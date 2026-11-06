DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 6. November

=== *** 01:00 US/Dallas-Fed-Präsidentin Logan, Teilnahme an Panel *** 06:45 DE/Krones AG, ausführliches Ergebnis 3Q (13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Ergebnis 3Q (08:00 Analysten- und Pressekonferenz) 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe September saisonbereinigt PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +2,0% gg Vm *** 08:45 FR/Beschäftigung, 3Q *** 10:30 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei EZB-Geldmarktkonferenz *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz September Eurozone PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 14:00 NL/Qiagen NV, ao HV *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Oktober Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +59.000 gg Vm zuvor: +29.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,2% zuvor: 4,2% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+3,0% gg Vj *** 15:10 US/St. Louis-Fed-Präsident Musalem, Rede bei Greater St. Louis, Inc Event *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) November PROGNOSE: 47,5 zuvor: 48,0 *** 16:50 US/BoJ-Gouverneur Ueda, Michel Camdessus Central Banking Lecture bei IWF ===

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November 06, 2026 00:15 ET (05:15 GMT)

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