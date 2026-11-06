Anzeige
Mehr »
Freitag, 06.11.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Umsatz +31 %, Analysten mit Rating: KAUFEN - Aktie mit 200 % Potenzial
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
06.11.2026 07:33 Uhr
453 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE ASIEN/Baisse im Technologiesektor

DJ MÄRKTE ASIEN/Baisse im Technologiesektor

DOW JONES--An den asiatischen Börsen herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung. Nach der Baisse in den USA folgen die lokalen Aktienmärkte angeführt vom Technologiesektor den düsteren US-Vorlagen. Besonders heftig erwischt es wie schon am Vortag die Börsen in Japan und Südkorea, wo panikartige Verkäufe im Technologiesektor die Leitindizes im frühen Geschäft tief in den Keller drückten. Aktuell stabilisieren sich die Indizes auf etwas höherem Niveau. Händler sprechen von wachsenden Zweifeln hinsichtlich der Investitionen in Künstliche Intelligenz nach den US-Zwischenwahlen. Denn die siegreichen Demokraten wollen den Bereich stärker regulieren.

"Die scharfe Korrektur ist zum Teil eine Neubewertung der künftigen US-Infrastrukturnachfrage, spiegelt aber auch wider, wie stark sich Anleger bei denselben Gewinnern des KI-Booms positioniert haben", sagt Chef-Anlagestrategin Charu Chanana von Saxo Markets. Südkorea und Taiwan seien zu konzentrierten Risikopositionen im globalen KI-Hardwarezyklus geworden, insbesondere bei Logik- und Speicherchips. Japan weise ein erhebliches Engagement durch Chipausrüstungs- und Industriezulieferer auf.

In Seoul kommt es erneut zu Volatilitätsunterbrechungen des Handels, der Kospi stürzt um 4,9 Prozent ab. Allerdings hatte der südkoreanische und technologielastige Leitindex im frühen Handel schon rund 9 Prozent im Minus gelegen. Er bewegt sich auf dem tiefsten Stand seit Anfang Februar. Die Technologie-Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix rutschen um 5,7 bzw. 9,1 Prozent ab.

Der Nikkei-225 bewegt sich im Bärenmarktmodus (mehr als 20 Prozent unter seinem jüngsten Hoch von Juni) und sinkt um 5,9 Prozent auf 57.483 Punkte, hatte aber bereits über 7 Prozent hinten gelegen. Zu den größten Verlierern zählen der Halbleitersektor, Advantest büßen 5,2 Prozent ein, Kioxia Holdings gar 11 Prozent - Softbank Group brechen ebenfalls um 11 Prozent ein. Bereits am Vortag hatten diese Werte heftig Federn gelassen.

Sony verlieren 1,7 Prozent. Der Elektronikkonzern hatte am Vortag nachbörslich Geschäftszahlen vorgelegt und nach einem Gewinnsprung die Prognose erhöht- Aber in diesem negativen Marktumfeld spielt das keine Rolle. Anleger steuern die vermeintliche Sicherheit des Anleihemarktes an, die Renditen japanischer Staatsanleihen fallen daher. Zudem dämpft der jüngste Preisverfall bei Rohöl die Inflationssorgen und damit auch Zinserhöhungsspekulationen.

In China halten sich die Indizes besser, bereits am Vortag hatten Maßnahmen Pekings insbesondere den Halbleitersektor gestützt. Der Shanghai-Composite verliert 1,2 Prozent, der HSI in Hongkong 1,1 Prozent. Der australische S&P/ASX-200, in dem Technologietitel keine große Rolle spielen, verliert nur 0,5 Prozent. 

=== 
INDEX              zuletzt +/- %     % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)      9.020,80  -0,5      +3,5      06:00 
Nikkei-225          57.483,13  -5,9      -       07:30 
Topix 500 (Tokio)       2.895,22  -6,0      +8,9      07:30 
Kospi (Seoul)         5.120,72  -4,9     +21,5      07:30 
Hang-Seng (Hongkong)     24.537,25  -1,1      -4,3      09:00 
Shanghai-Composite       3.646,16  -1,2      -8,1      08:00 
Straits-Times (Singapur)    5.149,83  -2,8     +10,8      10:00 
IDX Comp. (Indonesien)     4.931,39  -2,0     -43,0      10:00 
KLCI (Malaysia)        1.613,85  -1,4      -3,9      10:00 
 
DEVISEN             zuletzt +/- %     00:00    Do, 08:44 % YTD 
EUR/USD             1,1195  -0,2     1,1218     1,1243  -4,7 
EUR/JPY             176,71  -0,1     176,87     177,76  -4,0 
EUR/GBP             0,8337  -0,0     0,8340     0,8343  -4,3 
USD/JPY             157,83  +0,1     157,66     158,09  +0,8 
USD/KRW            1.361,70  +0,3    1.357,90    1.341,09  -5,5 
USD/CNY             6,6692  +0,0     6,6680     6,6701  -4,6 
USD/CNH             6,6670  +0,0     6,6648     6,6689  -4,4 
USD/HKD             7,8358  -0,1     7,8411     7,8441  +0,7 
AUD/USD             0,6889  -0,6     0,6929     0,7014  +3,3 
NZD/USD             0,5558  -0,6     0,5592     0,5641  -3,4 
BTC/USD            75.642,16  -0,2   75.752,79    80.378,93 -13,7 
 
ROHÖL              zuletzt +/- %    +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex             91,53  +1,1      1,01      90,52 
Brent/ICE             99,62  +1,4      1,33      98,29 
 
Metalle             zuletzt +/- %    +/- abs. Schluss Vortag 
Gold              4.044,56  -1,0     -42,78    4.087,34 
Silber              51,38  -0,7     -0,37      51,75 
Platin             1.505,59  -0,8     -11,44    1.517,03 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2026 01:02 ET (06:02 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und die möglichen Gewinner der zweiten Öl-Welle entdecken!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.