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Zehn Fragen und Antworten zur Anreise und Abreise bei der 9. CIIE



06.11.2026 / 07:30 CET/CEST

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SHANGHAI, 6. November 2026 /PRNewswire/ -- Ein Nachrichtenbericht von german.shanghai.gov.cn Frage: Gibt es Verkehrsbeschränkungen? Antwort: Das Gebiet rund um das National Exhibition and Convention Center (Shanghai), kurz NECC, in dem für die Zufahrt eine Sondergenehmigung erforderlich ist, wird jedoch kleiner sein als 2025. Frage: Wo kann ich parken, wenn ich mit dem eigenen Auto anreise? Antwort: Wenn Sie auf das Auto angewiesen sind, stehen rund um das NECC in begrenztem Umfang temporäre Parkplätze zur Verfügung, die Sie im Voraus reservieren können. Frage: Welchen der zahlreichen Parkplätze sollte ich wählen? Antwort: Während der CIIE verkehren von weiter entfernten temporären Parkplätzen Shuttlebusse zum Parkplatz P5. Von den näher gelegenen Parkplätzen erreichen Sie die Hallen zu Fuß. Frage: Mein Kfz-Kennzeichen steht erst kurz vor der CIIE fest. Kann ich dann noch einen Stellplatz reservieren? Antwort: Ja. Stellplätze können außerhalb des verkehrsbeschränkten Gebiets bereits eine Stunde im Voraus online reserviert werden. Damit Sie sicher einen Stellplatz erhalten, empfiehlt sich jedoch eine Reservierung mindestens einen Tag im Voraus. Frage: Wo kann ich aussteigen, wenn ich mit einem Taxi oder einem Online-Fahrdienst anreise? Antwort: Während der CIIE dürfen Taxis und Fahrzeuge von Online-Fahrdiensten auf den Parkplätzen P0, P1, P6 (täglich vor 12 Uhr), P8 und P15 in der Nähe des NECC kurz halten, um Fahrgäste aussteigen zu lassen. Frage: Wo finde ich ein Taxi für die Abreise? Antwort: Täglich von 13 bis 20 Uhr stehen ausreichend Taxis auf dem Parkplatz P6 an der Ostseite des NECC bereit. Frage: Wo kann mich ein Online-Fahrdienst für die Abreise abholen? Antwort: Fahrgäste können täglich nach 15 Uhr auf den Parkplätzen P0 oder P1 von Online-Fahrdiensten abgeholt werden. Nach 19 Uhr ist die Abholung auch an geeigneten Stellen rund um das NECC möglich. Frage: Welche öffentlichen Verkehrsmittel kann ich für die Anreise zum NECC nutzen? Antwort: Die U-Bahn-Linien 2 und 17 fahren direkt zur Station National Exhibition and Convention Center. Von anderen U-Bahn-Linien können Sie auf eine dieser beiden Linien umsteigen. Die Buslinie 71 wird während der CIIE bis zum Parkplatz P5 in der Nähe des NECC verlängert. Frage: Welche öffentlichen Verkehrsmittel kann ich für die Abreise vom NECC nutzen? Antwort: Sie können mit den U-Bahn-Linien 2 oder 17 abreisen. Alternativ können Sie am Parkplatz P5 die verlängerte Buslinie 71 oder einen Shuttlebus zur U-Bahn nehmen. Frage: Mein Hotel liegt in der Nähe, aber es gibt keine U-Bahn-Station in Gehweite. Welche anderen bequemen Anreisemöglichkeiten gibt es? Antwort: Shuttlebusse verbinden das NECC mit Hotels in den Gebieten Beidi, Zhudi, Xujing und Jiuting. Ziehen Sie bitte eine Buchung in einem dieser Hotels in Betracht. Klicken Sie auf den unten stehenden Link, um den Originalartikel zu lesen:

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