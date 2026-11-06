Der weltweite Gesamtumsatz belief sich im dritten Quartal auf $1,9 Milliarden, was einem Anstieg von 34 gegenüber dem Vorjahr entspricht.

BRUKINSA (Zanubrutinib) erzielte im dritten Quartal einen weltweiten Umsatz von $1,4 Milliarden, was einem Anstieg von 34 gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Verwässerter GAAP-Gewinn je American Depository Share (ADS) von $3,28 im dritten Quartal, verwässerter Non-GAAP-Gewinn je ADS von $4,59 im dritten Quartal

Die Gesamtumsatzprognose für 2026 wurde auf $6,9 bis $7,0 Milliarden angehoben, das GAAP-Betriebsergebnis wird auf $1,2 bis $1,3 Milliarden und das Non-GAAP-Betriebsergebnis auf $1,9 bis $2,0 Milliarden geschätzt.

BeOne Medicines Ltd. (NASDAQ: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), ein weltweit tätiges Onkologie-Unternehmen, hat heute die Finanzergebnisse und Unternehmensnachrichten für das dritte Quartal 2026 bekannt gegeben.

John V. Oyler, Mitgründer, Chairman und CEO von BeOne, sagte:

"Unsere starken Ergebnisse im dritten Quartal und die angehobene Gesamtjahresprognose spiegeln das anhaltend rasante globale Wachstum und unsere Führungsposition in der Hämatologie wider. Es stützt sich auf unseren wegweisenden BTK-Inhibitor BRUKINSA, der bei Patienten starke und anhaltende Ansprechraten erzielt, und wird nun ergänzt durch unseren BCL2-Inhibitor der nächsten Generation, BEQALZI. Wir erwarten in den kommenden Monaten zahlreiche Impulse aus einer der umfangreichsten Pipelines in der Onkologie, die sowohl die Hämatologie als auch solide Tumoren abdeckt. Unsere vielfältigen Kompetenzen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion sowie Vermarktung treiben das Wachstum voran."

(Beträge in Tausend USD und ungeprüft Drei Monate endend Neun Monate endend 30. September 30. September 2026 2025 % Veränderung 2026 2025 % Veränderung Nettoproduktumsatz 1.855.057 1.395.013 33 5.022.180 3.805.619 32 Sonstiger Umsatz 34.758 17.271 101 86.144 39.244 120 Gesamtumsatz 1.889.815 1.412.284 34 5.108.324 3.844.863 33 GAAP-Betriebsergebnis 418.675 163.114 157 993.624 262.101 279 Bereinigtes Betriebsergebnis* 612.226 341.184 79 1.529.649 755.486 102 GAAP-Nettoergebnis 384.706 124.841 208 849.070 220.431 285 Bereinigtes Nettoergebnis* 538.735 303.663 77 1.358.274 692.622 96 GAAP unverwässertes EPS pro ADS 3,38 1,13 199 7,58 2,03 273 Bereinigtes unverwässertes EPS je ADS* 4,74 2,76 72 12,12 6,38 90 GAAP verwässertes EPS je ADS 3,28 1,09 201 7,30 1,96 272 Bereinigtes, verwässertes EPS je ADS* 4,59 2,65 73 11,68 6,14 90 Freier Cash Flow* 473.532 354.469 34 1.069.423 561.916 90 *Eine Erläuterung zu unserer Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie im Abschnitt "Hinweis zur Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" weiter unten in dieser Pressemitteilung. Einen Abgleich der einzelnen Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen mit den am ehesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen finden Sie in der Tabelle am Ende dieser Pressemitteilung.

Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2026

Der Produktumsatz belief sich im dritten Quartal 2026 auf $1,9 Milliarden, was einem Wachstum von 33 gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

BRUKINSA: Der weltweite Umsatz belief sich im dritten Quartal 2026 auf $1,4 Milliarden, was einem Wachstum von 34 gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Umsatz von BRUKINSA in den USA betrug im dritten Quartal 2026 $1,0 Milliarden, was ein Wachstum von 36 gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutet.

TEVIMBRA (Tislelizumab): Der weltweite Umsatz belief sich im dritten Quartal 2026 auf 243 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 28 gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Von Amgen einlizenzierte Produkte: Der weltweite Umsatz betrug im dritten Quartal 2026 $167 Millionen, was in einem Wachstum von 26 gegenüber dem Vorjahreszeitraum resultiert.

