netto-Mittelzufluss aus der betrieblichen Tätigkeit
508.707
402.553
1.172.863
710.233
Netto-Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit
(35.760
(49.274
(130.623
(237.820
Netto-Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit
102.194
961.272
164.772
962.520
Nettoauswirkung von Wechselkursänderungen
10.499
9.905
49.655
36.862
Nettozunahme bei Zahlungsmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und gebundenen Zahlungsmitteln
585.640
1.324.456
1.256.667
1.471.795
Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und gebundene Zahlungsmittel zum Ende der Berichtsperiode
5.866.314
4.110.542
5.866.314
4.110.542
Hinweis zur Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen
BeOne stellt bestimmte Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen bereit, darunter die bereinigten Umsatzkosten für Produkte, die bereinigten Betriebsaufwendungen, das bereinigte Betriebsergebnis, den bereinigten Ertragsteueraufwand, den bereinigten Jahresüberschuss, den bereinigten Gewinn je Aktie, den freien Cashflow sowie bestimmte andere Nicht-GAAP-Posten der Gewinn- und Verlustrechnung, die jeweils Anpassungen der GAAP-Zahlen beinhalten. Diese Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sollen zusätzliche Informationen zur operativen Leistung von BeOne liefern. Anpassungen an den GAAP-Zahlen von BeOne schließen, soweit zutreffend, nicht zahlungswirksame Posten wie aktienbasierte Vergütungen und Abschreibungen aus. Bestimmte andere Sonderposten oder wesentliche Ereignisse können ebenfalls periodisch in die Nicht-GAAP-Anpassungen einbezogen werden, wenn ihre Höhe innerhalb der jeweiligen Berichtszeiträume erheblich ist. Nicht-GAAP-Anpassungen werden steuerlich berücksichtigt, soweit ein laufender Steueraufwand nach US-GAAP besteht. Das Unternehmen weist derzeit eine Wertberichtigung auf seine latenten Steuerguthaben aus, sodass keine Nettoauswirkungen aus latenten Steuereffekten erfasst werden. BeOne verfügt über festgelegte Nicht-GAAP-Richtlinien, die als Leitfaden für die Festlegung dienen, welche Kosten bei den Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen ausgeschlossen werden, sowie für die damit verbundenen Verfahren, Kontrollen und Genehmigungsabläufe hinsichtlich der Verwendung solcher Kennzahlen. BeOne ist der Ansicht, dass diese Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen in Verbindung mit den GAAP-Zahlen zu einem besseren Gesamtverständnis der operativen Leistung von BeOne beitragen können. Die Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen werden mit der Absicht aufgenommen, Investoren ein umfassenderes Verständnis der historischen und erwarteten Finanzergebnisse und -trends von BeOne zu vermitteln und Vergleiche zwischen den Berichtszeiträumen sowie mit Prognosedaten zu erleichtern. Darüber hinaus gehören diese Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen zu den Indikatoren, die das Management von BeOne für Planungs- und Prognosezwecke sowie zur Messung der Leistung von BeOne heranzieht. Diese Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sollten zusätzlich zu den nach GAAP berechneten Finanzkennzahlen betrachtet werden und stellen weder einen Ersatz noch eine Überlegenheit gegenüber diesen dar. Die von BeOne verwendeten Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen können anders berechnet werden als die von anderen Unternehmen verwendeten Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen und sind daher möglicherweise nicht mit diesen vergleichbar.
