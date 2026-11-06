München (ots) -Yealink veranstaltete erfolgreich den Workplace Forward Summit (https://www.yealink.com/en/onepage/innovate-for-trust) in der BMW Welt in München und brachte dabei 400 Branchenführer, Technologieexperten, Unternehmenskunden und Vertriebspartner aus dem gesamten globalen Ökosystem der Zusammenarbeit zusammen. Vertreter führender Technologieunternehmen, darunter Microsoft und Qualcomm, Branchenverbände wie AVIXA, Analysten von Frost & Sullivan sowie führende Systemintegratoren nahmen an der Veranstaltung teil, um sich über die Zukunft der Arbeit auszutauschen.Unter dem Motto "Innovate for Trust" präsentierte Yealink seine Komplettlösung: die Zusammenführung KI-gestützter Lösungen für verschiedene Arbeitsplatzszenarien mit einer einfachen, einheitlichen Benutzererfahrung in den Bereichen Design, Verwaltung und Service. Mit Blick auf die Zukunft sieht Yealink, wie KI-Agenten den gesamten Arbeitsablauf im Lebenszyklus eines Raums verändern werden - vom Entwurf über die Bereitstellung bis hin zur täglichen Nutzung und laufenden Wartung. Indem Yealink KI-Intelligenz in jede Phase einbindet, zielt das Unternehmen darauf ab, die Einrichtung, den Betrieb und die Wartung von Arbeitsumgebungen zu vereinfachen, selbst wenn die Räume immer komplexer werden.Unterschiedliche Perspektiven, eine gemeinsame VisionDer Gipfel brachte Experten aus dem gesamten Ökosystem zusammen. Zu Beginn der Diskussion hob Roopam Jain von Frost & Sullivan eine Verschiebung der Prioritäten am Arbeitsplatz hervor: weg von der Auslastung hin zur Effektivität des Arbeitsplatzes als neuer Leistungsmaßstab. Angesichts eines Wachstums bei Videogeräten für Besprechungsräume um rund 15 % im ersten Halbjahr wies sie auf eine erneute Marktdynamik hin und identifizierte drei Säulen, die die Zukunft der Arbeitswelt prägen: intelligente Räume, skalierbare Einfachheit und Vertrauen.Innovation vorantreiben. Die Microsoft-Sitzung vereinte Perspektiven aus den Bereichen Plattform, Hardware und Halbleitertechnik und beleuchtete das "New System of Work"; Yealink stellte seine One-Stop-Lösung und den Weg in die KI-Zukunft vor, und Qualcomm hob hervor, wie gerätebasierte KI Kameras von der reinen Erfassung hin zum Verständnis weiterentwickelt. Diese Perspektiven flossen in das "Innovation Forward"-Panel ein, in dem Branchenexperten erörterten, wie KI - ermöglicht durch integrierte Plattformen und Geräte - die Zukunft intelligenter Arbeitsumgebungen gestalten wird.Vertrauen aufbauen. In den Diskussionen wurde das Thema Vertrauen unter den Gesichtspunkten Sicherheit, KI-Einführung und Branchenzusammenarbeit beleuchtet. Prof. Dr. Dennis-Kenji Kipker skizzierte vier wesentliche Ebenen der KI-Sicherheit in Unternehmen, während AVIXA Transparenz, menschliche Kontrolle und messbaren Nutzen als Schlüssel für eine vertrauenswürdige KI-Einführung hervorhob. Das "Trust Forward"-Panel bekräftigte zudem, dass Vertrauen durch sicheres Design, zuverlässige Leistung und verantwortungsvolle Branchenpartnerschaften aufgebaut werden muss.One-Stop-LösungYealink verwirklichte seine One-Stop-Lösung (https://www.yealink.com/en/solution-detail/one-stop-solution) durch One Coverage, das mit KI-gestützten Lösungen vielfältige Arbeitsszenarien abdeckt, sowie durch One Experience, das Design, Verwaltung und Service vereint. Live-Demonstrationen präsentierten Lösungen für Besprechungsräume, Pro-AV, SIP-Telefone, Headsets und Sprachlösungen für öffentliche Bereiche sowie ein einheitliches Management und zukunftsweisende KI-Fähigkeiten.Im Jahr seines 25-jährigen Jubiläums markierte der Summit (https://www.yealink.com/en/onepage/innovate-for-trust) einen weiteren Meilenstein im Engagement von Yealink für das Ökosystem. In den vergangenen fünf Jahren erzielte Yealink eine durchschnittliche jährliche Umsatzwachstumsrate (CAGR) von über 19 % und wuchs damit viermal schneller als der Marktdurchschnitt, wodurch das Unternehmen seine Rolle als Wegbereiter der Branche weiter festigte.Informationen zu YealinkYealink (300628.SZ) ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Videokonferenzen, Sprachkommunikation und Zusammenarbeit und bedient Kunden in über 140 Ländern. Das Unternehmen zählt zu den drei weltweit führenden Anbietern von Videokonferenzlösungen und ist Marktführer im Bereich SIP-Telefone (Frost & Sullivan).Weitere Informationen finden Sie auf: www.yealink.com.Pressekontakt:Queenie Qiu, queenie.qiu@yealink.comOriginal-Content von: Yealink, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133912/6385221