Die Bruttomarge als Prozent des weltweiten Produktumsatzes belief sich im dritten Quartal 2026 auf 88 %, verglichen mit 86 im Vorjahreszeitraum auf GAAP-Basis. Der Bruttogewinn in Prozent stieg aufgrund eines proportional höheren Umsatzanteils von BRUKINSA im Vergleich zu anderen Produkten im Portfolio des Unternehmens. Die Bruttomarge profitierte zudem von Produktivitätssteigerungen, die zu geringeren Kosten sowohl für BRUKINSA als auch für TEVIMBRA führten. Dies wurde jedoch durch eine nicht zahlungswirksame Wertminderung auf immaterielle Vermögenswerte in Höhe von $22 Millionen ausgeglichen, in Verbindung mit unserer Entscheidung, die Vermarktung von POBEVCY einzustellen. Auf bereinigter Basis, die weder Abschreibungen noch die Wertminderungsaufwendung berücksichtigt, stieg die Bruttomarge in Prozent des Produktumsatzes auf 90 %, gegenüber 86 im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Betriebsausgaben

In der folgenden Tabelle werden die Betriebsausgaben für das dritte Quartal 2026 zusammengefasst:

GAAP Nicht-GAAP (nicht geprüft, in Tausend, außer Prozenten) Q3 2026 Q3 2025 % Veräderung Q3 2026 Q3 2025 % Veränderung Forschung und Entwicklung 660.784 523.662 26 586.168 445.904 31 Verkauf, Gemein- und Verwaltungskosten 593.460 528.998 12 503.719 434.484 16 Gesamtbetriebsausgaben 1.254.244 1.052.660 19 1.089.887 880.388 24

In der folgenden Tabelle werden die Betriebsausgaben für die neun Monate, endend am 30. September für die Jahre 2025 und 2026 zusammengefasst:

GAAP Nicht-GAAP (nicht geprüft, in Tausend, außer Prozente) Q3 seit Jahresbeginn 2026 Q3 seit Jahresbeginn 2025 % Veränderung Q3 seit Jahresbeginn 2026 Q3 seit Jahresbeginn 2025 % Veränderung Forschung und Entwicklung 1.814.288 1.530.445 19 1.586.022 1.311.156 21 Verkauf, Gemein- und Verwaltungskosten 1.741.771 1.526.199 14 1.476.386 1.271.650 16 Gesamtbetriebsergebnis 3.556.059 3.056.644 16 3.062.408 2.582.806 19

Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) stiegen im dritten Quartal 2026 sowohl auf GAAP-Basis als auch auf bereinigter Basis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum an, da frühe klinische Programme in die späte Phase und präklinische Programme in die klinische Phase vorangetrieben wurden.

Die Ausgaben für Verkauf, Gemein- und Verwaltungskosten (SG&A) stiegen im dritten Quartal 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sowohl auf GAAP-Basis als auch auf bereinigter Basis aufgrund anhaltender Investitionen zur Förderung des geschäftlichen Wachstums.

Nettoergebnis und unverwässertes/verwässertes Ergebnis je Aktie

Der GAAP-Jahresüberschuss für das dritte Quartal 2026 belief sich auf $385 Millionen, was einem Anstieg von $260 Millionen gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Dies ist in erster Linie auf das Umsatzwachstum und eine verbesserte operative Hebelwirkung zurückzuführen. Der bereinigte Jahresüberschuss betrug $539 Millionen, was einem Anstieg von $235 Millionen gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Im dritten Quartal 2026 beliefen sich der unverwässerte und der verwässerte Gewinn je Aktie auf $0,26 bzw. $0,25 je Aktie sowie auf $3,38 bzw. $3,28 je American Depositary Share (ADS), verglichen mit $0,09 bzw. $0,08 je Aktie sowie $1,13 bzw. $1,09 je ADS im Vorjahreszeitraum. Auf bereinigter Basis beliefen sich der unverwässerte und der verwässerte Gewinn je Aktie auf $0,36 bzw. $0,35 je Aktie sowie auf $4,74 bzw. $4,59 je ADS, verglichen mit $0,21 bzw. $0,20 je Aktie sowie $2,76 bzw. $2,65 je ADS im Vorjahreszeitraum.

Der Freie Cash Flow belief sich im dritten Quartal 2026 auf $474 Millionen, was einem Anstieg von $119 Millionen gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Weitere Einzelheiten zum Jahresabschluss von BeOne für das dritte Quartal 2026 finden Sie im Quartalsbericht von BeOne auf Formular 10-Q für das dritte Quartal 2026, der bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereicht wurde.

Prognose für das Gesamtjahr 2026

Dies ist die Prognose von BeOne für das Gesamtjahr 2026:

Vorherige Prognose für GJ 2026 Aktuelle Prognose für das GJ 2026 1 Gesamtumsatz $6,6Mrd $6,8Mrd $6,9Mrd $7,0Mrd GAAP-Bruttomarge in % Hoher 80%-Bereich Hoher 80%-Bereich GAAP-Betriebsausgaben2 (kombiniert F&E und SG&A) $4,8Mrd $5,0Mrd $4,9Mrd $5,0Mrd GAAP-Betriebsergebnis2 $1.0Mrd $1.1Mrd $1.2Mrd $1.3Mrd Nicht-GAAP-Betriebsergebnis2,3 $1.7Mrd-$1.8Mrd $1.9Mrd-$2.0Mrd 1 Basierend auf den Wechselkursen vom 1. November 2026. 2 Es werden keine potenziellen neuen, wesentlichen Geschäftsentwicklungen oder außergewöhnlichen/einmaligen Posten berücksichtigt. 3 Das Nicht-GAAP-Betriebsergebnis ist eine Finanzkennzahl, bei der im Vergleich zur entsprechenden GAAP-Kennzahl Kosten im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungen sowie Abschreibungen unberücksichtigt bleiben. Die Prognose geht davon aus, dass sich die Nicht-GAAP-Aufwendungen im Einklang mit dem allgemeinen Aufwandswachstum entwickeln.