ABGLEICH AUSGEWÄHLTER GAAP-KENNZAHLEN MIT NICHT-GAAP-KENNZAHLEN
(Beträge in Tausend USD, außer Ergebnis je Aktie und je ADS)
(ungeprüft)
Drei Monate endend
Neun Monate endend
30. September
30. September
2026
2025
2026
2025
Abgleich der GAAP-Werte mit den bereinigten Umsatzkosten Produkte:
GAAP-Umsatzkosten Produkte
216.896
196.510
558.641
526.118
Abzüglich: Abschreibung
5.596
4.261
15.442
10.195
Abzüglich: Abschreibung auf Immaterielle
23.598
1.537
26.932
8.459
Abzüglich: Sonstiges
893
Bereinigte Umsatzkosten Produkte
187.702
190.712
516.267
506.571
Abgleich von GAAP mit bereinigter Forschung und Entwicklung
GAAP-Forschung und Entwicklung
660.784
523.662
1.814.288
1.530.445
Abzüglich: Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen
56.474
58.839
168.866
164.998
Abzüglich: Abschreibung
18.142
18.919
59.400
54.291
Bereinigte Forschung und Entwicklung
586.168
445.904
1.586.022
1.311.156
Abgleich von GAAP mit bereinigten Kosten für Verkauf, Verwaltung, Gemeinkosten
GAAP-Kosten für Verkauf, Verwaltung, Gemeinkosten
593.460
528.998
1.741.771
1.526.199
Abzüglich: Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen
76.143
81.947
224.566
221.792
Abzüglich: Abschreibung
13.582
12.550
40.769
32.712
Abzüglich: Abschreibung auf Immaterielle
16
17
50
45
Bereinigte Kosten für Verkauf, Verwaltung, Gemeinkosten
503.719
434.484
1.476.386
1.271.650
Abgleich von GAAP- mit bereinigten Betriebsausgaben
GAAP-Betriebsausgaben
1.254.244
1.052.660
3.556.059
3.056.644
Abzüglich: Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen
132.617
140.786
393.432
386.790
Abzüglich: Abschreibung
31.724
31.469
100.169
87.003
Abzüglich: Abschreibung auf Immaterielle
16
17
50
45
Bereinigte Betriebsausgaben
1.089.887
880.388
3.062.408
2.582.806
Abgleich von GAAP- mit bereinigten Betriebseinnahmen
GAAP-Betriebseinnahmen
418.675
163.114
993.624
262.101
Plus: Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen
132.617
140.786
393.432
386.790
Plus: Abschreibung
37.320
35.730
115.611
97.198
Plus: Abschreibung auf Immaterielle
23.614
1.554
26.982
8.504
Plus: Sonstiges
893
Bereinigte Betriebseinnahmen
612.226
341.184
1.529.649
755.486
Abgleich von GAAP- mit bereinigtem Steueraufwand
GAAP-Körperschaftssteuer
25.654
22.323
132.964
47.182
Plus: einzelne Steuerposten
11.527
926
(41.847
9.663
Plus: Auswirkungen der Nicht-GAAP-Anpassungen auf die Körperschaftssteuer
27.995
17.044
68.668
45.747
Bereinigter Körperschaftsaufwand
65.176
40.293
159.785
102.592
Abgleich von GAAP- mit bereinigtem Betriebsergebnis
GAAP-Nettobetriebsergebnis
384.706
124.841
849.070
220.431
Plus: Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen
132.617
140.786
393.432
386.790
Plus: Abschreibung
37.320
35.730
115.611
97.198
Plus: Abschreibung auf Immaterielle
23.614
1.554
26.982
8.504
Plus: Sonstiges
893
Plus: Wertminderung von Beteiligungen
18.722
34.216
Plus: Einzelne Steuerposten
(11.527
(926
41.847
(9.663
Plus: Auswirkungen der Nicht-GAAP-Anpassungen auf die Körperschaftssteuer1
(27.995
(17.044
(68.668
(45.747
Bereinigtes Betriebsergebnis
538.735
303.663
1.358.274
692.622
Abgleich von GAAP- mit bereinigtem EPS unverwässert
GAAP-Ergebnis je Aktie unverwässert
0,26
