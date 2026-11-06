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Freitag, 06.11.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
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Dow Jones News
06.11.2026 06:51 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Freitag, 6. November

DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 6. November 

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*** 01:00 US/Dallas-Fed-Präsidentin Logan, Teilnahme an Panel 
*** 06:45 DE/Krones AG, ausführliches Ergebnis 3Q 
     (13:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Ergebnis 3Q 
     (08:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
  08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe September 
     saisonbereinigt 
     PROGNOSE: -0,2% gg Vm 
     zuvor:  +2,0% gg Vm 
*** 08:45 FR/Beschäftigung, 3Q 
*** 10:30 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei 
     EZB-Geldmarktkonferenz 
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz September 
     Eurozone 
     PROGNOSE: 0,0% gg Vm 
     zuvor:  +0,1% gg Vm 
*** 14:00 NL/Qiagen NV, ao HV 
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Oktober 
     Beschäftigung ex Agrar 
     PROGNOSE: +59.000 gg Vm 
     zuvor:  +29.000 gg Vm 
     Arbeitslosenquote 
     PROGNOSE: 4,2% 
     zuvor:  4,2% 
     durchschnittliche Stundenlöhne 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj 
     zuvor:  +0,1% gg Vm/+3,0% gg Vj 
*** 15:10 US/St. Louis-Fed-Präsident Musalem, Rede bei 
     Greater St. Louis, Inc Event 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) November 
     PROGNOSE: 47,5 
     zuvor:  48,0 
*** 16:50 US/BoJ-Gouverneur Ueda, Michel Camdessus Central Banking Lecture bei IWF 
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2026 00:15 ET (05:15 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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