Die Umsatzprognose von BeOne für das Gesamtjahr 2026 in Höhe von $6,9 bis 7,0 Milliarden spiegelt die Entwicklung bis zum dritten Quartal sowie die Erwartungen des Unternehmens für den verbleibenden Teil des Jahres wider. Die Bruttomarge wird voraussichtlich im hohen 80-Prozent-Bereich liegen und berücksichtigt die Auswirkungen des Produktmixes sowie Produktivitätssteigerungen. Die Prognose für die kombinierten Betriebsaufwendungen auf GAAP-Basis beinhaltet Erwartungen hinsichtlich Investitionen zur Unterstützung des Wachstums.

Das Unternehmen gibt folgende zusätzliche Erläuterungen zu Posten, die sich auf den Jahresüberschuss und das Ergebnis je ADS auswirken:

Sonstige Einnahmen (Ausgaben) : Die geschätzten Aufwendungen liegen zwischen $25 und $50 Millionen und beinhalten die Zinsamortisation aus der Vereinbarung mit Royalty Pharma.

: Die geschätzten Aufwendungen liegen zwischen $25 und $50 Millionen und beinhalten die Zinsamortisation aus der Vereinbarung mit Royalty Pharma. Prognose Körperschaftssteuer : Die Ertragslage könnte ausreichende positive Anhaltspunkte liefern, um bestimmte Wertberichtigungen im Jahr 2026 rückgängig zu machen, was bei deren Anerkennung zu einem wesentlichen Steuervorteil führen würde. Das Unternehmen prüft und bewertet den Umfang weiterhin, geht jedoch davon aus, dass die Rücknahme im vierten Quartal 2026 erfolgen wird. Weitere Informationen finden Sie im Formular 10-Q.

: Die Ertragslage könnte ausreichende positive Anhaltspunkte liefern, um bestimmte Wertberichtigungen im Jahr 2026 rückgängig zu machen, was bei deren Anerkennung zu einem wesentlichen Steuervorteil führen würde. Das Unternehmen prüft und bewertet den Umfang weiterhin, geht jedoch davon aus, dass die Rücknahme im vierten Quartal 2026 erfolgen wird. Weitere Informationen finden Sie im Formular 10-Q. Verwässerte, in Umlauf befindliche ADS: Das Unternehmen rechnet mit einer Anzahl von rund 118 Millionen im Umlauf befindlichen verwässerten ADS.

Geschäftliche Highlights im dritten Quartal 2026

Auf dem Markt befindliche Kernprodukte

BRUKINSA (Zanubrutinib)

Erhalt der Einstufung als "Priority Review" durch die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) für den Antrag zur Phase-3-Studie "MANGROVE"

Die Einreichung der Zulassungsunterlagen für MANGROVE in Phase 3 in der EU und in China wurde abgeschlossen.

29 Abstracts wurden für die Präsentation auf der Jahrestagung 2026 der American Society of Hematology (ASH) angenommen, darunter die Ergebnisse einer Zwischenanalyse der Phase-3-Studie MANGROVE zur Erstlinienbehandlung des Mantelzell-Lymphoms (MCL), die im Rahmen der wissenschaftlichen Plenarsitzung vorgestellt werden sollen.

BEQALZI (Sonrotoclax)

10 Abstracts wurden für die Präsentation auf der ASH 2026 angenommen.

TEVIMBRA (Tislelizumab)

Erhielt die behördliche Zulassung in Japan für die Behandlung erwachsener Patienten mit Nasopharynxkarzinom als Erstlinientherapie.

ZIIHERA (Zanidatamab), für das BeOne in ausgewählten Märkten die Vermarktungsrechte besitzt

Präsentierte Überlebensdaten aus Phase-3-Studien untermauern den Nutzen von ZIIHERA-haltigen Therapien bei der Erstlinienbehandlung des HER2-positiven gastroösophagealen Adenokarzinoms (GEA) auf dem Kongress der Europäischen Gesellschaft für Medizinische Onkologie 2026 (ESMO 2026).

Erhalt der Zulassung der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) für eine auf TEVIMBRA basierende Therapie bei HER2-positivem GEA als Erstlinientherapie.

Ausgewählte Programme in der klinischen Phase

Hematologie

6 Abstracts zu Tacabrutideg wurden für die Präsentation auf der ASH 2026 angenommen.

Tacabrutideg (BTK CDAC): Der entscheidende Phase-2-Teil der CaDAnCe-101-Studie erreichte seinen primären Endpunkt, die Gesamtansprechrate bei Patienten mit rezidivierter/refraktärer chronischer lymphatischer Leukämie (CLL).