0,09
0,58
0,16
Plus: Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen
0,09
0,10
0,27
0,27
Plus: Abschreibung
0,03
0,02
0,08
0,07
Plus: Abschreibung auf Immaterielle
0,02
0,00
0,02
0,01
Plus: Sonstige
0,00
0,00
0,00
0,00
Plus: Wertminderung von Beteiligungen
0,00
0,01
0,00
0,02
Plus: Einzelne Steuerposten
(0,01
0,00
0,03
(0,01
Plus: Auswirkungen der Nicht-GAAP-Anpassungen auf die Körperschaftssteuer1
(0,02
(0,01
(0,05
(0,03
Bereinigter Gewinn je Aktie unverwässert
0,36
0,21
0,93
0,49
Abgleich von GAAP- mit bereinigtem EPS verwässert
GAAP-Ergebnis je Aktie verwässert
0,25
0,08
0,56
0,15
Plus: Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen
0,09
0,09
0,26
0,26
Plus: Abschreibung
0,02
0,02
0,08
0,07
Plus: Abschreibung auf Immaterielle
0,02
0,00
0,02
0,01
Plus: Sonstiges
0,00
0,00
0,00
0,00
Plus: Wertminderung von Beteiligungen
0,00
0,01
0,00
0,02
Plus: Einzelne Steuerposten
(0,01
0,00
0,03
(0,01
Plus: Auswirkungen der Nicht-GAAP-Anpassungen auf die Körperschaftssteuer1
(0,02
(0,01
(0,05
(0,03
Bereinigtes Ergebnis je Aktie verwässert
0,35
0,20
0,90
0,47
Abgleich von GAAP- mit bereinigtem ADS unverwässert
GAAP-Ergebnis je ADS unverwässert
3,38
1,13
7,58
2,03
Plus: Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen
1,17
1,28
3,51
3,56
Plus: Abschreibung
0,33
0,32
1,03
0,90
Plus: Abschreibung auf Immaterielle
0,21
0,01
0,24
0,08
Plus: Sonstiges
0,00
0,00
0,00
0,01
Plus: Wertminderung von Beteiligungen
0,00
0,17
0,00
0,32
Plus: einzelne Steuerposten
(0,10
(0,01
0,37
(0,09
Plus: Auswirkungen der Nicht-GAAP-Anpassungen auf die Körperschaftssteuer1
(0,25
(0,15
(0,61
(0,42
Bereinigtes Ergebnis je ADS unverwässert
4,74
2,76
12,12
6,38
Abgleich von GAAP- mit bereinigtem ADS verwässert
GAAP-Ergebnis je ADS verwässert
3,28
1,09
7,30
1,96
Plus: Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen
1,13
1,23
3,38
3,43
Plus: Abschreibung
0,32
0,31
0,99
0,86
Plus: Abschreibung auf Immaterielle
0,20
0,01
0,23
0,08
Plus: Sonstiges
0,00
0,00
0,00
0,01
Plus: Wertminderung von Beteiligungen
0,00
0,16
0,00
0,30
Plus: Einzelne Steuerposten
(0,10
(0,01
0,36
(0,09
Plus: Auswirkungen der Nicht-GAAP-Anpassungen auf die Körperschaftssteuer1
(0,24
(0,15
(0,59
(0,41
Bereinigtes Ergebnis je ADS verwässert
4,59
2,65
11,68
6,14
Drei Monate endend
Neun Monate endend
30. September
30. September
2026
2025
2026
2025
Freier Cash Flow (Nicht-GAAP):
Netto-Mittelzufluss aus der betrieblichen Tätigkeit (GAAP)
508.707
402.553
1.172.863
710.233
Abzüglich: Anschaffungen von Sachanlagen
(35.175
(48.084
(103.440
(148.317
Freier Cash Flow (Nicht-GAAP)
473.532
354.469
1.069.423
561.916
Abgleich von Prognose für das GAAP- mit Nicht-GAAP-Betriebsergebnis
Prognose für das Betriebsergebnis für das Gesamtjahr 2026
(ungeprüft)
GAAP-Betriebsergebnis
1.200.000
1.300.000
Plus: Anpassungen zwecks Erreichung von Nicht-GAAP1
700.000
700.000
Nicht-GAAP-Betriebsergebnis
1.900.000
2.000.000
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.
Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261105894139/de/
Contacts:
Kontakt für Investoren
Liza Heapes
+1 857-302-5663
ir@beonemed.com
Kontakt für Medien
Meredith Ferguson
+1 216-338-3797
media@beonemed.com