Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Das politische Erdbeben bei den US-Zwischenwahlen mischt die Karten am feinfühligen Finanzmarkt völlig neu und fordert starke Nerven. Mit dem triumphalen Durchmarsch der Demokraten kontrollieren sie künftig sowohl das Repräsentantenhaus als auch den Senat. Dieser Erdrutschsieg, der in vielen Medien bereits als "blauer Tsunami" bezeichnet wird, entzieht den Republikanern von Präsident Donald Trump die parlamentarische Basis. Ausschlaggebend für diesen Erfolg waren erhebliche Stimmengewinne in traditionell konservativen Hochburgen wie Texas und South Carolina. Die amerikanischen Wähler nutzten die Zwischenwahlen offensichtlich, um ihren Unmut über die hohen Lebenshaltungskosten und die wirtschaftlichen Folgen der jüngsten Außenpolitik zum Ausdruck zu bringen. Für die Börsen bedeutet dieses Wahlergebnis eine Phase erhöhter Volatilität und politischer Unsicherheit. An der Wall Street müssen sich Anleger nun darauf einstellen, dass die demokratische Mehrheit Trumps politische Vorhaben streng kontrollieren und blockieren wird. Die neu gewählten demokratischen Abgeordneten haben bereits angekündigt, einen klaren Fokus auf die Entlastung der Bevölkerung und eine stärkere Regulierung von Großkonzernen zu legen. Das lenkt die Aufmerksamkeit weg von hohen Ölpreisen, Kriegen und Protektionismus, hin zu Themen der digitalen Erneuerung und der Stabilisierung wichtiger Lieferketten. Wir betrachten ein paar Ausreißer der letzten Stunden, während der deutsche Leitindex DAX neue Rekordstände erklimmt.

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