BG-75202 (KAT6-A/B-Inhibitor): Der erste Patient wurde in die Monotherapie-Kohorte der Phase-1-Studie zur Behandlung erwachsener Patienten mit akuter myeloischer Leukämie aufgenommen.

Magen-Darm-Krebserkrankungen

BGB-B2033 (GPC3x4-1BB-bispezifischer Antikörper): Aktualisierte Daten, vorgestellt auf der ESMO 2026. Erhielt von der Europäischen Kommission den Status als "Orphan Drug" und wurde mit dem "Innovation Passport" ausgezeichnet, der den Zugang zum britischen "Innovative Licensing and Access Pathway" für das hepatozelluläre Karzinom (HCC) ermöglicht.

BG-85738 (RAS ONi): Erster Patient in die Phase-1-Studie zu fortgeschrittenen soliden Tumoren mit RAS-Mutationen aufgenommen.

Lungenkrebs

BG-C477 (CEA ADC): Erste klinische Daten wurden auf der ESMO 2026 vorgestellt. Erhielt den "Fast Track"-Status der FDA für die Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasiertem CEA-positivem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, deren Erkrankung nach einer vorangegangenen systemischen Therapie fortgeschritten ist.

BGB 58067 (MTA-kooperativer PRMT5-Inhibitor): Erste klinische Daten wurden auf der ESMO 2026 vorgestellt.

Brustkrebs und gynäkologischer Krebs

BG-C9074 (B7-H4 ADC): Start der Phase-3-Studie "Starstone-301" in Kombination mit Bevacizumab zur Behandlung erwachsener Patientinnen mit Eierstockkrebs in der Erstlinientherapie im Rahmen einer Erhaltungstherapie.

Voraussichtliche F&E-Milestones

Programme Milestones Zeitplan BRUKINSA Einreichung eines Zulassungsantrags in Japan zur Behandlung erwachsener Patienten mit MCL in der Erstlinientherapie. Q4 2026 TEVIMBRA Zulassungsentscheidung in China zur Behandlung erwachsener Patienten mit HER2-positivem GEA im Erstlinienbereich in Kombination mit ZIIHERA und einer Chemotherapie. 1.H 2027 ZIIHERA Zulassung in China zur Behandlung erwachsener Patienten mit HER2-positivem GEA in der Erstlinientherapie in Kombination mit einer Chemotherapie, mit oder ohne TEVIMBRA. 1.H 2027 Tacabrutideg (BGB-16673) Mögliche Einreichung eines Antrags für Phase-2-Studien zur Behandlung erwachsener Patienten mit rezidivierender/refraktärer CLL. Mitte 2027 CaDAnCe-306: Start einer Phase-3-Studie zur Behandlung von rezidivierender/refraktärer CLL in Kombination mit BEQALZI 1.H 2027 BGB-B2033 (GPC3x4-1BB bispezifischer Antikörper) Start der Phase-3-Studie "GroundBBreaker-301" bei HCC in der Zweitlinienbehandlung oder später. Q4 2026 GroundBBreaker-201: Start einer potenziell wegweisenden einarmigen Phase-2-Studie bei HCC in der Zweitlinienbehandlung oder später. Q4 2026 Start der entscheidenden Phase-3-Studie "GroundBBreaker-302" zur Erstlinienbehandlung von HCC. 1.H 2027

Updates zum Unternehmen

Angekündigt ist eine mehrteilige Zusammenarbeit mit Revolution Medicines, einschließlich einer klinischen Zusammenarbeit zur Bewertung von Wirkstoffkombinationen, bei denen ausgewählte Onkologie-Assets von BeOne, die sich in der klinischen Phase befinden, mit einem der vier klinischen RAS(ON)-Inhibitoren von Revolution Medicines kombiniert werden, sowie einer separaten Vereinbarung über regionale Rechte, die BeOne exklusive Entwicklungs- und Vermarktungsrechte für diese Assets von Revolution Medicines in ausgewählten asiatischen Märkten einräumt.

Angekündigt ist eine freiwillige Vereinbarung mit der US-Regierung, um amerikanischen Patienten einen besseren Zugang zu innovativen Krebsmedikamenten zu ermöglichen und gleichzeitig die Produktionskapazitäten des Unternehmens in den USA auszubauen.

Angekündigt ist die Verlängerung der Partnerschaft mit der BeOne Care Foundation und der Max Foundation, einer weltweit führenden gemeinnützigen Gesundheitsorganisation, um den Zugang zu BRUKINSA für die Behandlung erwachsener Patienten mit CLL in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen bis 2028 auszuweiten.

BeOne's Webcast zu den Finanzergebnissen

Die Telefonkonferenz des Unternehmens zu den Geschäftsergebnissen des dritten Quartals 2026 wird am Donnerstag, dem 5. November 2026, um 8:00 Uhr ET per Webcast übertragen und ist über den Bereich "Investoren" auf der Website von BeOne unter www.beonemedicines.com verfügbar. Ergänzende Informationen in Form einer Folienpräsentation, einer Mitschrift der vorbereiteten Rede sowie einer Aufzeichnung des Webcasts werden ebenfalls vorhanden sein.

Über BeOne

BeOne Medicines ist ein weltweit tätiges Onkologieunternehmen, das innovative Therapien für Krebspatienten rund um die Welt erforscht und entwickelt. Mit einem Portfolio, das Hämatologie und solide Tumore abdeckt, beschleunigt BeOne die Entwicklung seiner vielfältigen Pipeline neuartiger Therapeutika durch interne Fähigkeiten und Kooperationen. Das Unternehmen beschäftigt ein wachsendes globales Team auf sechs Kontinenten, das sich durch wissenschaftliche Exzellenz und außergewöhnliche Effizienz auszeichnet, um mehr Patienten als je zuvor zu erreichen.

Weitere Informationen über BeOne finden Sie unter www.beonemedicines.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des "Private Securities Litigation Reform Act" von 1995 und anderer Bundeswertpapiergesetze, darunter Aussagen zu: dem anhaltend raschen globalen Wachstum und der Führungsposition von BeOne im Bereich der Hämatologie; zukünftigen Impulsen für das Geschäft von BeOne; der Prognose von BeOne für das Gesamtjahr 2026; die Erwartungen von BeOne hinsichtlich bestimmter Wertberichtigungen; die Erwartungen von BeOne hinsichtlich der fortgesetzten globalen Expansion und der Investitionen zur Unterstützung des Wachstums; anstehenden Meilensteinen im Bereich Forschung und Entwicklung, die von BeOne erreicht werden sollen; dem Zeitplan für klinische und behördliche Entwicklungen sowie die Veröffentlichung von Daten sowie den Plänen, Verpflichtungen, Bestrebungen und Zielen von BeOne unter der Überschrift "Über BeOne". Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen, darunter die Fähigkeit von BeOne, die Wirksamkeit und Sicherheit seiner Arzneimittelkandidaten nachzuweisen; die klinischen Ergebnisse für seine Arzneimittelkandidaten, die eine weitere Entwicklung oder die Zulassung möglicherweise nicht stützen; Maßnahmen von Zulassungsbehörden, die den Beginn, den Zeitplan und den Fortschritt klinischer Studien sowie die Zulassung beeinflussen können; die Fähigkeit von BeOne, mit seinen vermarkteten Arzneimitteln und Wirkstoffkandidaten, sofern diese zugelassen werden, kommerziellen Erfolg zu erzielen; die Fähigkeit von BeOne, den Schutz des geistigen Eigentums für seine Arzneimittel und Technologien zu erlangen und aufrechtzuerhalten; die Abhängigkeit von BeOne von Dritten bei der Durchführung der Arzneimittelentwicklung, der Herstellung, der Vermarktung und anderer Dienstleistungen; die begrenzte Erfahrung von BeOne bei der Erlangung behördlicher Zulassungen und der Vermarktung pharmazeutischer Produkte; die Fähigkeit von BeOne, zusätzliche Finanzmittel für den Geschäftsbetrieb zu beschaffen, die Entwicklung seiner Arzneimittelkandidaten abzuschließen sowie Rentabilität zu erreichen und aufrechtzuerhalten und jene Risiken, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten, bei der US-Börsenaufsichtsbehörde ("SEC") eingereichten periodischen Bericht von BeOne ausführlicher erörtert werden, sowie Erörterungen potenzieller Risiken, Ungewissheiten und anderer wichtiger Faktoren in den nachfolgenden Einreichungen von BeOne bei der SEC. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und BeOne übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Finanzprognosen von BeOne basieren auf Schätzungen und Annahmen, die erheblichen Unsicherheiten unterliegen.

Verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (US-GAAP) (Beträge in Tausend USD, mit Ausnahme von Aktien, American Depositary Shares (ADS) sowie Angaben je Aktie und je ADS) Drei Monate endend 30. September Neun Monate endend 30. September 2026 2025 2026 2025 (ungeprüft) (ungeprüft) Umsatz Produktumsatz, netto 1.855.057 1.395.013 5.022.180 3.805.619 Sonstiger Umsatz 34.758 17.271 86.144 39.244 Gesamtumsatz 1.889.815 1.412.284 5.108.324 3.844.863 Umsatzkosten Produkte 216.896 196.510 558.641 526.118 Bruttogewinn 1.672.919 1.215.774 4.549.683 3.318.745 Betriebsausgaben: Forschung und Entwicklung 660.784 523.662 1.814.288 1.530.445 Kosten für Verkauf, Verwaltung, Gemeinkosten 593.460 528.998 1.741.771 1.526.199 Gesamte Betriebskosten 1.254.244 1.052.660 3.556.059 3.056.644 Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit 418.675 163.114 993.624 262.101 Zinseinnahmen 33.663 19.393 89.227 43.735 Zinsaufwand (42.407 (16.364 (115.033 (31.361 Sonstige Einnahmen (Ausgaben), netto 429 (18.979 14.216 (6.862 Ergebnis vor Ertragssteuern 410.360 147.164 982.034 267.613 Ertragssteueraufwand 25.654 22.323 132.964 47.182 Nettoergebnis 384.706 124.841 849.070 220.431 Ergebnis je Aktie Unverwässert 0,26 0,09 0,58 0,16 Verwässert 0,25 0,08 0,56 0,15 Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien unverwässert 1.478.074.394 1.432.801.699 1.457.134.424 1.410.497.062 Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien verwässert 1.524.954.790 1.488.750.354 1.511.972.953 1.465.535.004 Ergebnis je American Depositary Share ("ADS") Unverwässert 3,38 1,13 7,58 2,03 Verwässert 3,28 1,09 7,30 1,96 Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindliche ADS unverwässert 113.698.030 110.215.515 112.087.263 108.499.774 Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindliche ADS verwässert 117.304.215 114.519.258 116.305.612 112.733.462

Ausgewählte, verkürzte, konsolidierte Bilanzpositionen (US GAAP) (Beträge in Tausend USD) Stichtag 30. September 31. Dezember 2026 2025 (ungeprüft) (geprüft) Aktiva: Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und gebundene Zahlungsmittel 5.866.314 4.609.647 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto 1.092.535 865.080 Lagerbestände 807.922 608.227 Sachanlagen, netto 1.647.231 1.641.678 Gesamte Aktiva 9.875.925 8.188.573 Verbindlichkeiten und Eigenkapital: Verbindlichkeiten 496.879 479.035 Abgegrenzte Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten 1.342.646 1.109.120 Verpflichtung zur Beteiligung an F&E-Kosten 64.345 Verkauf künftiger Lizenzgebührenverbindlichkeiten 912.581 906.956 Schulden 1.074.081 1.019.206 Gesamte Verbindlichkeiten 4.055.531 3.827.379 Gesamtes Eigenkapital 5.820.394 4.361.194

Ausgewählte, verkürzte, konsolidierte Cash Flows (U.S. GAAP) (Beträge in Tausend USD) Drei Monate endend 30. September Neun Monate endend 30. September 2026 2025 2026 2025 (ungeprüft) (ungeprüft) Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und gebundene Zahlungsmittel zu Beginn der Periode 5.280.674 2.786.086 4.609.647 2.638.747 Netto-Mittelzufluss aus der betrieblichen Tätigkeit 508.707 402.553 1.172.863 710.233 Netto-Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit (35.760 (49.274 (130.623 (237.820 Netto-Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit 102.194 961.272 164.772 962.520 Nettoauswirkung von Wechselkursänderungen 10.499 9.905 49.655 36.862 Nettozunahme bei Zahlungsmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und gebundenen Zahlungsmitteln 585.640 1.324.456 1.256.667 1.471.795 Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und gebundene Zahlungsmittel zum Ende der Berichtsperiode 5.866.314 4.110.542 5.866.314 4.110.542

Hinweis zur Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen

BeOne stellt bestimmte Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen bereit, darunter die bereinigten Umsatzkosten für Produkte, die bereinigten Betriebsaufwendungen, das bereinigte Betriebsergebnis, den bereinigten Ertragsteueraufwand, den bereinigten Jahresüberschuss, den bereinigten Gewinn je Aktie, den freien Cashflow sowie bestimmte andere Nicht-GAAP-Posten der Gewinn- und Verlustrechnung, die jeweils Anpassungen der GAAP-Zahlen beinhalten. Diese Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sollen zusätzliche Informationen zur operativen Leistung von BeOne liefern. Anpassungen an den GAAP-Zahlen von BeOne schließen, soweit zutreffend, nicht zahlungswirksame Posten wie aktienbasierte Vergütungen und Abschreibungen aus. Bestimmte andere Sonderposten oder wesentliche Ereignisse können ebenfalls periodisch in die Nicht-GAAP-Anpassungen einbezogen werden, wenn ihre Höhe innerhalb der jeweiligen Berichtszeiträume erheblich ist. Nicht-GAAP-Anpassungen werden steuerlich berücksichtigt, soweit ein laufender Steueraufwand nach US-GAAP besteht. Das Unternehmen weist derzeit eine Wertberichtigung auf seine latenten Steuerguthaben aus, sodass keine Nettoauswirkungen aus latenten Steuereffekten erfasst werden. BeOne verfügt über festgelegte Nicht-GAAP-Richtlinien, die als Leitfaden für die Festlegung dienen, welche Kosten bei den Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen ausgeschlossen werden, sowie für die damit verbundenen Verfahren, Kontrollen und Genehmigungsabläufe hinsichtlich der Verwendung solcher Kennzahlen. BeOne ist der Ansicht, dass diese Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen in Verbindung mit den GAAP-Zahlen zu einem besseren Gesamtverständnis der operativen Leistung von BeOne beitragen können. Die Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen werden mit der Absicht aufgenommen, Investoren ein umfassenderes Verständnis der historischen und erwarteten Finanzergebnisse und -trends von BeOne zu vermitteln und Vergleiche zwischen den Berichtszeiträumen sowie mit Prognosedaten zu erleichtern. Darüber hinaus gehören diese Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen zu den Indikatoren, die das Management von BeOne für Planungs- und Prognosezwecke sowie zur Messung der Leistung von BeOne heranzieht. Diese Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sollten zusätzlich zu den nach GAAP berechneten Finanzkennzahlen betrachtet werden und stellen weder einen Ersatz noch eine Überlegenheit gegenüber diesen dar. Die von BeOne verwendeten Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen können anders berechnet werden als die von anderen Unternehmen verwendeten Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen und sind daher möglicherweise nicht mit diesen vergleichbar.

ABGLEICH AUSGEWÄHLTER GAAP-KENNZAHLEN MIT NICHT-GAAP-KENNZAHLEN (Beträge in Tausend USD, außer Ergebnis je Aktie und je ADS) (ungeprüft) Drei Monate endend Neun Monate endend 30. September 30. September 2026 2025 2026 2025 Abgleich der GAAP-Werte mit den bereinigten Umsatzkosten Produkte: GAAP-Umsatzkosten Produkte 216.896 196.510 558.641 526.118 Abzüglich: Abschreibung 5.596 4.261 15.442 10.195 Abzüglich: Abschreibung auf Immaterielle 23.598 1.537 26.932 8.459 Abzüglich: Sonstiges 893 Bereinigte Umsatzkosten Produkte 187.702 190.712 516.267 506.571 Abgleich von GAAP mit bereinigter Forschung und Entwicklung GAAP-Forschung und Entwicklung 660.784 523.662 1.814.288 1.530.445 Abzüglich: Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 56.474 58.839 168.866 164.998 Abzüglich: Abschreibung 18.142 18.919 59.400 54.291 Bereinigte Forschung und Entwicklung 586.168 445.904 1.586.022 1.311.156 Abgleich von GAAP mit bereinigten Kosten für Verkauf, Verwaltung, Gemeinkosten GAAP-Kosten für Verkauf, Verwaltung, Gemeinkosten 593.460 528.998 1.741.771 1.526.199 Abzüglich: Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 76.143 81.947 224.566 221.792 Abzüglich: Abschreibung 13.582 12.550 40.769 32.712 Abzüglich: Abschreibung auf Immaterielle 16 17 50 45 Bereinigte Kosten für Verkauf, Verwaltung, Gemeinkosten 503.719 434.484 1.476.386 1.271.650 Abgleich von GAAP- mit bereinigten Betriebsausgaben GAAP-Betriebsausgaben 1.254.244 1.052.660 3.556.059 3.056.644 Abzüglich: Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 132.617 140.786 393.432 386.790 Abzüglich: Abschreibung 31.724 31.469 100.169 87.003 Abzüglich: Abschreibung auf Immaterielle 16 17 50 45 Bereinigte Betriebsausgaben 1.089.887 880.388 3.062.408 2.582.806 Abgleich von GAAP- mit bereinigten Betriebseinnahmen GAAP-Betriebseinnahmen 418.675 163.114 993.624 262.101 Plus: Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 132.617 140.786 393.432 386.790 Plus: Abschreibung 37.320 35.730 115.611 97.198 Plus: Abschreibung auf Immaterielle 23.614 1.554 26.982 8.504 Plus: Sonstiges 893 Bereinigte Betriebseinnahmen 612.226 341.184 1.529.649 755.486 Abgleich von GAAP- mit bereinigtem Steueraufwand GAAP-Körperschaftssteuer 25.654 22.323 132.964 47.182 Plus: einzelne Steuerposten 11.527 926 (41.847 9.663 Plus: Auswirkungen der Nicht-GAAP-Anpassungen auf die Körperschaftssteuer 27.995 17.044 68.668 45.747 Bereinigter Körperschaftsaufwand 65.176 40.293 159.785 102.592 Abgleich von GAAP- mit bereinigtem Betriebsergebnis GAAP-Nettobetriebsergebnis 384.706 124.841 849.070 220.431 Plus: Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 132.617 140.786 393.432 386.790 Plus: Abschreibung 37.320 35.730 115.611 97.198 Plus: Abschreibung auf Immaterielle 23.614 1.554 26.982 8.504 Plus: Sonstiges 893 Plus: Wertminderung von Beteiligungen 18.722 34.216 Plus: Einzelne Steuerposten (11.527 (926 41.847 (9.663 Plus: Auswirkungen der Nicht-GAAP-Anpassungen auf die Körperschaftssteuer1 (27.995 (17.044 (68.668 (45.747 Bereinigtes Betriebsergebnis 538.735 303.663 1.358.274 692.622 Abgleich von GAAP- mit bereinigtem EPS unverwässert GAAP-Ergebnis je Aktie unverwässert 0,26 0,09 0,58 0,16 Plus: Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 0,09 0,10 0,27 0,27 Plus: Abschreibung 0,03 0,02 0,08 0,07 Plus: Abschreibung auf Immaterielle 0,02 0,00 0,02 0,01 Plus: Sonstige 0,00 0,00 0,00 0,00 Plus: Wertminderung von Beteiligungen 0,00 0,01 0,00 0,02 Plus: Einzelne Steuerposten (0,01 0,00 0,03 (0,01 Plus: Auswirkungen der Nicht-GAAP-Anpassungen auf die Körperschaftssteuer1 (0,02 (0,01 (0,05 (0,03 Bereinigter Gewinn je Aktie unverwässert 0,36 0,21 0,93 0,49 Abgleich von GAAP- mit bereinigtem EPS verwässert GAAP-Ergebnis je Aktie verwässert 0,25 0,08 0,56 0,15 Plus: Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 0,09 0,09 0,26 0,26 Plus: Abschreibung 0,02 0,02 0,08 0,07 Plus: Abschreibung auf Immaterielle 0,02 0,00 0,02 0,01 Plus: Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00 Plus: Wertminderung von Beteiligungen 0,00 0,01 0,00 0,02 Plus: Einzelne Steuerposten (0,01 0,00 0,03 (0,01 Plus: Auswirkungen der Nicht-GAAP-Anpassungen auf die Körperschaftssteuer1 (0,02 (0,01 (0,05 (0,03 Bereinigtes Ergebnis je Aktie verwässert 0,35 0,20 0,90 0,47 Abgleich von GAAP- mit bereinigtem ADS unverwässert GAAP-Ergebnis je ADS unverwässert 3,38 1,13 7,58 2,03 Plus: Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 1,17 1,28 3,51 3,56 Plus: Abschreibung 0,33 0,32 1,03 0,90 Plus: Abschreibung auf Immaterielle 0,21 0,01 0,24 0,08 Plus: Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,01 Plus: Wertminderung von Beteiligungen 0,00 0,17 0,00 0,32 Plus: einzelne Steuerposten (0,10 (0,01 0,37 (0,09 Plus: Auswirkungen der Nicht-GAAP-Anpassungen auf die Körperschaftssteuer1 (0,25 (0,15 (0,61 (0,42 Bereinigtes Ergebnis je ADS unverwässert 4,74 2,76 12,12 6,38 Abgleich von GAAP- mit bereinigtem ADS verwässert GAAP-Ergebnis je ADS verwässert 3,28 1,09 7,30 1,96 Plus: Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 1,13 1,23 3,38 3,43 Plus: Abschreibung 0,32 0,31 0,99 0,86 Plus: Abschreibung auf Immaterielle 0,20 0,01 0,23 0,08 Plus: Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,01 Plus: Wertminderung von Beteiligungen 0,00 0,16 0,00 0,30 Plus: Einzelne Steuerposten (0,10 (0,01 0,36 (0,09 Plus: Auswirkungen der Nicht-GAAP-Anpassungen auf die Körperschaftssteuer1 (0,24 (0,15 (0,59 (0,41 Bereinigtes Ergebnis je ADS verwässert 4,59 2,65 11,68 6,14 Die steuerlichen Auswirkungen der Nicht-GAAP-Anpassungen basieren auf dem gesetzlichen Steuersatz in der jeweiligen Steuerhoheit. Bitte beachten Sie, dass das Unternehmen derzeit eine Wertberichtigung auf seine latenten Steuerguthaben verbucht, sodass keine Nettoauswirkungen aus latenten Steuern ausgewiesen werden.

Drei Monate endend Neun Monate endend 30. September 30. September 2026 2025 2026 2025 Freier Cash Flow (Nicht-GAAP): Netto-Mittelzufluss aus der betrieblichen Tätigkeit (GAAP) 508.707 402.553 1.172.863 710.233 Abzüglich: Anschaffungen von Sachanlagen (35.175 (48.084 (103.440 (148.317 Freier Cash Flow (Nicht-GAAP) 473.532 354.469 1.069.423 561.916

Abgleich von Prognose für das GAAP- mit Nicht-GAAP-Betriebsergebnis Prognose für das Betriebsergebnis für das Gesamtjahr 2026 (ungeprüft) GAAP-Betriebsergebnis 1.200.000 1.300.000 Plus: Anpassungen zwecks Erreichung von Nicht-GAAP1 700.000 700.000 Nicht-GAAP-Betriebsergebnis 1.900.000 2.000.000 Die Non-GAAP-Anpassungen basieren auf den tatsächlichen Ergebnissen der ersten neun Monate des Jahres 2026 sowie auf den derzeit besten verfügbaren Informationen zu vergleichbaren Posten für den verbleibenden Teil des Jahres.

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